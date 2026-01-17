Live TV

„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru Ucraina

Data publicării:
profimedia-1057659042
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia
Cehia, furnizor major de muniție

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să facă „compromisuri dureroase” în cadrul oricărui acord de pace viitor cu Rusia, subliniind în același timp că Statele Unite rămân esențiale în eforturile de a pune capăt războiului.

Petr Pavel spune că Europa trebuie să continue să joace un rol activ în inițiativele de pace, chiar dacă Washingtonul deține o poziție decisivă.

„Este dureros pentru Europa că rolul cheie este încă jucat de Statele Unite”, a declarat Petr Pavel vineri, la Kiev, după discuții cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Dar asta nu înseamnă că Europa sau țările europene ar trebui să se retragă din aceste eforturi”, a adăugat el, potrivit Kyiv Post.

Potrivit European Pravda, Pavel a mai spus că orice potențial plan de pace ar necesita probabil ca Ucraina să accepte concesii dificile, cu condiția ca acestea să ducă la încetarea durabilă a războiului.

„Cred că Ucraina va trebui să facă compromisuri dureroase – și este pregătită să le facă – dacă acest lucru va duce la pace”, a spus el, adăugând că Kievul a depus deja eforturi semnificative pentru a face acceptabile soluțiile propuse.

Liderul ceh a mai spus că Europa trebuie să facă „tot posibilul” pentru a se asigura că eforturile diplomatice și pregătirile pentru un cadru de pace nu sunt în zadar.

Cehia, furnizor major de muniție

În cadrul unei conferințe de presă comune cu Zelenski, Pavel a subliniat sprijinul militar continuu al Pragăi pentru Ucraina, afirmând că Cehia contribuie în prezent cu aproximativ 50% din aprovizionarea cu muniție livrată Ucrainei în cadrul propriului program de achiziție de muniție.

„Sunt încântat că actualul guvern a continuat această inițiativă”, a declarat Pavel. „Vom putea furniza aproximativ aceeași cantitate de muniție ca înainte. Forțele armate ale Ucrainei nu vor suferi de lipsuri și vor fi într-o poziție mai bună.”

Cehia a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Ucrainei de când Rusia a lansat invazia sa la scară largă, sprijinind Kievul din punct de vedere diplomatic, militar și financiar, mai scrie Kyiv Post.

Joi, Kremlinul a afirmat că Ucraina „rămâne rapid fără opțiuni” pentru a pune capăt războiului, întrucât Kievul se confruntă cu cea mai gravă criză energetică și de încălzire din timpul invaziei rusești la scară largă, după atacurile susținute ale Rusiei asupra infrastructurii.

În declarațiile sale de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că situația Ucrainei se înrăutățește pe zi ce trece și că marja de manevră a Kievului se reduce.

„Situația se deteriorează pe zi ce trece pentru regimul de la Kiev”, a declarat Peskov, adăugând că „coridorul de luare a deciziilor” al Ucrainei „se îngustează”.

