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Eșecul spectaculos al Elveției de a salva filiala unei bănci rusești. Cum a devenit o misiune de derusificare un „dezastru total”

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German Gref și Vladimir Putin
Vânzarea controversată a filialei din Elveția în 2022 presupunea ca banca rusească Sberbank, condusă de German Gref (în poză, alături de Vladimir Putin), să primească echivalentul a aproximativ 140 de milioane de euro, în timp ce bombele rusești continuau să cadă asupra Ucrainei. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Sună ca ceva ce ar putea să se întâmple în Haiti, nu în Elveția” Conflictul dintre cei doi cumpărători s-a declanșat imediat după finalizarea tranzacției Autoritățile elvețiene „erau disperate să scape de problema Sberbank”

Pentru câteva zile din luna septembrie a anului 2022, Elveția a avut ocazia să rezolve una dintre cele mai dificile probleme financiare provocate de invazia Rusiei în Ucraina. În loc să lichideze filiala locală a băncii rusești Sberbank, care gestiona fonduri de sute de milioane de franci elvețieni și îi avea drept clienți pe unii dintre cei mai mari comercianți de materii prime din lume, autoritățile de reglementare au facilitat o operațiune extraordinară de salvare a băncii. Patru ani mai târziu, vânzarea ei către doi oameni de afaceri din Occident s-a transformat într-un scandal uriaș cu datorii neplătite, acționari aflați în conflict și bătălii în justiție care s-au extins în mai multe țări, se arată într-o investigație Financial Times.

Cei doi cumpărători sunt Stephen Lynch, un investitor american care a făcut afaceri în Rusia timp de zeci de ani, și Abdallah Chatila, un bijutier elvețian de origine libaneză care a devenit antreprenor imobiliar.

Vânzarea a fost aprobată de Trezoreria SUA și de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (Seco) din Elveția. Tranzacția a fost una foarte controversată întrucât presupunea ca banca Sberbank controlată de Kremlin să primească echivalentul a aproximativ 140 de milioane de euro, în timp ce bombele rusești continuau să cadă asupra Ucrainei.

Pentru autoritățile elvețiene, însă, părea a fi soluția cea mai convenabilă pentru a ține în funcțiune filiala și pentru a salva multe locuri de muncă. Fostul parlamentar elvețian Christian Luscher a spus că acordul este „absolut genial”.

Disputa dintre Lynch și Chatila a început la scurt timp după încheierea acordului, banca riscând până în ultima clipă să fie lichidată.

Povestea Sberbank Switzerland, care a fost redenumită TradeXBank, reprezintă un studiu de caz despre ce se poate întâmpla atunci când guvernele occidentale impun sancțiuni dure împotriva Rusiei și se confruntă dintr-o dată cu dilema găsirii unor noi proprietari pentru activele rusești de miliarde de dolari.

De multe ori, singurii cumpărători dispuși să se implice în genul acesta de cazuri controversate nu aveau aproape nimic de-a face cu lumea corporatistă. Autoritățile de reglementare au dat undă verde unor înțelegeri neconvenționale cu surse dubioase de finanțare și au amânat rezolvarea problemelor apărute între timp, acuză criticii.

Scandalul vine într-un moment delicat pentru sistemul financiar elvețian. Prăbușirea Credit Suisse în 2023 a expus deficiențe grave în supravegherea activităților bancare, în timp ce tot mai multe scandaluri de spălare de bani și bănci aflate în criză au pătat reputația țării de loc sigur pentru marile averi ale lumi.

stephen-lynch-Abdallah Chatila
Sberbank Switzerland a fost cumpărată de investitorul american Stephen Lynch (stânga) și afaceristul elvețian de origine libaneză și fondatorul m3 Groupe, Abdallah Chatila (dreapta), fiind redenumită apoi TradeXBank. Colaj foto: Profimedia Images / X

„Sună ca ceva ce ar putea să se întâmple în Haiti, nu în Elveția”

„Au fost făcute greșeli încă de la început, atunci când Finma (Autoritatea Elvețiană de Supraveghere a Pieței Financiare) nu a pus întrebările adecvate despre cum și de către cine era finanțată această tranzacție pentru Sberbank”, a spus Monika Roth, academician și avocat specializat în domeniul bancar din Elveția.

Roth s-a arătat „uluită” că saga TradeX a continuat atât de mulți ani. „Sună ca ceva ce ar putea să se întâmple în Haiti, nu în Elveția.”

Lynch a făcut afaceri în Rusia încă din anii ‘90. În 2007, el a fost implicat în achiziția Yukos Finance, divizia externă a imperiului petrolier al lui Mihail Hodorkovski.

Mai recent, Lynch a încercat să cumpere gazoductul Nord Stream 2, prezentându-se la Washington drept un specialist în „derusificarea” activelor rusești, dând ca exemplu cazul Sberbank Switzerland.

Sberbank și-a început activitatea în Elveția în 2011 ca parte a expansiunii internaționale a băncii, iar până în 2022, avea un capital de aproape 500 de milioane de franci elvețieni și în jur de 70 de clienți, care tranzacționau în special petrol, metale și produse agricole.

Având nevoie de o nouă sursă de finanțare (mai exact, 200 de milioane de franci elvețieni), Lynch a apelat la Chatila, fondatorul m3 Groupe, un vast conglomerat cu sediul la Geneva. Afacerile sale se extindeau în multe domenii, de la comerțul cu diamante și afaceri imobiliare și până la restaurante și vânzarea de măști medicale folosite în timpul pandemiei de COVID-19.

În 2019, Chatila a cheltuit peste o jumătate de milion de euro pentru a achiziționa obiecte care au aparținut regimului nazist, inclusiv un exemplar rar al cărții „Mein Kampf”, scrisă de Adolf Hitler, pe care apoi le-a donat unei organizații evreiești pentru ca acestea să nu ajungă în posesia neonaziștilor.

Conflictul dintre cei doi cumpărători s-a declanșat imediat după finalizarea tranzacției

Lynch nu a mai ținut cont de istoricul neconvențional al lui Chatila, fiind interesat doar de două lucruri: să fie un investitor elvețian, pentru a satisface preferințele celor de la Finma, și să aibă bani.

În doar câteva luni, Chatila a reușit să strângă 125 de milioane de franci elvețieni – destul cât tranzacția să poată fi realizată – de la opt investitori prin vânzarea de obligațiuni cu dobânzi extrem de avantajoase.

Lynch a orchestrat operațiunea de salvare a băncii, Chatila a devenit bancher elvețian, iar TradeX a fost „derusificată” cu succes. Entuziasmul finalizării achiziției, însă, nu a durat prea mult.

La doar câteva săptămâni după cumpărare, Chatila a ratat termenul limită pentru plata datoriei de 36 de milioane de franci elvețieni către Lynch.

Nord Stream 2
Stephen Lynch a încercat să cumpere și gazoductul Nord Stream 2, prezentându-se la Washington drept un specialist în „derusificarea” activelor rusești și dând ca exemplu cazul Sberbank Switzerland. Foto: Profimedia Images

În timp ce datoriile lui Chatila deveneau tot mai mari, relația dintre cei doi cumpărători s-a deteriorat atât de mult încât Chatila a început să conteste o parte din acordurile financiare pe care le avea cu Lynch, acuzând faptul că a fost forțat să le semneze împotriva voinței sale.

Sătul de potențialele conflicte de interese și tentative de amestec în activitatea băncii din partea investitorilor care au contribuit la finanțarea achiziției TradeX, Lynch a decis să se retragă.

În septembrie 2023, el și-a exercitat dreptul contractual de a obliga m3 să cumpere participația sa de 10% în schimbul sumei de 54 de milioane de franci elvețieni cu o dobândă de 15%, în cazul în care plata se va face cu întârziere.

După ce m3 nu a făcut plata, disputa a trecut în faza de arbitraj la Geneva. Lynch a câștigat procesul în iulie 2025, dar Chatila a refuzat să plătească.

Autoritățile elvețiene „erau disperate să scape de problema Sberbank”

Disputele legate de rambursarea celor 140 de milioane de franci elvețieni împrumutați pentru achiziționarea băncii au expus încă un aspect îngrijorător al acestei afaceri.

Scopul principal al tranzacției a fost să scoată Sberbank Switzerland de sub controlul rusesc. Cu toate acestea, o parte din obligațiuni au fost vândute unor investitori care aveau multe legături cu mediul de afaceri din Rusia.

Printre aceștia se număra și One Solution Trading, cu afaceri în domeniul oțelului și relații comerciale cu grupul siderurgic rus Novostal-M. O altă companie, Ugol Properties, a fost sancționată în 2023 pentru că le-a oferit servicii oligarhilor ruși.

TradeX rămâne blocată într-un „dezastru total”, după cum a spus chiar una dintre persoanele care a finanțat tranzacția inițială.

Autoritățile elvețiene s-au aflat sub o presiune intensă pentru a găsi o soluție, după ce Elveția a adoptat sancțiunile europene împotriva Rusiei, a explicat Mark Pieth, expert în domeniul infracțiunilor financiare și fost profesor al Universității din Basel.

„Finma și oficialii Seco erau disperați să scape de problema Sberbank”, a spus Pieth. „Acum, o problemă a fost înlocuită de o altă problemă, poate, și mai mare.”

Una dintre persoanele care au încercat timp de ani de zile să își recupereze banii împrumutați pentru realizarea tranzacției a spus că a rămas șocat de modul în care autoritățile elvețiene și instanțele de judecată au gestionat acest litigiu, amintind de cazul Credit Suisse.

„Credibilitatea sistemului bancar elvețian, a tribunalelor elvețiene și a felului în care acestea acționează este pusă sub semnul întrebări. Toate acestea nu fac decât să pună paie pe foc”, a spus deținătorul de obligațiuni citat de Financial Times.

„Nu aș mai face niciodată afaceri în Elveția și i-aș avertiza și pe alți să nu o facă.”

Editor : Raul Nețoiu

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