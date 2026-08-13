„Este pentru prima dată”. Un rus a fost arestat în Polonia, pentru o tentativă de „execuţie” a unui cetăţean americano-ucrainean

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat joi arestarea unui cetăţean rus, recrutat de Moscova, susţine el, „a cărui sarcină era să execute chiar aici, la Varşovia, un cetăţean americano-ucrainean”.

„Această ţintă era considerată drept extrem de jenantă pentru regimul lui Vladimir Putin”, a afirmat şeful guvernului polonez, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Acest atentat a fost dejucat „în ultimul moment”, a mai spus Donald Tusk,

Suspectul a fost arestat la 7 august, precizează premierul polonez.

„Este pentru prima dată când se produce o situaţie de acest fel sau când cineva, din ordin rusesc, decide să comită un atentat împotriva unui cetăţean american pe un teritoriu al altui stat NATO”, a denunţat Donald Tusk.

Arestarea a fost făcută de către Agenţia poloneză de Securitate Internă (ABW) şi poliţie, în cooperare cu servicii americane, a precizat el.

În iunie, caricaturistul rus Semion Skrepeţki - un cunoscut critic al lui Vladimir Putin - a fost ucis prin împuşcare în Polonia.

„Totul arată că este vorba despre un asasinat politic”, acuza atunci Donald Tusk.

De la începutul Războiului din Ucraina vecină, în urmă cu aproape patru ani şi jumătate, autorităţile poloneze avertizează neîncetat împotriva unor acte ruseşti de sabotaj în Polonia.

Mai mulţi opozanţi ai autorităţilor ruseşti au fost victime ale unor atacuri în străinătate - în Regatul Unit, Germania şi Lituania.

Moscova a negat mereu orice implicare în aceste atacuri.

Editor : B.P.