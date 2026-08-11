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Video Eșec pentru China: o rachetă care transporta un satelit a explodat la câteva secunde după lansare. Momentul a fost surprins în imagini

Data actualizării: Data publicării:
racheta lansata de china
Foto: Captură video X
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Din articol
Musk: „Rachetele sunt incredibil de dificile” „O realizare istorică”

O rachetă chineză destinată să plaseze un satelit pe orbită a explodat la câteva secunde după decolare, luni, marcând un eşec relativ rar pentru o rachetă considerată un pilon al programului spaţial al Beijingului.

Racheta „Long March 7A” s-a transformat într-o minge de foc uriaşă la doar 85 de secunde după ce a decolat, luni seara, de la baza spaţială Wenchang de pe insula Hainan, după cum arată imaginile video, relatează CNN, potrivit News.ro. 

Spre deosebire de alte lansări reuşite, incidentul pare să fi fost minimizat de mass-media de stat din China, explozia fiind menţionată doar în treacăt.

Agenţia de ştiri de stat Xinhua a confirmat eşecul la trei ore după lansare, afirmând că „racheta a înregistrat o anomalie în timpul zborului”. Cauza este în curs de investigare, a adăugat agenţia, fără a oferi informaţii suplimentare.

 

Pe reţelele sociale chineze, înregistrările video ale lansării s-au limitat în principal la conţinutul afiliat statului, în timp ce videoclipurile postate de utilizatori par să fi fost eliminate sau să nu mai fie afişate în topul rezultatelor căutărilor pe platformele populare Xiaohongshu şi Douyin.

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Liderul chinez Xi Jinping are ambiţia de a transforma China într-un lider mondial în domeniul ştiinţei spaţiale până în 2050, iar ţara se află într-o competiţie intensă cu SUA pe mai multe fronturi, inclusiv în ceea ce priveşte tehnologia de lansare reutilizabilă, cercetarea lunară şi lansările de sateliţi.

Musk: „Rachetele sunt incredibil de dificile”

Fondatorul SpaceX, Elon Musk, care a asistat la explozia mai multor rachete proprii după lansare, a comentat pe X spunând: „Rachetele sunt incredibil de dificile”.

Long March 7A este o rachetă de transport de sateliţi proiectată de Academia Chineză de Tehnologie a Vehiculelor de Lansare, o filială a Corporaţiei Chineze de Ştiinţă şi Tehnologie Aerospaţială, principalul contractor de stat pentru programul spaţial al Chinei.

Aceasta urma să fie cea de-a 18-a misiune a rachetei Long March 7A – ea a eşuat doar o singură dată anterior, în timpul zborului său inaugural din 2020. A doua încercare, din martie 2021, a avut succes, imaginile arătând mulţimile care se adunaseră pentru a asista la lansare.

Wenchang, care găzduieşte una dintre principalele baze de lansare a rachetelor din China, este cunoscut pentru turismul spaţial. Turiştii şi locuitorii se adună adesea la Centrul de Observare a Lansărilor Spaţiale din Wenchang şi în alte locaţii pentru a urmări lansările de unde se vede bine.

Într-un videoclip postat online după lansarea eşuată de luni se auzeau exclamaţii de uimire, în timp ce racheta părea să se dezintegreze în aer, imediat după ora 20:00. Racheta transporta satelitul Zhongxing-4B sau ChinaSat-4B, menit să ofere servicii de radio, televiziune şi alte servicii de comunicaţii utilizatorilor din întreaga lume, potrivit presei de stat chineze.

În urma eşecului rachetei Long March 7A de luni, lansarea mult aşteptată a rachetei Zhuque-3, planificată pentru marţi dimineaţă la staţia de lansare a sateliţilor din Jiuquan, a fost amânată, potrivit Yicai, o agenţie de ştiri financiare cu sediul în Shanghai, care citează surse.

„O realizare istorică”

Racheta Zhuque-3, dezvoltată de compania privată chineză de rachete LandSpace, reprezintă prima încercare serioasă a ţării de a construi o rachetă de lansare reutilizabilă. Aceasta a efectuat primul său zbor în decembrie 2025, dar prima treaptă a rachetei a luat foc înainte de a se prăbuşi în apropierea locului de recuperare vizat.

Luna trecută, China a recuperat cu succes prima treaptă a rachetei în timpul unui test ulterior – o realizare importantă pentru programul naţional de rachete reutilizabile. În cadrul acelui test, propulsorul primei trepte s-a întors pe o platformă plutitoare la aproximativ şase minute după separarea primei trepte de treapta superioară, potrivit postului de televiziune de stat CCTV. „Această misiune reprezintă o realizare istorică în tehnologia rachetelor reutilizabile din China şi o bază solidă pentru accelerarea îmbunătăţirii capacităţilor Chinei de acces în spaţiu”, a declarat la momentul respectiv producătorul rachetei, China Aerospace Science and Technology Corporation, într-o postare pe reţelele sociale.

Spre deosebire de Zhuque-3, Long March 7A este o rachetă cu trei trepte care nu este proiectată pentru reutilizare.

Cu o lungime de aproape 60 de metri, racheta are patru propulsoare şi capacitatea de a transporta şapte tone de sarcină utilă pe orbita de transfer geostaţionar (GTO) – la aproximativ 35.400 de kilometri deasupra suprafeţei Pământului.

Editor : C.S.

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