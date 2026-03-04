Armata israeliană a anunțat miercuri că a doborât un avion de vânătoare iranian folosind un aparat F-35 de fabricație americană și că este „prima dată în istorie” când se înregistrează un astfel de eveniment.

„Un avion de vânătoare F-35I «Adir» al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât un avion de vânătoare YAK-130 al Forțelor Aeriene Iraniene. Este prima dată în istorie când un avion de vânătoare cu pilot uman este doborât de un avion de vânătoare F-35 «Adir»”, a transmis armata israeliană miercuti, într-un mesaj pe rețeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.