„Un război al roboților”. Estul Ucrainei s-a transformat în teritoriul bombelor planante, rachetelor și dronelor kamikaze ale Rusiei

Moscova a dezvoltat tactici aeriene tot mai distructive, cu ochii pe estul Ucrainei, în special pe Donețk și Lugansk, pe care Vladimir Putin le-ar dori sub influența sa totală. Bombele planante, dronele și rachetele trimise de armata Kremlinului către teritoriul ucrainean au lăsat - și o fac în continuare - urme adânci, scrie The Guardian. Forțele ruse au modernizat dronele kamikaze iraniene Shahed, făcându-le mai letale și mai puțin vulnerabile la sistemele de apărare aeriană. De partea cealaltă, roiuri de drone ieftine domină câmpul de luptă ucrainean, alături de lupte brutale ale infanteriei și linii de front, care devin pe timp ce trece, tot mai neclare.

Natalia Petrovna arată spre un crater căscat la marginea unui teren de fotbal. În jurul lui se află bucăți de metal contorsionat. Din apropiere se aud zgomote puternice, deoarece locuitorii repară blocul de apartamente cu cinci etaje avariat de bombardamente. Multe dintre ferestrele acestuia s-au spart. Mărturiile femeii dau fiori.

Ultimele zile au fost groaznice. Auzeam dronele zumzăind deasupra noastră. Cea care a explodat lângă școala din față era o Shahed rusească. Poate un nou tip

Petrovna locuiește în orașul-garnizoană Kramatorsk, din provincia Donețk, la aproximativ 24 de kilometri de linia frontului. Distanța este puțin mai mare decât raza de acțiune a dronelor rusești FPV, cel puțin pentru moment. Dar este ușor accesibilă pentru alte tipuri de obiecte inamice. Acestea includ bombe planante lansate din aer, rachete Grad și drone kamikaze fără pilot - care acum survolează cerul Ucrainei în număr copleșitor, arată presa britanică.

Orașele ucrainene, tot mai asediate

De când Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, Kremlinul a intensificat dramatic bombardamentele asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra Kramatorsk.

În cadrul întâlnirii de vineri cu președintele SUA, în Alaska, Vladimir Putin va cere probabil Ucrainei să cedeze Moscovei orașul Kramatorsk, împreună cu alte teritorii controlate de Ucraina. El revendică patru regiuni ucrainene, printre care și Crimeea. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promis că nu va ceda teritoriul, afirmând că acest lucru este interzis de Constituția țării sale.

Pe fondul îngrijorării că SUA vor exercita presiuni asupra Kievului pentru a încheia un acord de pace nedrept, trupele ruse au continuat să avanseze. La începutul acestei săptămâni, acestea ar fi străpuns liniile ucrainene, avansând dincolo de orașul Dobropillia, la nord de orașul Pokrovsk, aflat sub asediu.

În același timp, Rusia a lansat un număr record de atacuri aeriene. În ultima săptămână, între 4 și 10 august, armata rusă a lansat peste 1.000 de bombe aeriene și aproape 1.400 de drone kamikaze asupra Ucrainei. Recordul actual este de 728 de drone și 13 rachete lansate într-o singură noapte, în luna iulie, majoritatea îndreptate către orașul Lutsk din vestul țării. Experții germani prevăd că, până în toamnă, Moscova ar putea lansa 2.000 de drone pe zi.

Importate inițial din Iran, acestea sunt acum produse în serie în fabricile rusești. Imaginile difuzate de mass-media de stat arată o serie de drone, vopsite cu camuflaj întunecat, în interiorul complexului Alabuga. Fabrica este situată în republica rusă Tatarstan. Produsul său principal este Geran-2, o dronă de atac. Unele au caracteristici de inteligență artificială.

Armele cu care ripostează Ucraina

Guvernul lui Zelenski se străduiește să găsească o soluție la această problemă tot mai gravă. Partenerii europeni au promis să trimită mai multe sisteme avansate de apărare aeriană Patriot, fiecare costând peste 1 miliard de dolari. Se crede că Kievul dispune în prezent de șase până la opt astfel de sisteme. Sistemele Patriot pot intercepta rachete de croazieră și balistice, dar nu sunt o soluție rentabilă pentru doborârea dronelor. O companie de tehnologie, fondată de fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, ar urma să construiască drone cu tehnologie de țintire bazată pe inteligența artificială.

Producătorii ucraineni lucrează și ei la o soluție: o dronă-interceptor ieftină și scalabilă, care poate doborî dronele Shahed. Luna trecută, Zelenski a vizitat o fabrică unde sunt produse aceste drone.

„Producătorilor li s-a stabilit o sarcină clară: Ucraina trebuie să fie capabilă să desfășoare cel puțin 1.000 de interceptori pe zi, într-un interval de timp definit”, le-a spus el inginerilor și oficialilor, afirmând că aceștia „protejează vieți”.

În aprilie, compania de drone Wild Hornets a lansat un prototip. Unul dintre reprezentanții săi a declarat că noul interceptor - cunoscut sub numele de Sting - funcționează împotriva modelelor de drone kamikaze sau de recunoaștere. „Sting este o dronă normală, cu o structură diferită a corpului. Arată ca o rachetă. Poate fi lansată de la sol. Este destul de rapidă. Viteza sa este de aproximativ 300 de kilometri pe oră”, au declarat aceștia.

Ei au refuzat să spună câte drone Shahed au fost distruse, subliniind că Ucraina se confruntă cu multe provocări tehnice. Rusia a îmbunătățit designul dronelor Shahed, adăugându-le caracteristici de camuflaj. Utilizează drone cu motor cu reacție mai rapide: „Nu sunt atât de ușor de prins”, a recunoscut reprezentantul.

În plus, unitățile de apărare aeriană ucrainene aveau puțină experiență în operarea dronelor Sting, care au doborât prima dronă Shahed în luna mai.

Ambele părți își intensifică eforturile. Este greu de spus cine câștigă

Experții au recunoscut că Rusia are avantajul în ceea ce privește dronele cu fibră optică controlate prin cablu, care sunt imune la bruiajul electronic și au fost utilizate în 2025 pe toată linia frontului. Rusia le-a utilizat pentru prima dată toamna trecută în bătălia pentru provincia Kursk, după ce unitățile de luptă ucrainene au capturat o parte din teritoriul rus.

Dronele sunt o modalitate ieftină și precisă de a distruge echipamente scumpe de luptă, cum ar fi tancurile, spun producătorii. Stanislav Grișin, șeful grupului General Cherry Drone, a declarat că firma sa dezvoltă o armă anti-Shahed inovatoare. Vechea metodă de doborâre a dronelor rusești - tragerea asupra lor cu mitraliere din câmpuri sau de pe acoperișurile clădirilor înalte - nu mai funcționează, a adăugat acesta.

Dronele FPV, capabile să arunce explozibili puternici, au cauzat cele mai multe răni și decese, a spus Grișin.

Este Primul Război Mondial, dar cu drone. Din cauza lor, este incredibil de dificil să avansezi pe linia frontului. Când rușii o fac, îi costă multe vieți omenești. Ei trimit echipele lor de drone în poziții avansate mai riscante decât noi, la o distanță de până la un kilometru de front. Asta înseamnă că dronele lor zboară mai departe. Iar operatorii sunt uciși

Rusia, ajutată de aliații-cheie

Aprovizionarea trupelor de infanterie a devenit din ce în ce mai periculoasă.

Într-un atelier din provincia Donețk - teatru de luptă încă de la preluarea parțială a regiunii de către Rusia, în 2014 - soldații ucraineni asamblează echipamente electronice. Unele componente arată ca niște găleți vopsite în verde. Aceste carcase ascund antene, utilizate ca parte a unui sistem de bruiaj al dronelor inamice. „Avem nevoie de șase pentru a acoperi diferite frecvențe”, a spus Alex Kașin, un soldat, pentru The Guardian.

Colegii lui Kașin din Brigada a 5-a au atașat sistemul de război electronic pe acoperișul unui vehicul militar. A funcționat? „Da. L-am testat”, a răspuns el.

Soldatul recunoaște că rușii își îmbunătățesc constant tacticile. Au lansat două drone, a doua fiind utilizată pentru a amplifica semnalul radio al primei. „În 2024, acest lucru le-a oferit o rază de acțiune cu 5-7 km mai mare. Acum pot parcurge 15-20 km în plus, în funcție de teren”, a explicat el.

Rusia beneficiază de resurse considerabil mai mari și de ajutorul unor aliați cheie, precum China și Coreea de Nord, a afirmat Kașin. Oficial, Beijingul profesează neutralitatea. În iunie, însă, a încetat să mai vândă Ucrainei piese microelectronice pentru drone, pe care Kievul le cumpărase anterior în cantități uriașe. „China le vinde în continuare Rusiei. Nu există restricții. De-a lungul istoriei, războaiele au dus întotdeauna la inovații tehnologice, iar noi ne vom adapta”, a afirmat el.

Înapoi în Kramatorsk, locuitorii privați de somn își curăță casele avariate de drone. O femeie povestește îngrozită:

Shahed-urile nu sunt o noutate pentru noi. Înainte erau la fiecare două zile. În ultima vreme, apar în fiecare zi. Undeva, mereu explodează ceva. Se aude bang, bang, bang

Despre ultimul atac, ea a spus că a stat întinsă pe podea în apartamentul ei gândindu-se: „Oh, nu, asta e”.

Vecina Valentinei a strigat de la etajul al treilea: „Mâinile îmi tremură încă. Nu știu cum să dorm. Mi-e frică atunci când vine noaptea”.

Valentina este însă hotărâtă să rămână în Kramatorsk, indiferent de câte bombe vor cădea. „Este un război al roboților”, a spus ea. „Cum pot fi permise astfel de arme? Doamne, de ce se întâmplă asta?” Ea a adăugat: „Noi, oamenii obișnuiți, suferim”.

