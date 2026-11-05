„Este cea mai agresivă atitudine pe care am văzut-o”. Rusia ar fi simulat un atac asupra unui satelit occidental

Un satelit militar rusesc, care s-a apropiat luna trecută de un satelit comercial occidental, ar fi putut simula un atac, a declarat un specialist în probleme spaţiale militare. În prezent, alte două vehicule spaţiale ruseşti, corelate cu primul, se îndreaptă spre un alt satelit occidental.

Thomas DiNanno, subsecretar de stat american, a scris pe platforma X, în urma incidentului de la jumătatea lunii octombrie, că satelitul militar rusesc Cosmos 2612 a efectuat „manevre intenţionate, periculos de aproape de un satelit comercial”, un comportament „compatibil cu operaţiunile care implică arme pe orbită”, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Satelitul vizat, numit X36, este operat de compania finlandeză ICEYE şi furnizează imagini radar guvernelor şi forţelor armate occidentale, inclusiv Ucrainei.

Trei specialişti în domeniul spaţial au descris incidentul drept una dintre cele mai apropiate interacţiuni cunoscute dintre un vehicul spaţial militar rusesc şi un satelit comercial aflat pe o orbită de joasă altitudine.

Această întâlnire „pare a fi o simulare de atac”, a declarat Greg Gillinger, analist principal în probleme spaţiale la Integrity ISR, o companie americană care oferă instruire forţelor spaţiale ale SUA.

„Este cea mai agresivă atitudine pe care am văzut-o din partea Rusiei în ceea ce priveşte ameninţarea sateliţilor aparţinând unei alte naţiuni”, a precizat el pentru agenţia Reuters.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns unei solicitări de a comenta. Moscova a avertizat în repetate rânduri că sateliţii comerciali occidentali care ajută Ucraina ar putea deveni ţinte legitime pentru represalii.

Ann Stevens, şefa operaţiunilor din SUA ale companiei ICEYE, a declarat pentru Reuters că satelitul X36 „a fost şi va continua să fie un satelit productiv” şi că întreaga constelaţie de sateliţi cu imagistică radar a companiei este rezistentă în cazul unor perturbări.

Urmărire cu sateliți

Acest episod a alimentat îngrijorările privind vulnerabilitatea reţelelor de sateliţi comerciali, care au devenit tot mai importante pentru operaţiunile militare.

Evenimentul survine după luni de activitate rusească în jurul sateliţilor ICEYE. Oficiali occidentali au avertizat că aceste acţiuni demonstrează capacităţi care ar putea fi folosite pentru a ameninţa sau a perturba constelaţiile comerciale, inclusiv pe cele operate de compania SpaceX a lui Elon Musk.

Gillinger, un fost ofiţer de informaţii din cadrul Forţelor Aeriene ale SUA, care a monitorizat sateliţii ruşi, a afirmat că satelitul Cosmos 2612 pare să fi testat capacităţi legate de atacuri cinetice, întrucât o apropiere atât de mare nu ar fi necesară pentru colectarea de informaţii sau pentru interferenţe electronice.

Cosmos 2612 este clasificat public drept un satelit de inspecţie şi mentenanţă, conform firmei americane de informaţii spaţiale Slingshot Aerospace.

Acesta este unul dintre cei şase sateliţi militari pe care Rusia i-a lansat în luna aprilie. În luna mai, Rusia a poziţionat patru dintre aceştia în apropierea satelitului X36, au declarat analişti din domeniul spaţial.

Ulterior, compania ICEYE şi-a mutat satelitul, ceea ce a determinat noi manevre din partea Rusiei, a declarat în septembrie pentru Reuters directorul executiv Rafal Modrzewski.

La începutul lunii octombrie, Cosmos 2612 s-a poziţionat la sute de kilometri în spatele satelitului X36, potrivit analiştilor spaţiali. Apoi, pe parcursul a câteva zile, a redus rapid distanţa, ajungând la aproximativ un kilometru de X36 la jumătatea lunii octombrie, unii analişti susţinând că distanţa a fost de câteva sute de metri sau chiar mai puţin.

Ulterior, Cosmos 2612 s-a îndepărtat la o distanţă de aproximativ 400 km, a precizat Gillinger.

Doi sateliţi ruşi din aceeaşi serie se deplasează acum spre traiectoria orbitală a unui alt satelit ICEYE, numit X37, a adăugat el. Compania americană COMSPOC, specializată în monitorizarea obiectelor spaţiale, a confirmat, de asemenea, că aceşti doi sateliţi se află într-o poziţie tot mai favorabilă pentru a se apropia de X37. Atât X36, cât şi X37 sunt înregistrate în SUA, conform cataloagelor publice de obiecte spaţiale.

Riscuri în creștere

Comandantul forţelor spaţiale ale Germaniei, generalul-maior Michael Traut, a declarat pentru Reuters că apropierile de tipul celei efectuate de Cosmos 2612 ar putea fi utilizate în scopuri de inspecţie, observare sau interferenţă, în funcţie de capacităţile tehnice ale vehiculului spaţial respectiv.

„Prin urmare, trebuie să luăm în considerare întregul spectru de efecte posibile, de la perturbarea temporară a operaţiunilor unui satelit până la scoaterea definitivă a acestuia din funcţiune”, a afirmat el.

Oficialul a subliniat că simpla capacitate de a executa astfel de manevre nu constituie, în sine, o dovadă că Rusia pregăteşte sau simulează un atac, adăugând că scopul acestor acţiuni nu poate fi stabilit doar pe baza datelor orbitale disponibile public.

Marile puteri se pregătesc pentru posibilitatea extinderii unui conflict în spaţiul cosmic. Washingtonul a recunoscut recent că a plasat armament pe orbită, în timp ce şeful Comandamentului Spaţial al SUA a declarat, la începutul acestui an, că Rusia a desfăşurat o armă spaţială în apropierea unor sateliţi americani esenţiali pentru securitatea naţională.

Abordarea Rusiei în cazul X36 „amplifică semnificativ riscul unui atac” - fie ca urmare a unei interacţiuni deliberate, fie a uneia accidentale -, a explicat Andrew Turner, consultant în domeniul spaţial şi fost ofiţer superior în cadrul Forţelor Aeriene Britanice.

Editor : B.P.