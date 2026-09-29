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Este oficial: Netanyahu a fost duminică în Emiratele Arabe Unite și s-a întâlnit cu preşedintele Mohamed bin Zayed Al-Nahyan

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Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Plângere la adresa Channel 12, pentru că a relatat despre vizita secretă

De-acum este oficial: premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și soția sa, Sara, s-a deplasat duminică în Emiratele Arabe Unite, așa cum dezvăluise presa israeliană. El a purtat discuții cu președintele acestei țări din Golf, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, potrivit biroului premierului israelian și agenției de știri de stat a EAU, scrie Bloomberg.

Vizita de duminică „s-a axat pe consolidarea relațiilor dintre cele două țări și pe abordarea provocărilor regionale”, a declarat biroul lui Netanyahu pe X.

Această deplasare, care fusese anunţată duminică de media israeliene, a avut loc după apariţia la începutul lunii septembrie a unor informaţii de presă care relatau despre un avertisment cu privire la o posibilă operaţiune a Hamas, pe care Emiratele Arabe Unite (EAU) l-ar fi transmis premierului Netanyahu cu puţin timp înainte de atacurile din 7 octombrie 2023, şi pe care acesta din urmă nu l-ar fi împărtăşit cu serviciile sale de securitate.

Benjamin Netanyahu a negat existenţa unui astfel de avertisment. Emiratele declaraseră, la rândul lor, că "nu comentează informaţii de presă sau speculaţii privind conversaţiile dintre lideri".

Potrivit presei israeliene, Benjamin Netanyahu s-a deplasat în Emirate pentru a-i cere lui Mohammed bin Zayed să nege că l-ar fi avertizat în 2023.

EAU, care au confirmat această vizită luni seară, au declarat că "cele două părţi au discutat despre relaţiile bilaterale dintre Emiratele Arabe Unite şi Israel, precum şi despre modalităţile de consolidare şi dezvoltare a acestora'", conform agenţiei oficiale de presă WAM.

La rândul său, biroul premierului israelian a dat asigurări că "vizita s-a concentrat pe întărirea relaţiilor dintre cele două ţări şi pe provocările regionale".

Plângere la adresa Channel 12, pentru că a relatat despre vizita secretă

Luni, înainte de confirmarea oficială a deplasării lui Benjamin Netanyahu, serviciul israelian de securitate internă Shin Beth a depus o plângere împotriva unui post de televiziune care a relatat despre această vizită neanunţată.

"În această seară, Shin Bet a depus o plângere la şeful cenzurii militare, cerând urmărirea penală a Canalului 12 pentru o încălcare gravă a cenzurii", a indicat un comunicat difuzat de serviciile prim-ministrului.

Anunţarea acestei vizite "a pus în pericol vieţile prim-ministrului, ale soţiei sale şi ale membrilor delegaţiei, inclusiv ale şefului Mossad", serviciul israelian de informaţii externe, a subliniat biroul lui Benjamin Netanyahu în comunicatul său.

Acesta a precizat că anunţul vizitei a fost făcut în timp ce avionul prim-ministrului se afla încă în afara spaţiului aerian israelian.

Mossadul a condamnat, de asemenea, difuzarea acestei informaţii.

Emiratele Arabe Unite sunt unul dintre principalii aliaţi ai Statelor Unite în regiune şi una dintre puţinele ţări arabe care menţin relaţii oficiale cu Israelul, după ce au semnat Acordurile Avraam în timpul primului mandat al preşedintelui american Donald Trump, în 2020. 

Editor : M.C

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