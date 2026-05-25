În timp ce Rusia lansează atacuri aeriene masive asupra Ucrainei cu sute de drone și zeci de rachete, Kievul încearcă să își întărească apărarea apelând inclusiv la civili. Mame, șoferi de taxi și veterani sunt instruiți să opereze arme anti-drone controlate de la distanță, într-un sistem care combină inteligența artificială, drone interceptoare ieftine și tehnologii dezvoltate rapid în timpul războiului.

În urma celui mai amplu atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, cu 1.500 de drone și 56 de rachete trase în doar 48 de ore, 24 de civili au fost uciși. Printre victime se află și două surori în vârsta de 12 și 17 ani, care își pierduseră deja tatăl pe front. Mama lor, copleșită de durere, este acum singura supraviețuitoare a familiei, scrie BBC.

Bilanțul victimelor ar fi putut fi, însă, și mai grav. Sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au prevenit un număr și mai mare de morți. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, 94% dintre dronele cu rază lungă de acțiune și 73% dintre rachete au fost interceptate cu succes. Prin comparație, la 14 mai 2025, forțele ucrainene reușiseră să doboare doar 55% dintre dronele rusești lansate la nivel național. Ucraina devine tot mai eficientă în apărarea spațiului său aerian.

Interiorul unei locuințe distruse în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei. Foto: Profimedia

„Acum suntem, din păcate, cei mai buni din lume”, a declarat colonelul Yuriy Myronenko, inspector general în Ministerul Apărării din Ucraina. El admite însă că interceptarea rachetelor balistice rusești „nu este deloc ușoară”.

Arma ieftină cu care Kievul doboară dronele Rusiei

La mai bine de patru ani de la invazia rusă la scară largă, Ucraina a construit un sistem de apărare aeriană tot mai sofisticat și organizat pe mai multe niveluri.

La începutul războiului, Kievul se baza pe arme vechi din perioada sovietică. Ulterior, Occidentul a contribuit la consolidarea apărării prin furnizarea unor sisteme scumpe și avansate, inclusiv rachete Patriot.

În paralel însă, Ucraina și-a dezvoltat propriile soluții: de la echipe mobile dotate cu mitraliere grele montate pe camioane până la drone interceptoare ieftine, produse în masă.

Adoptarea rapidă a inovației și tehnologiei oferă Ucrainei un avantaj. În centrul sistemului ucrainean de apărare aeriană se află un software care urmărește fiecare bombă planantă, rachetă și dronă lansată de Rusia.

Platforma Sky Map utilizează radare, mii de senzori, fluxuri video și inteligență artificială pentru a detecta amenințările și a coordona apărarea antiaeriană.

La început, Ucraina s-a bazat pe o rețea de telefoane mobile montate pe stâlpi pentru a detecta sunetul dronelor care se apropiau. Acum, sistemul utilizează senzori mult mai sofisticați.

Statele Unite folosesc deja Sky Map pentru protejarea uneia dintre bazele sale din Orientul Mijlociu.

Există însă o armă care contribuie mai mult decât oricare alta la doborârea dronelor rusești: dronele interceptoare ieftine.

Un militar ucrainean controlează o dronă în timpul unei operațiuni desfășurate pe front. Foto: Profimedia

Acestea au forma unui glonț mare și sunt propulsate de patru rotoare montate la bază. Ucraina produce acum peste 1.000 de astfel de drone pe zi. În martie, ele au distrus peste 30.000 de drone rusești, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

Interceptorul P1-SUN poate atinge viteze de peste 300 km/h și are o rază de acțiune de peste 30 km. Comandantul Welkos o descrie drept „o armă foarte serioasă”.

„Arată cât de repede ne putem adapta, cum putem rezista și cât de mult ne putem dezvolta”, a afirmat el.

„Folosim toate resursele pe care le avem”

P1-SUN este imprimată 3D și costă aproximativ 1.000 de dolari, mult mai puțin decât dronele Shahed, cu aripă delta, folosite de Rusia pentru atacuri, care costă aproximativ 50.000 de dolari.

Și companiile private au început să se conecteze la acest sistem.

„Trebuie să acoperim întreaga Ucraină și să vedem toate țintele. De aceea folosim toate resursele pe care le avem”, explică Myronenko, care coordonează inițiativa.

Militari ucraineni urmăresc pe monitoare drone și ținte aeriene într-un centru de coordonare folosit pentru apărarea anti-drone. Foto: Profimedia

Până acum, 25 de companii s-au alăturat programului, motivația fiind protejarea propriilor fabrici și infrastructuri.

Atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei au lăsat milioane de oameni fără electricitate în timpul iernii.

Carmine Sky este una dintre companiile private care oferă acum servicii de apărare aeriană pentru alți clienți din sectorul privat. Firma a construit deja o rețea de turnuri echipate cu mitraliere controlate de la distanță în regiunea Harkov, aproape de granița cu Rusia.

Jurnaliștii BBC au vizitat centrul lor de comandă, amenajat în subsolul unei clădiri. Pe zeci de ecrane rulează sistemul Sky Map, care urmărește dronele și avioanele rusești.

„Este ca un joc pe calculator”. Civili instruiți să opereze arme anti-drone

În spatele monitoarelor se află civili obișnuiți: mame, șoferi de taxi și veterani. Fiecare a fost verificat și instruit timp de câteva săptămâni înainte de a primi permisiunea de a opera armele controlate de la distanță.

Ruslan, purtătorul de cuvânt al companiei, spune că munca lor „nu este dificilă”. Operarea mitralierelor pentru a doborî drone „este ca un joc pe calculator, ca Xbox sau PlayStation”, afirmă el.

Ruslan descrie rolul companiei drept „un supliment la structura de apărare aeriană a statului”.

„Suntem integrați în sistemul militar. Nu este Vestul Sălbatic, așa că urmăm instrucțiunile și ordinele armatei”, spune el.

Acesta afirmă că implicarea sectorului privat are și alte avantaje: „Ne putem extinde mult mai rapid decât sectorul public”.

Operatori ucraineni monitorizează imagini transmise de drone în timpul unei misiuni de apărare aeriană împotriva atacurilor rusești. Foto: Profimedia

Deși proiectul este încă la început, aceste companii private au doborât deja zeci de drone rusești.

În același timp, Ucraina și-a intensificat propriile atacuri asupra Rusiei. Loviturile recente au provocat incendii masive la rafinării rusești din întreaga țară și au ajuns până în mari orașe precum Sankt Petersburg și Moscova, determinând Kremlinul să reducă amploarea paradei de Ziua Victoriei din luna mai, de teama unui atac ucrainean.

Ca urmare, ambele tabere se află într-o cursă a inovației pentru a obține avantaj în război. Rusia dezvoltă drone mai rapide, propulsate de motoare cu reacție, și folosește drone-capcană pentru a identifica pozițiile sistemelor de apărare aeriană ucrainene.

Există însă în continuare vulnerabilități majore în apărarea Ucrainei.

La nivelul cel mai avansat, există o lipsă de interceptoare sofisticate și extrem de scumpe. Ucraina are încă nevoie de rachetele Patriot fabricate în SUA. Deocamdată, acestea sunt singurele arme eficiente împotriva rachetelor balistice rusești. În contextul conflictului dintre SUA și Iran, stocurile sunt limitate.

Mai aproape de linia frontului, Ucraina, la fel ca Rusia, întâmpină dificultăți în combaterea dronelor FPV de mici dimensiuni, controlate de operatori care le ghidează direct spre țintă. Acestea continuă să provoace cele mai multe victime.

În ciuda progreselor tehnologice din acest război, plasele montate deasupra drumurilor, puștile și armele de vânătoare rămân ultima linie de apărare.

Apărarea spațiului aerian ucrainean nu va fi niciodată ușoară. Președintele Zelenski a avertizat că atacurile masive ale Rusiei sunt concepute pentru a suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană.

Prin lansarea a sute de drone și zeci de rachete, este inevitabil ca unele să treacă de apărare, ceea ce înseamnă că vor exista și mai multe victime.

Editor : Ș.A.