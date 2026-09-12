Un adolescent de 15 ani a fost găsit în viață după ce a petrecut aproape trei zile agățat de carena răsturnată a unei bărci, în apele înghețate ale Mării Bering, în Alaska. Băiatul, care prezenta simptome de hipotermie, a fost salvat de echipajul unei nave de pescuit. Fratele său de 35 de ani și vărul său, care se aflau alături de el, au murit în urma naufragiului, relatează News.ro.

Tragedia s-a produs vineri, 4 septembrie, în largul insulei Saint Lawrence, o insulă izolată din vestul Alaskăi, aflată la aproximativ 100 de kilometri de continentul american și la doar câteva zeci de kilometri de Rusia.

Adolescentul plecase din satul Savoonga împreună cu fratele său de 35 de ani și cu vărul său, la bordul unei bărci de pescuit de aproximativ 5,5 metri. Cei trei intenționau să se întoarcă duminică dimineață.

Cum nu au mai ajuns la țărm, dispariția lor a fost semnalată autorităților duminică seara. Vremea nefavorabilă și vizibilitatea redusă au împiedicat însă echipele aeriene să înceapă căutările înainte de luni dimineață.

Adolescentul, găsit singur pe carena bărcii răsturnate

Un avion HC-130 al Gărzii de Coastă americane a reperat în cele din urmă ambarcațiunea răsturnată la aproximativ 6,5 kilometri de insulă. Adolescentul se afla singur pe carena bărcii.

Echipajul avionului i-a aruncat o plută de salvare și echipament de supraviețuire, apoi a coordonat operațiunea cu Northwest Explorer, o navă aflată în apropiere. Au fost lansate și rachete de semnalizare pentru ca echipajul navei să poată localiza mai ușor epava.

Imaginile surprinse în timpul operațiunii îl arată pe adolescent, îmbrăcat într-o jachetă galbenă, stând în genunchi pe carena răsturnată. Un membru al echipajului îi aruncă o frânghie, iar ulterior băiatul este ridicat la bord cu ajutorul unei tărgi de salvare.

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Adolescentul prezenta semne de hipotermie și a fost încălzit înainte de a fi transportat la Nome, împreună cu rămășițele celor două victime. Viața sa nu este în pericol.

„Este un miracol”. Apa avea aproximativ 4,5 grade Celsius

Locotenent-comandorul Jonathon Resch, pilotul Gărzii de Coastă care l-a observat pe adolescent, a descris supraviețuirea acestuia drept un miracol.

„Este un miracol”, a declarat Resch într-un interviu acordat ABC News.

„Oamenii nu supraviețuiesc într-un astfel de scenariu. Oamenii nu își răstoarnă bărcile și nu supraviețuiesc mai multe nopți. Nu o fac în apă caldă, cu atât mai puțin în apă la… 40 de grade”, a adăugat acesta, referindu-se la temperatura apei, de aproximativ 40 de grade Fahrenheit, echivalentul a circa 4,5 grade Celsius.

Și căpitanul navei Northwest Explorer, Adam White, s-a declarat impresionat de rezistența adolescentului.

„E un puști al naibii de puternic”, a declarat acesta pentru postul local KTUU-TV, potrivit Associated Press.

Băiatul le-a povestit salvatorilor că a rămas pe ambarcațiunea răsturnată timp de aproape trei zile.

Cum s-ar fi răsturnat barca

Potrivit lui Darren Toolie-Noongwook, unul dintre frații adolescentului, o undiță s-ar fi încurcat în motorul bărcii, împiedicând ambarcațiunea să își continue normal deplasarea. Barca s-ar fi răsturnat ulterior, în timp ce condițiile meteorologice se înrăutățeau.

După naufragiu, adolescentul și vărul său ar fi reușit să se urce pe carena ambarcațiunii. Potrivit relatării fratelui băiatului, vărul adolescentului ar fi intrat în panică și s-ar fi aruncat în apă, unde s-a înecat.

Adolescentul a rămas astfel singur pe carena răsturnată, așteptând să fie găsit și rugându-se să vină ajutoarele.

„A spus că credea că va scăpa. Credea că îl vom găsi și că va fi în siguranță, și așa s-a și întâmplat”, a povestit fratele său.

Editor : Ș.A.