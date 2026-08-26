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Eșec. Tot mai mulți tineri australieni sub 16 ani folosesc rețelele sociale după interzicerea acestora

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retele sociale
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Tinerii australieni cu vârsta sub 16 ani utilizează din ce în ce mai mult aplicațiile de socializare, precum Instagram și TikTok, în ciuda unei interdicții fără precedent la nivel mondial, conform datelor furnizate miercuri de o companie producătoare de software de control parental, citate de France 24.

În decembrie, Australia a adoptat o lege care interzice accesul copiilor la platformele de socializare, iar Marea Britanie, Franța și alte țări au urmat acest exemplu.

Numărul tinerilor sub 16 ani care folosesc rețelele sociale a crescut din nou în Australia după interzicerea acestora în 2025, arată datele unei aplicații de control parental.

Traficul în rândul acestui public scăzuse la intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a acestei legislaţii de pionierat care a declanşat iniţiative similare în Franţa, Regatul Unit şi în alte părţi.

Dar de atunci a crescut din nou, uneori la un nivel mai ridicat decât înainte de interdicţie, conform datelor aplicaţiei de control parental Qustodio.

De exemplu, 11,36% dintre copiii de 10-12 ani foloseau TikTok în iulie 2026, adică mai mulţi decât în noiembrie 2025 (10,73%) şi uşor egal cu decembrie 2025 (11,42%).

În rândul tinerilor de 13-15 ani, 25,96% sunt în continuare prezenţi pe aplicaţia de videoclipuri scurte, cu aproximativ 1% mai puţini decât chiar înainte de blocare.

Tendinţa este, de asemenea, de creştere pe Snapchat şi Instagram.

„Aceştia ar putea accesa aceste platforme prin intermediul reţelelor VPN sau îşi pot falsifica vârsta”, a explicat Yasmin London, expertă în securitate online la Qustodio, într-un comunicat.

Însă restricţiile ar putea, de asemenea, pur şi simplu „să nu funcţioneze”, a avertizat ea.

Potrivit autorităţilor, această interdicţie vizează protejarea copiilor de hărţuirea online şi de „algoritmii prădători”.

Editor : M.C

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