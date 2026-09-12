Live TV

Video „Este un miracol”. Cum a supraviețuit un adolescent de 15 ani timp de trei zile pe o barcă răsturnată în apele înghețate din Alaska

Data publicării:
USCGC Alex Haley
Marea Bering, Alaska. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Adolescentul, găsit singur pe carena bărcii răsturnate „Este un miracol”. Apa avea aproximativ 4,5 grade Celsius Cum s-ar fi răsturnat barca

Un adolescent de 15 ani a fost găsit în viață după ce a petrecut aproape trei zile agățat de carena răsturnată a unei bărci, în apele înghețate ale Mării Bering, în Alaska. Băiatul, care prezenta simptome de hipotermie, a fost salvat de echipajul unei nave de pescuit. Fratele său de 35 de ani și vărul său, care se aflau alături de el, au murit în urma naufragiului, relatează News.ro.

Tragedia s-a produs vineri, 4 septembrie, în largul insulei Saint Lawrence, o insulă izolată din vestul Alaskăi, aflată la aproximativ 100 de kilometri de continentul american și la doar câteva zeci de kilometri de Rusia.

Adolescentul plecase din satul Savoonga împreună cu fratele său de 35 de ani și cu vărul său, la bordul unei bărci de pescuit de aproximativ 5,5 metri. Cei trei intenționau să se întoarcă duminică dimineață.

Cum nu au mai ajuns la țărm, dispariția lor a fost semnalată autorităților duminică seara. Vremea nefavorabilă și vizibilitatea redusă au împiedicat însă echipele aeriene să înceapă căutările înainte de luni dimineață.

Adolescentul, găsit singur pe carena bărcii răsturnate

Un avion HC-130 al Gărzii de Coastă americane a reperat în cele din urmă ambarcațiunea răsturnată la aproximativ 6,5 kilometri de insulă. Adolescentul se afla singur pe carena bărcii.

Echipajul avionului i-a aruncat o plută de salvare și echipament de supraviețuire, apoi a coordonat operațiunea cu Northwest Explorer, o navă aflată în apropiere. Au fost lansate și rachete de semnalizare pentru ca echipajul navei să poată localiza mai ușor epava.

Imaginile surprinse în timpul operațiunii îl arată pe adolescent, îmbrăcat într-o jachetă galbenă, stând în genunchi pe carena răsturnată. Un membru al echipajului îi aruncă o frânghie, iar ulterior băiatul este ridicat la bord cu ajutorul unei tărgi de salvare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Adolescentul prezenta semne de hipotermie și a fost încălzit înainte de a fi transportat la Nome, împreună cu rămășițele celor două victime. Viața sa nu este în pericol.

„Este un miracol”. Apa avea aproximativ 4,5 grade Celsius

Locotenent-comandorul Jonathon Resch, pilotul Gărzii de Coastă care l-a observat pe adolescent, a descris supraviețuirea acestuia drept un miracol.

„Este un miracol”, a declarat Resch într-un interviu acordat ABC News.

„Oamenii nu supraviețuiesc într-un astfel de scenariu. Oamenii nu își răstoarnă bărcile și nu supraviețuiesc mai multe nopți. Nu o fac în apă caldă, cu atât mai puțin în apă la… 40 de grade”, a adăugat acesta, referindu-se la temperatura apei, de aproximativ 40 de grade Fahrenheit, echivalentul a circa 4,5 grade Celsius.

Și căpitanul navei Northwest Explorer, Adam White, s-a declarat impresionat de rezistența adolescentului.

„E un puști al naibii de puternic”, a declarat acesta pentru postul local KTUU-TV, potrivit Associated Press.

Băiatul le-a povestit salvatorilor că a rămas pe ambarcațiunea răsturnată timp de aproape trei zile.

Cum s-ar fi răsturnat barca

Potrivit lui Darren Toolie-Noongwook, unul dintre frații adolescentului, o undiță s-ar fi încurcat în motorul bărcii, împiedicând ambarcațiunea să își continue normal deplasarea. Barca s-ar fi răsturnat ulterior, în timp ce condițiile meteorologice se înrăutățeau.

După naufragiu, adolescentul și vărul său ar fi reușit să se urce pe carena ambarcațiunii. Potrivit relatării fratelui băiatului, vărul adolescentului ar fi intrat în panică și s-ar fi aruncat în apă, unde s-a înecat.

Adolescentul a rămas astfel singur pe carena răsturnată, așteptând să fie găsit și rugându-se să vină ajutoarele.

„A spus că credea că va scăpa. Credea că îl vom găsi și că va fi în siguranță, și așa s-a și întâmplat”, a povestit fratele său.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
2026-09-01-0784
2
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
parlament
3
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
4
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
petre florin manole zbor privat mykonos USR sector 1
5
Bolojan, despre zborul privat spre Mykonos: „O imagine care îți poate arăta ce înseamnă...
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"
Digi Sport
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fort Ross, California
„Imperiul uitat” de pe coasta de vest a Americii: Cum a ajuns o parte din California să fie controlată de Rusia țaristă
drona nori
O companie americană spune că are soluția pentru combaterea secetei: însămânțarea norilor cu ajutorul dronelor de înaltă tehnologie
femeie
Mărturia cutremurătoare a unei mame care și-a pierdut fiica pe feribotul scufundat: „Țipa să nu-i dau drumul și jur că nu i-am dat”
This combo shows U.S. Sen. Dan Sullivan, left, in Palmer, Alaska, on Aug. 17, 2026 and a candidate in Alaska's U.S. Senate race, Dan Sullivan, right, in Petersburg, Alaska, on July 3, 202
Doi candidaţi republicani pentru Senatul SUA au acelaşi nume. Unul dintre ei este susținut de un fost primar pe care îl cheamă la fel
plaja mamaia iarna
Un adolescent de 15 ani a murit înecat pe o plajă din Constanța. Un alt copil, de 10 ani, a ajuns la spital
Recomandările redacţiei
Kirilo Budanov
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al...
Ulf Kristersson
Premierul Ulf Kristersson transmite un avertisment Europei înainte de...
vladimir putin in birou
„Asta înseamnă război”: Putin avertizează Europa să nu trimită trupe...
sonda de titei petrol la apus
AIE avertizează că sistemul de rafinare a petrolului este „împins la...
Ultimele știri
Posibile tulburări pe piața mondială a petrolului după ce o conductă din Arabia Saudită a fost atacată cu drone
Rusia a lovit un bloc de locuințe din Odesa. Cel puţin 12 persoane au fost rănite
Diamantul ascuns într-un măr și menajera care a dat peste cap un jaf de zeci de milioane de dolari: Povestea nestematei Grand Condé
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
George Clooney, mărturisire despre ultimele clipe ale surorii lui. A ținut-o de mână când a murit: "Acum...
Cancan
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca...
Fanatik.ro
„Cum să semnezi așa ceva?”. Gigi Becali, stupefiat de ce a făcut Diana Buzoianu în scandalul bisericii de la...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Ce program zilnic are Giovanni Becali: “Am un contract cu Șeful de Sus! Dacă trec de vârsta asta orice este...
Adevărul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Prințesa Kate spune că escaladarea a trei munți britanici a fost felul ei de a mulțumi spitalului care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a recăsătorit în secret și a devenit mamă pentru a treia oară, la 44 de ani: "Nu-mi pasă ce cred alții"
Pro FM
Lady Gaga a devenit mamă! Este primul copil pentru artista în vârstă de 40 de ani și Michael Polansky
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pamela Anderson, într-o rochie cu spatele gol și crăpătură până la șold. A strălucit la New York, la 59 de ani
Adevarul
„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”. „Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA. Ce se...
Newsweek
Un pensionar primește pensie de invaliditate după legea veche. Ce se întâmplă la trecerea la limita de vârstă?
Digi FM
Văduva și copiii lui Steve Irwin îi duc dorul: "Familia noastră și-a pierdut supereroul". 20 de ani de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Actorul care nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță