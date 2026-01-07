Un val de represiune a cuprins Venezuela după atacul Statelor Unite asupra Caracasului, autorităţile desfăşurând pe străzi miliţii armate pentru a-şi consolida controlul. Grupări paramilitare cunoscute sub numele de colectivos patrulează cartierele cu puşti de asalt, instituie puncte de control, opresc maşini şi verifică telefoanele oamenilor, într-un mesaj de forţă menit să arate că regimul rămâne la putere, în pofida capturării preşedintelui Nicolás Maduro. Acţiunile au amplificat teama în rândul populaţiei şi au alimentat o stare de tensiune generalizată, în timp ce guvernul încearcă să prevină orice semn de disidenţă şi să evite apariţia unui vid de putere în capitala Venezuelei, relatează The Guardian.

Autorităţile din Venezuela au desfăşurat miliţii armate pentru a patrula străzile, a institui puncte de control şi a verifica telefoanele populaţiei, într-o amplă acţiune de reprimare menită să consolideze autoritatea regimului după atacul SUA asupra Caracasului.

Grupări paramilitare cunoscute sub numele de colectivos au străbătut marţi capitala pe motociclete, înarmate cu puşti de asalt, într-o demonstraţie de forţă menită să înăbuşe orice formă de disidenţă sau percepţie a unui vid de putere.

Patrulele au oprit şi percheziţionat maşini şi au cerut acces la telefoanele oamenilor pentru a le verifica contactele, mesajele şi postările de pe reţelele sociale, într-un semnal clar transmis populaţiei că regimul rămâne la putere, în pofida capturării preşedintelui Nicolás Maduro.

Oricine era suspectat că a susţinut raidul american de sâmbătă risca să fie arestat, a declarat Mirelvis Escalona, în vârstă de 40 de ani, locuitoare a cartierului Catia din vestul Caracasului.

Există frică. Sunt civili înarmaţi aici. Nu ştii niciodată ce se poate întâmpla, pot ataca oamenii.

În mare parte a oraşului a revenit o aparenţă de normalitate, magazinele şi brutăriile s-au redeschis, iar oamenii au mers la muncă, însă incertitudinea legată de ce va urma a creat o stare de tensiune generalizată.

Regimul din Venezuela îşi impune autoritatea cu miliţii armate. Foto. Profimedia

Preşedinta interimară Delcy Rodríguez a încercat să transmită un mesaj de calm şi control după ce a fost învestită luni, însă şocul şi nervozitatea guvernului au fost evidente.

Pe lângă apariţia lui Maduro într-un tribunal din New York, unde este judecat pentru trafic de droguri, autorităţile se confruntă cu riscul unui nou atac american, cu colapsul economic, cu posibile fracturi interne în regim şi cu revenirea liderilor opoziţiei aflaţi în exil.

Luni seara au fost auzite focuri de armă, după ce forţele de securitate au tras asupra unor drone neautorizate, care ar fi fost confundate cu o nouă operaţiune a SUA.

„Nu a existat nicio confruntare, întreaga ţară rămâne complet calmă”, a declarat jurnaliştilor Simon Arrechider, adjunct al ministrului informaţiilor.

Luni, cel puţin 14 jurnalişti şi angajaţi din mass-media, inclusiv 13 membri ai unor organizaţii media internaţionale, au fost reţinuţi la Caracas. Toţi, cu excepţia unuia, au fost ulterior eliberaţi.

Un decret de urgenţă a urmărit să elimine orice manifestare publică de celebrare a îndepărtării lui Maduro şi a ordonat poliţiei să identifice şi să reţină „toate persoanele implicate în promovarea sau susţinerea atacului armat al Statelor Unite”.

Imagini publicate pe reţelele sociale arată colectivos – unii purtând măşti – blocând autostrăzi, patrulând cartiere favorabile opoziţiei şi interogând locuitori, ceea ce i-a determinat pe oameni să-şi avertizeze prietenii şi familiile, prin WhatsApp şi alte platforme, să-şi lase telefoanele acasă sau să le şteargă de conţinut politic.

Ministrul de interne, Diosdado Cabello, a publicat o fotografie în care apare alături de poliţişti înarmaţi, scandând „mereu loiali, niciodată trădători”.

Jeaneth Fuentes, medic în vârstă de 53 de ani la o clinică privată din Caracas, a declarat că prezenţa grupurilor armate – unele în uniformă, altele în haine civile – i-a transformat drumul zilnic la muncă într-un pariu riscant. „Este înspăimântător, terifiant.”

Focurile de armă din noaptea de luni au amplificat sentimentul că orice se poate întâmpla, a spus ea.

Nu pot face planuri, trăiesc de la un minut la altul.

Fuentes iese din casă doar pentru muncă şi niciodată după ora 18.00.

Ea şi-a exprimat speranţa că tulburările actuale ar putea duce la sfârşitul chavismului, mişcarea adusă la putere de Hugo Chávez în 1999. „Dacă ceva a fost construit timp de atâţia ani, nu poate fi dărâmat într-o singură zi”, a adăugat ea.

Susţinătorii guvernului, în schimb, au condamnat capturarea lui Maduro şi au declarat că vor apăra suveranitatea Venezuelei. „Există un spirit de luptă inerent poporului venezuelean”, a spus Willmer Flores, angajat al Ministerului de Finanţe. „Suntem eliberatorii Americii şi nu ne este frică de nimic.” El şi-a exprimat solidaritatea cu Maduro.

În contextul în care administraţia Trump avertizează asupra unor posibile noi lovituri militare, iar blocada asupra exporturilor de petrol afectează grav veniturile, există speculaţii privind diviziuni în interiorul regimului cu privire la modul de a se acomoda cerinţelor lui Trump, păstrând în acelaşi timp discursul antiimperialist. Spre deosebire de Rodríguez, care nu se confruntă cu acuzaţii penale în SUA, miniştri precum Cabello, acuzaţi de trafic de droguri, riscă să-şi piardă nu doar puterea, ci şi libertatea.

O altă îngrijorare pentru guvern este María Corina Machado, lidera opoziţiei aflată în clandestinitate, care a mobilizat milioane de alegători anul trecut, a ajuns la Oslo pentru a-şi ridica Premiul Nobel pentru Pace şi a anunţat că intenţionează să revină în ţară.

„Plănuiesc să mă întorc acasă cât mai curând posibil”, a declarat ea pentru Fox News. „Credem că această tranziţie trebuie să continue. Am câştigat alegerile la scor, în condiţii frauduloase. În alegeri libere şi corecte, am obţine peste 90% din voturi.”

Donald Trump a respins însă public rolul Maríei Corina Machado, afirmând că aceasta nu are sprijin în Venezuela, şi a susţinut tacit continuarea guvernării chaviste sub conducerea lui Rodríguez, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor SUA, inclusiv acordarea unui acces preferenţial companiilor americane din sectorul petrolier.

