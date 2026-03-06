Live TV

„Este terorism de stat”. Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci, care care transportau bani și aur

Lingouri de aur
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene din Budapesta, care transportau zeci de milioane de euro și aur din Austria.

„La Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni”, toţi angajaţi ai băncii de stat Oschadbank, „care operau două mașini bancare care făceau naveta între Austria și Ucraina și transportau numerar ca parte a serviciilor regulate între băncile de stat”, a scris Andrii Sîbiga pe rețeaua X.

„Acesta este terorism de stat şi extorcare” comisă de Ungaria, a denunţat ministrul, afirmând că a trimis deja o notă oficială prin care solicită „eliberarea imediată” a compatrioţilor săi.

Banca Oschadbank a declarat într-un comunicat că două dintre vehiculele sale transportau joi „35 de milioane de euro şi 9 kg de aur” de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu reglementările internaţionale de transport şi procedurile vamale europene în vigoare”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Cele două vehicule de transport numerar „se află în prezent în centrul Budapestei”, a declarat banca ucraineană, dar locul unde se află angajaţii rămâne necunoscut.

Guvernul ungar nu a răspuns încă solicitărilor de comentarii din partea AFP.

Ungaria este una dintre puţinele ţări din NATO şi din Uniunea Europeană care şi-a consolidat legăturile cu Moscova de la ofensiva sa la scară largă lansată în Ucraina în 2022. Budapesta blochează, în special, adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Moscovei şi acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Kiev până când va obţine reluarea livrărilor printr-o conductă de petrol care traversează Ucraina.

Editor : B.P.

