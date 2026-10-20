„Este scandalos”: Rubio respinge acuzațiile potrivit cărora SUA ar ascunde informații de serviciile secrete din Ucraina

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a calificat drept false afirmațiile conform cărora oamenii din Ucraina mor din cauza refuzului Washingtonului de a împărtăși informații de la serviciile secrete. De asemenea, el a insistat că SUA nu refuză în mod deliberat să furnizeze rachete interceptoare către Kiev, potrivit NEXTA.



Potrivit lui Marco Rubio, SUA au nevoie de rachetele interceptoare pentru propriile necesități, acestea fiind solicitate și de alte țări. El le-a descris drept unul dintre cele mai căutate tipuri de arme.

🙄 “This is outrageous”: Rubio rejects accusations that the US is withholding intelligence from Ukraine The US Secretary of State called claims that people in Ukraine are dying because Washington refuses to share intelligence false. He also insisted that the US is not deliberately withholding interceptor missiles from Kyiv. According to Marco Rubio, the US has its own need for interceptors, which are also being requested by other countries. He described them as one of the most sought-after types of weapons. Rubio said Washington's policy on military support for Ukraine has not changed. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky reported delays in Patriot interceptor missile deliveries and said Ukraine had not received the usual warnings from its partners about Russian attacks. — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026

Rubio a afirmat că politica Washingtonului privind sprijinul militar acordat Ucrainei nu s-a schimbat.

Rubio: „Nimic nu este în mod deliberat”

El a afirmat că SUA nu reţin „în mod deliberat” provizii militare destinate Ucrainei şi a exprimat iritarea preşedintelui Donald Trump faţă de acuzaţia că ar face rău Kievului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Nimic nu este refuzat în mod deliberat Ucrainei”, a declarat Rubio în timpul unei vizite în India. „Este un echilibru între angajamentele noastre faţă de alţi parteneri şi, sincer, propriile noastre nevoi pentru propriile noastre facilităţi”, a spus el.



În acelaşi timp, Rubio a declarat că preşedintele Donald Trump este „contrariat” de acuzaţiile că ar fi făcut rău în mod deliberat Ucrainei, în special prin ordonarea opririi schimbului de informaţii.



„Preşedintele este contrariat pentru că, în primul rând, nu-i place să fie tras la răspundere pentru lucruri care nu sunt adevărate, în special acuzaţii că ar fi ordonat cumva suspendarea schimbului de informaţii”, a spus Rubio.



„Iar asta nu este adevărat. A spus asta în repetate rânduri”, a precizat secretarul de stat american.



„Preşedintele reacţionează în special la insinuarea că face lucruri pentru a dăuna în mod deliberat Ucrainei. Acest lucru nu este nici corect, nici adevărat”, a afirmat Rubio.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite că amână în mod deliberat livrarea planificată a rachetelor interceptoare, esenţiale pentru apărarea împotriva atacurilor ruseşti cu rachete şi drone.



Conform Reuters, Rubio a spus că ar putea fi adevărat faptul că un lot de interceptoare, achiziţionat pentru Ucraina în cadrul programului PURL, nu a fost livrat.

Zelenski s-a plâns de întârzierea livrărilor de rachete interceptoare

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat întârzieri în livrările de rachete interceptoare Patriot și a declarat că Ucraina nu a primit avertismentele obișnuite din partea partenerilor săi cu privire la atacurile rusești.

Relaţiile sunt tensionate şi de decizia preşedintelui SUA de a ajunge la un acord cu preşedintele rus Vladimir Putin privind motorina, spre marea consternare a Ucrainei. Trump l-a acuzat pe omologul său ucrainean că alimentează creşterea preţurilor la combustibil prin atacarea rafinăriilor ruseşti.



În altă ordine de idei, Rubio a lăudat, de asemenea, marţi „progresul substanţial” al Indiei în diversificarea aprovizionării cu energie, inclusiv îndepărtarea de principalul său furnizor, Rusia.



„India şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a-şi diversifica portofoliul energetic, ceea ce este un lucru inteligent”, a declarat Rubio în timpul unei vizite în capitala economică a Indiei, Mumbai.



„Evident, acest lucru nu este uşor de făcut peste noapte, aşa că cred că au înregistrat progrese considerabile în acest sens, şi suntem încântaţi să vedem asta”, a adăugat el.