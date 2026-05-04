„Este inadmisibil”. Scandal diplomatic uriaș între Viena și Moscova. Trei diplomați ruși, expluzați din cauza „pădurii de antene”

Austrian Parliament building in Vienna, capital of Austria on 3 May 2024
Austria a declarat trei diplomați ruși persoane non grata din cauza „pădurii de antene” de pe acoperișurile clădirilor misiunii diplomatice, care ar fi putut fi utilizate pentru colectarea de informații și interceptarea datelor, a declarat ministrul de externe al țării, Beate Meinl-Reisinger.

„Este inadmisibil să se folosească imunitatea diplomatică pentru a comite acte de spionaj”, a subliniat șefa Ministerului Afacerilor Externe al Austriei. Ea a adăugat că toți cei trei reprezentanți ruși au părăsit deja Viena. Anterior, potrivit Die Presse, Austria a cerut Moscovei să ridice imunitatea diplomatică a celor trei angajați ai ambasadei, dar Rusia a ignorat această solicitare.

După expulzarea diplomaților, Ambasada Federației Ruse la Viena a declarat că partea rusă a luat act de decizia „necugetată” a Austriei și va da un „răspuns dur” la aceasta.

„Întreaga responsabilitate pentru deteriorarea în continuare a relațiilor bilaterale, care se află deja la cel mai scăzut nivel din istoria modernă, revine în totalitate Vienei”, au subliniat reprezentanții misiunii diplomatice. De asemenea, s-a menționat că autoritățile austriece nu au prezentat nicio dovadă a „presupuselor încălcări ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice”.

După cum a scris anterior Financial Times (FT), toate misiunile diplomatice dispun de antene parabolice pentru a comunica cu capitalele lor, însă antenele rusești sunt utilizate în mod activ pentru a se orienta către diferiți sateliți, cu scopul de a intercepta semnale. Astfel, în ajunul Conferinței de securitate de la München din februarie, una dintre cele mai mari astfel de antene a fost reorientată, iar a doua zi după încheierea conferinței a revenit la poziția inițială.

Sursele publicației au mai afirmat că, în ultimii doi ani, serviciile secrete occidentale au urmărit instalarea de noi antene și alte dispozitive neobișnuite pe acoperișurile clădirilor rusești.

Austria nu urmărește penal activitățile de spionaj împotriva altor țări. Cu toate acestea, potrivit revistei Falter, Viena intenționează să înăsprească legislația și să introducă răspunderea penală pentru spionaj împotriva UE și a organizațiilor internaționale cu sediul în oraș. Proiectul de lege în cauză vizează eliminarea lacunei care a transformat Viena într-un „centru de spionaj în Europa”. În special, după cum scria FT, aproximativ o treime din cei 500 de diplomați ruși din țară se ocupă de activități de spionaj.

Ultima dată, Viena a declarat persona non grata un diplomat rus în septembrie 2025. Acesta se întâlnea cu un fost director de vârf al companiei austriece de petrol și gaze OMV, suspectat de spionaj.

Serviciile speciale l-au considerat pe diplomatul rus un agent al FSB. În martie 2024, Austria a anunțat expulzarea a doi angajați ai ministerului rus de externe, bănuiți de comiterea unor acțiuni „incompatibile cu statutul lor diplomatic”. Luând în calcul ultimii trei, Viena a expulzat în total 14 diplomați ruși din 2020, a calculat Reuters.

