„Este o zonă a morții pentru Rusia”: Sute de soldați ruși au rămas blocați în Delta Niprului, unde sunt vânați de drone și mor de foame

Data publicării:
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Cel puțin 5.100 de soldați ruși au murit în Delta Niprului din luna ianuarie, unii dintre ei de foame, potrivit serviciilor de informații ucrainene. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Nu ai unde să te ascunzi”. Unitățile care traversează delta „sunt prea vulnerabile”

Sute de soldați ruși au rămas blocați în delta râului Nipru fără provizii și fără nicio șansă de scăpare în fața dronelor ucrainene care îi vânează zi și noapte, potrivit unui raport al serviciilor de informații din Ucraina.

În apropiere de punctul de vărsare în Marea Neagră, fluviul Nipru este plin de insule mlăștinoase aflate în așa-numita „zonă a morții” dintre cele două armate care controlează malul stâng (armata rusă), respectiv malul drept (armata ucraineană).

Cel puțin 5.100 de soldați ruși au murit în această zonă din luna ianuarie, unii dintre ei de foame, potrivit autorităților ucrainene.

Filmările distribuite de apărătorii ucraineni arată mai multe bărci cu soldați ruși care se apropie de malul unei insule, înainte să fie atacate și distruse de dronele kamikaze lansate de ucraineni.

„Este o zonă a morții pentru Rusia”, a spus colonelul Oleksandr Zavtonov al Corpului 30 Infanterie Marină pentru The Telegraph. „Nu există loc să te ascunzi.”

Soldații ruși pe care ucrainenii i-au capturat recent pe aceste insule au spus că au rămas fără alimente și apă de băut și că sunt nevoiți să bea apă din râu, potrivit lui Zavtonov.

Very cloudy weather. Black clouds over the river. The edge of the river bank.
Zona Deltei Niprului este una dintre cele mai periculoase de pe linia frontului din Ucraina, soldații fiind expuși constant atacurilor cu drone ale inamicului. Foto: Profimedia Images

„Nu ai unde să te ascunzi”. Unitățile care traversează delta „sunt prea vulnerabile”

Zona Deltei Niprului este una dintre cele mai periculoase de pe linia frontului. Cu toate că armata care controlează această zona ar putea să o folosească pentru a construi puncte de observație și rețele radio pentru operarea dronelor, precum și să intercepteze bărcile inamice și să își aprovizioneze propriile trupe, soldații sunt expuși în fața atacurilor lansate de armata adversă.

„Este o zonă mare de apă – nu ai unde să te ascunzi pe insule, iar terenul este în principal mlăștinos și unitățile care îl traversează sunt prea vulnerabile”, a explicat Zavtonov.

Soldații ruși au încercat să se camufleze folosind stuf și noroi pentru a se întoarce în zonele controlate de armata rusă de pe malul râului – „o tactică ce nu era folosită la începutul războiului”, a explicat Oksana Kuzan, șefa departamentului de analiză al Centrului de securitate și cooperare din Ucraina.

„Unitățile militare rusești care au rămas pe insulele din Delta Niprului se confruntă cu probleme grave cu alimentele, muniția și rotația [trupelor]”, a mai spus Kuzan.

Estimările făcute de The Economist arată că între 137.000 și 228.000 de soldați ruși au murit în perioada februarie 2022 – ianuarie 2025. Numărul lor a crescut cu încă 60% până în luna octombrie a acestui an, ajungând la 190.000-480.000. Pierderile totale ale armatei ruse (morți și răniți) s-ar putea apropia deja de 1,5 milioane.

Editor : Raul Nețoiu

