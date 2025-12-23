Eșec pentru a doua încercare a Chinei de a finaliza testarea unei rachete spaţiale reutilizabile

Prima treaptă a rachetei reutilizabile chineze Long March 12A nu a fost recuperată cu succes, marţi, în timpul zborului inaugural al acestei rachetei, potrivit dezvoltatorului său, în timp ce autorităţile de la Beijing încearcă să reducă decalajul Chinei faţă de compania aerospaţială americană SpaceX, informează Reuters.

A doua treaptă a rachetei chineze a reuşit totuşi să se plaseze cu succes pe orbita planificată, a anunţat China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) într-un comunicat de presă. Zborul inaugural al rachetei Long March 12A a marcat cea de-a doua încercare a Chinei de a readuce la sol şi a recupera un propulsor de rachetă după lansare, mai scrie Agerpres.

Autoritățile nu oferă detalii despre incident

Detaliile privind „recuperarea eşuată”, inclusiv cauza acesteia, nu au fost dezvăluite, dar CASC a declarat că efectuează în prezent "analize suplimentare şi activităţi de depanare" cu privire la acest incident.

În ultimii ani, China a lansat zeci de rachete care transportă sateliţi pe orbita Pământului, dar nu a reuşit deocamdată să finalizeze cu succes testarea unei rachete reutilizabile, care necesită ca secţiunea inferioară şi mai mare a rachetei, cunoscută sub numele de prima treaptă sau propulsor („booster”), să aterizeze şi să fie recuperată după lansare.

Presiunea competiției cu SpaceX

După ce SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a reuşit să stăpânească această tehnologie în urmă cu câţiva ani, companiile private şi de stat din China se grăbesc să testeze şi ele rachete reutilizabile dezvoltate la nivel naţional. Reutilizarea este crucială pentru reducerea costurilor aferente lansărilor de rachete, ceea ce ar face mai ieftină trimiterea sateliţilor în spaţiu.

Racheta reutilizabilă Falcon 9 a companiei americane SpaceX i-a permis diviziei sale Starlink să obţină un monopol aproape total asupra sateliţilor plasaţi pe orbita joasă a Pământului (LEO). Deşi companiile chineze au trimis câteva sute de sateliţi LEO pe orbită în ultimii ani, Beijingul nu va putea să ajungă din urmă reţeaua americană Starlink decât dacă va dezvolta o versiune proprie a rachetei Falcon 9.

Landspace intră în cursa pentru rachete reutilizabile

Cursa pentru a deveni principalul concurent chinez al SpaceX s-a intensificat la începutul acestei luni, când compania privată de rachete Landspace a devenit prima entitate chineză care a încercat un test complet al unei rachete reutilizabile odată cu lansarea vehiculului spaţial Zhuque-3, deşi a ratat aterizarea propulsorului.

CASC, dezvoltatorul rachetei Long March 12A, care are o lungime de puţin peste 70 de metri, este un conglomerat deţinut de statul chinez, având peste 100.000 de angajaţi şi fiind principalul contractor de rachete pentru programul spaţial al Chinei.

În schimb, Landspace funcţionează ca o companie de tip start-up, cu mai puţin de 2.000 de angajaţi.

