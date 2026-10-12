Live TV

Video „Este clar că Putin nu citește Truth Social”, spune Zelenski după ce rușii au încălcat „armistițiul energetic” anunțat de Trump

Data actualizării: Data publicării:
Intervenția lui Volodimir Zelenski la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto Profimedia
Intervenția lui Volodimir Zelenski la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Kievul este pregătit pentru un armistițiu reciproc

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este clar că Vladimir Putin „nu citește Truth Social”, într-o aparentă aluzie la adresa lui Donald Trump, după ce președintele SUA a anunțat un armistițiu energetic pe care Rusia nu l-a respectat încă, relatează TVPWorld.

Trump a scris duminică pe platforma sa Truth Social că Rusia și Ucraina au convenit asupra încetării imediate a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Luni, vorbind de la distanță la Forumul de Securitate de la Varșovia, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a susținut imediat anunțul lui Trump, dar că Rusia a răspuns cu noi atacuri asupra instalațiilor energetice ucrainene.

„Imediat după publicarea postării, Rusia a lansat un atac țintit asupra unei centrale electrice din Harkov, provocând daune suplimentare sistemului nostru energetic”, a spus Volodimir Zelenski, adăugând: „Era clar că Putin nu citește Truth Social, iar dronele sale Shahed urmează un alt set de instrucțiuni.

„Așadar, deocamdată, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump: atacurile rusești”, a spus Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kievul este pregătit pentru un armistițiu reciproc

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina rămâne dispusă să respecte o încetare reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice, dar a insistat că și Moscova trebuie să-și demonstreze angajamentul.

„Suntem pregătiți să respectăm un armistițiu energetic dacă Rusia este pregătită să facă același lucru. Suntem de acord dacă și ei sunt de acord, iar noi am demonstrat deja că vorbim serios”, a spus el.

Zelenski a îndemnat Washingtonul să ia măsuri concrete pentru a se asigura că Moscova respectă orice acord, afirmând că un armistițiu energetic ar putea deschide calea către încheierea războiului, care a intrat acum în al cincilea an. „Un armistițiu energetic și alte măsuri pentru a reduce escaladarea și a garanta securitatea sunt cu adevărat necesare aici, în realitate, nu doar pe Truth Social”, a spus el.

„Această încetare a focului în domeniul energetic poate funcționa și poate deveni un pas important către încheierea războiului dacă americanii intervin cu adevărat acum și se asigură că rușii își respectă angajamentele”, a adăugat el.

Zelenski a reiterat, de asemenea, disponibilitatea Kievului de a-și formaliza angajamentul față de armistițiul propus.

„Suntem recunoscători Americii și susținem ideea unui armistițiu energetic”, a spus el.

Forumul de Securitate de la Varșovia este o reuniune anuală a liderilor politici, oficialilor militari și experților în securitate pentru a discuta despre apărarea Europei și provocările în materie de securitate.

Conferința din acest an se concentrează pe războiul Rusiei în Ucraina, consolidarea flancului estic al NATO și viitorul securității europene.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Andrii Sybiha
2
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
caii sălbatici
3
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
4
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
5
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Digi Sport
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
putin si peskov
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
oana toiu
„Să nu permitem Rusiei să folosească pâinea ca pe o armă”: Avertismentul Oanei Țoiu înaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE
Nord Stream 1 27 septembrie
Miercuri începe procesul privind sabotajul gazoductelor Nord Stream. Ucraina susţine că nu a orchestrat această operaţiune
vladimir putin-donald trump-august 2025
„Trump a încheiat un pact cu diavolul”. Alianță neașteptată în Senatul SUA împotriva acordului dintre liderul de la Casa Albă și Putin
Lingou aur
Rusia vinde aur în valoare de milliarde de dolari. Traseul duce spre China
Recomandările redacţiei
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_009INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: USR nu votează un guvern cu miniștri social-democrați...
steagul rusiei in spatele unuo gard de sarma ghimpata, metafora
UE a adoptat noi sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează aproape...
Ultimele știri
Daniel Fenechiu și-a retras semnătura de pe proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri: „Am crezut că vom avea o dezbatere”
„Hai, Ilie, guvernează”. Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă mascată” prin refuzul de a intra în guvern alături de PSD
Un atac cibernetic a afectat sistemele de refrigerare din sute de supermarketuri franceze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, prima...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Carlos Mora, transfer în Franța? „Avem discuții. Suma este de câteva milioane euro!”
Adevărul
Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu...
Newsweek
La aceste 2 bănci a intrat pensia pe card pe luna octombrie. Când primesc pensia restul pensionarilor?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India