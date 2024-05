„Este iadul acolo. Nu a mai rămas nimic”. De ce noua invazie a Rusiei în Harkov este și mai devastatoare decât prima

O nouă ofensivă rusă în regiunea Harkov din Ucraina a forțat evacuarea a peste 6.000 de oameni din orășelul Vovciansk, la mai bine de doi ani după ce tancurile Moscovei au trecut prima oară granița, relatează The Washington Post. Cu toate că imaginile cu refugiați seamănă cu scenele primei invazii din februarie 2022, acest atac este încă și mai devastator.

Bombe ghidate cu planare, fiecare cântărind câte o jumătate de tonă, au fost aruncate de ruși neîncetat asupra orașului Vovciansk și a așezărilor din vecinătate de mai multe zile.

Sunetul bombardamentelor de artilerie este constant. Dronele kamikaze zboară tot timpul pe deasupra câmpului de luptă înainte de a se izbi de tancuri și blindate.

Atât de multe incendii ard în jur - păduri, mașini, blocuri de apartamente - încât fumul înăbușitor face ca aerul să fie greu de respirat.

Katerina Efemeț, în vârstă de 70 de ani, a trăit toată viața în Vovciansk, însă orașul a devenit aproape pustiu după trei zile de bombardamente rusești. Populația de peste 17.000 de oameni de dinainte de război s-a redus la doar câteva sute.

Până și bătrânii care au jurat că nu vor pleca niciodată, spunând că nu au unde să meargă, au ales acum să plece.

„Crezi că au nevoie de aceste sate?”, a spus Valentina Ilienko (73 de ani) despre ruși. „Nu a mai rămas nimic. Vor continua tot așa. Ne elimină de acolo pentru ceea ce plănuiesc ei să facă în continuare.”

Rușii iau cu asalt Vovciansk, la nord-est de Harkov

Soldații ruși au ajuns la limita de nord a orașului, iar armata ucraineană a spus că trimite întăriri pentru a respinge asaltul.

Efemeț și-a lăsat în urmă cățelul. Un alt bărbat care se pregătea să părăsească zona și-a acoperit tatăl imobilizat cu un palton și l-a cărat la mașină.

„M-am născut acolo, m-am botezat acolo și toate cele”, a spus Efemeț. „Îmi vine să plâng. Mă doare sufletul.”

Obiectivul ofensivei rusești nu a fost clar de la bun început, dar oficialii ucraineni și occidentali au spus că Moscova s-ar putea să încerce să își extindă zona tampon la 10 kilometri de graniță pentru a limita capacitatea Kievului de a bombarda teritoriul rusesc.

Incendii provocate de bombardamentele rusești în Harkov. Foto: Profimedia Images

Regiunea rusească Belgorod este una dintre puținele zone din Rusia unde locuitorii resimt impactul direct al războiului care a distrus orașe ucrainene și a lăsat milioane de ucraineni fără case.

Multe dintre persoanele evacuate au spus că se tem că Rusia va încerca din nou să cucerească Harkovul, al doilea oraș ucrainean ca mărime.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, a spus că rușii încearcă să preia controlul asupra orașului Vovciansk, dar că armata ucraineană a oprit avansul inițial și luptele „se dau în absolut toate direcțiile”.

Ucraina se reînarmează rapid

Pentru moment, oficialii americani privesc asaltul rusesc cu îngrijorare, dar nu cred că ucrainenii sunt aproape de a suferi pierderi teritoriale semnificative.

Americanii cred că Rusia a decis să atace acum, cel mai probabil, pentru că știu că Ucraina se reînarmează rapid, mulțumită noului ajutor militar aprobat de Congres, după o întârziere de peste 6 luni. Kievul ar urma să aibă o poziție mult mai puternică în câteva săptămâni.

Între timp rușii testează apărarea ucraineană pentru a vedea cât de mult pot avansa.

Ultimii ucraineni rămași în zonele atacate de ruși au fost evacuați. Foto: Profimedia Images

Cu toate că oficialii occidentali și ucraineni au avertizat de mai multe luni că Moscova ar putea lansa o ofensivă în Harkov, armata ucraineană pare să nu se fi pregătit destul pentru această eventualitate, iar Rusia a avansat rapid și a ocupat mai multe sate.

Comandantul ucrainean responsabil pentru frontul din nord-estul țării a fost înlocuit luni.

Kievul se pregătește să mobilizeze și mai multe trupe, dar ar putea dura luni de zile până când aceștia vor fi instruiți și aduși pe front.

„Este pur și simplu iadul acolo. Nu a mai rămas nimeni”

În afară de pierderile suferite în regiunea Harkov, Ucraina a cedat teritorii și în regiunea Donețk, în orașul asediat Ceasiv Iar și în jurul orașului Avdiivka, cucerit de ruși în februarie.

„Este pur și simplu iadul acolo”, a spus și Anastasia Kondratenko (26 de ani). La fel ca alte persoane evacuate, Kondratenko a fost adusă într-un centru pentru refugiați din orașul Harkov.

Lubov și Nikolai Bondarenko, un cuplu de bătrâni, au luat cu ei doar papagalul de 8 ani când au plecat din Vovciansk. Au supraviețuit primei ocupații rusești, dar nu credeau că vor mai putea scăpa cu viață și după a doua invazie.

Soldații ruși au ajuns la limita de nord a orașului Vovciansk, iar armata ucraineană a spus că trimite întăriri pentru a respinge asaltul. Foto: Profimedia Images

„Nu am mai avut răbdare, ne feream de explozii”, a povestit Lubov. „Am stat toată noaptea în casa scării și nu am dormit toată noaptea. Am așteptat, am așteptat, am așteptat și apoi s-a terminat. A trebuit să plecăm.”

Oleksii Harkivski, șeful poliției de patrulare din Vovciansk a condus prin oraș în căutarea puținilor oameni rămași care voiau să fie evacuați.

S-a oprit în fața unui bloc de apartamente. O bombă a căzut în fața clădirii, lăsând în urmă pământ ars și un crater mare în față. A intrat în curte și a strigat: „Oameni, ieșiți afară, vă evacuăm!”

Clădirea din cărămidă era plină de urme de incendiu. Singurul sunet care se mai auzea era cel al obloanelor care se izbeau de ferestrele distruse și al focurilor de artilerie în depărtare.

„Nu a mai rămas nimeni aici”, a spus Harkivski, întorcându-se la mașină.

