Eșec fără precedent pentru Putin: Sancțiunile internaționale au adus aviația rusă în pragul colapsului

Sursa foto: Profimedia Images
Aviația rusă, în pragul colapsului

Companiile aeriene rusești, care nu mai pot importa avioane noi, piese de schimb și servicii de mentenanță din cauza sancțiunilor internaționale, ar putea pierde sute de avioane până în 2030, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de agenția de presă RBC-Ukraine

Conform datelor serviciilor de informații ucrainene, 109 avioane fabricate în străinătate și alte 230 de avioane din era sovietică, cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, vor fi retrase din serviciu. Se preconizează că peste 200 de elicoptere, majoritatea fabricate în Rusia, vor fi de asemenea scoase din uz.

În prezent, transportatorii ruși operează 1.135 de aeronave, dintre care doar 1.088 mai zboară. Restul au fost deja dezmembrate pentru piese de schimb. Dacă tendința actuală continuă, Rusia ar putea pierde aproape jumătate din flota sa de aviație civilă în termen de cinci ani.

Motivul principal îl reprezintă sancțiunile, care au făcut imposibilă întreținerea tehnică completă a aeronavelor fabricate în străinătate. În cazul avioanelor sovietice mai vechi, autoritatea aviatică rusă prelungește pur și simplu durata de viață a acestora până la 60 de ani, fără a evalua în mod corespunzător starea lor tehnică. Aceeași abordare a fost aplicată și în cazul prelungirii duratei de viață a motoarelor SaM-146 utilizate în avioanele Superjet, notează sursa citată.

Aviația rusă, în pragul colapsului

Raportul serviciilor de informații ucrainene menționează că planurile Rusiei de a crește producția internă de aeronave au eșuat. Între 2022 și 2025, producătorii ruși au livrat doar 13 aeronave noi în loc de cele 120 planificate. Iar în 2025, din cele 15 aeronave programate pentru livrare, doar una a fost efectiv predată de fabrici.

Pentru a compensa deficitul, Moscova a încercat să închirieze avioane din străinătate. După refuzurile din partea Kazahstanului, Qatarului, Kuweitului și Etiopiei, companiile aeriene ruse au început să utilizeze rezervele interne.

Transportatorul de marfă Volga-Dnepr a transferat opt aeronave Boeing către Aeroflot, care vor fi dezmembrate pentru piese de schimb, pentru a menține restul flotei operaționale.

Pe fondul acestui declin tehnic, presiunea internațională este în creștere. În ultima sa rezoluție, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a acuzat Rusia de destabilizarea navigației aeriene globale prin interferențe sistematice cu GPS-ul și a îndemnat-o să înceteze încălcările legislației internaționale în domeniul aviației.

Anterior, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a raportat că, până în 2026, flota de aviație civilă a Rusiei ar putea să se reducă cu mai mult de jumătate din cauza unei penurii cronice de piese de schimb, cauzate de sancțiunile internaționale.

De asemenea, raportul arată că Moscova a făcut apel la OACI pentru a slăbi sancțiunile impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei. Partea rusă solicită ridicarea restricțiilor privind furnizarea de piese de schimb pentru aeronavele civile, susținând că aceste măsuri reduc siguranța zborurilor.

