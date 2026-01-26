Live TV

„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina

drone folosite de ucraineni și ruși în război
Ucraina și Rusia și-au sporit capacitatea de producție a dronelor, însă folosesc în continuare componente chinezești, ceea ce înseamnă de multe ori că același furnizor din China aprovizionează ambele armate. Colaj foto: Profimedia Images
În timp ce Moscova și Washingtonul continuă negocierile privind o încetare a focului în Ucraina fără să ajungă la un rezultat concret, soarta bătăliilor pe câmpul de luptă, unde dronele au devenit cele mai eficiente arme, este determinată din ce în ce mai mult în săli de expoziție și hoteluri din China sau în conversații de grup pe aplicații chinezești de mesagerie precum WeChat. Cu toate că Beijingul își menține oficial neutralitatea în acest conflict, clienții din Rusia par să fie favorizați de furnizorii chinezi de echipamente și tehnologii cruciale pentru fabricarea dronelor.

În numeroasele sale vizite în fabricile din sudul Chinei, Oleksandr Yakovenko a descoperit că gazdele sale îi planifică tot mai atent sosirile și plecările. Uneori, îi cer să aștepte într-o sală separată sau îl conduc pe uși secundare, pe coridoare de serviciu și în săli de conferințe goale.

Motivul pentru care vizitele în China ale fondatorului TAF Industries, unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, trebuiau programate atât de minuțios era că oficialii chinezi tocmai ce primiseră vizita unei delegații din Rusia.

„Furnizorii noștri fac eforturi să gestioneze clienții ucraineni și ruși. Ei încearcă să se asigure că nu suntem în aceeași fabrică în același timp”, a spus Yakovenko pentru Financial Times. „Ne invită pe noi la o anumită oră și îi invită și pe ruși la o altă oră. De îndată ce mașina cu ruși pleacă, mașina cu ucraineni sosește.”

Dronele au devenit unele dintre cele mai eficiente arme folosite în războiul din Ucraina – ele provoacă acum aproximativ trei sferturi din pierderile umane pe linia frontului. Tehnologia care stă la baza lor evoluează într-un ritm extrem de rapid.

Ukrainian military test out fiber optic FPV drone
Ucraina importă din China în jur de 85% din componentele dronelor pe care le produce, chiar și pentru modelele simple de genul celor folosite în atacuri kamikaze. Foto: Profimedia Images

Atât Ucraina, cât și Rusia și-au sporit capacitatea de producție a dronelor, folosind în primul rând componente chinezești.

Ca atare, armatele celor două țări au devenit dependente de aceiași furnizori din China, ale căror procesoare, camere video și motorașe determină cât de departe poate drona să zboare și cât de bine poate detecta inamicul.

Avantajul cel mai mare este că piesele produse în China costă de trei ori mai puțin decât cele produse în țările occidentale.

China înclină balanța în favoarea Rusiei

Tehnologia folosită pe front progresează, de multe ori, în același ritm pentru ambele tabere. „Vedem un nou transmițător video la o dronă rusească și înțelegem imediat ce companie din China l-a produs”, a explicat Oleksi Babenko de la Virii Drone, un alt mare furnizor de drone al armatei ucrainene.

„Așa că le scriem. Bineînțeles, ei spun: ‘Nu, nu este al nostru’. Dar, noi îi întrebăm din nou și ei spun: ‘Ok, putem să vi-l vindem și vouă’”, a mai spus Babenko.

Același lucru se poate întâmpla și în sens invers. „Le cerem să producă ceva specific pentru noi și, o săptămână mai târziu, ei trimit mostre în Rusia și apoi încep să producă același lucru și pentru ei.”

Pe linia frontului, inginerii TAF sunt nevoiți de multe ori să improvizeze din cauza lipsei de componente, dar rivalii lor de dincolo de tranșee par suspect de bine aprovizionați cu tehnologie chinezească.

Surse din serviciile de informații din Occident și experți din Ucraina susțin că guvernul Chinei se implică pentru a înclina balanța în favoarea Rusiei și le permite companiilor rusești mai bine finanțate să cumpere întregi linii de producție pe care le reasamblează în Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale și a restricțiilor privind exportul de tehnologie din China.

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
China le permite companiilor rusești mai bine finanțate să cumpere întregi linii de producție pe care le reasamblează în Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale și a restricțiilor privind exportul de tehnologie din China. Foto: Profimedia Images

Pivotul ascuns din spatele războiului din Ucraina

Ucraina face eforturi pentru a produce cât mai multe componente de drone în țară, dar Yakovenko a spus că în jur de 85% din piesele necesare continuă să fie importate din China, chiar și pentru drone simple de genul celor folosite în atacurile kamikaze.

China produce deja 70-80% din toate dronele comerciale la nivel global și domină producția anumitor componente critice, precum regulatoare de viteză, senzori, camere și elice, potrivit Drone Industry Insights.

Această poziție privilegiată a transformat China într-un pivot ascuns al acestui conflict și „pune în perspectivă cât de mult control au cu adevărat chinezii asupra rezultatului acestui război”, a spus Catarina Buhațki de la Snake Island Institute din Kiev.

„Ei pot pur și simplu să aleagă să îi aprovizioneze sau să nu îi aprovizioneze pe ucraineni”, ceea ce scoate în evidență rolul de „jucător foarte influent” pe care China îl are acum în războiul din Ucraina, a mai spus Buhațki.

„Este o nebunie. Avem un război fierbinte care se poartă la granița noastră și, apoi, pe un alt continent, ambele tabere se află în același grup de mesagerie unde o fabrică din China zice: ‘Ah, rușii plătesc mai mult. Ne pare foarte rău, reveniți anul următor.’”

