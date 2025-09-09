Live TV

„Ești sub arest digital”: O femeie a pierdut peste o jumătate de milion de dolari într-o schemă facilitată de un director de bancă

Data publicării:
bani scoși de la un bancomat din India
În India, numărul victimelor care au căzut pradă escrocheriei de tip „arestare digitală” s-a triplat în perioada 2022-2024, sumele furate ajungând la milioane de dolari. Foto: Profimedia Images
Escrocii monitorizează victimele nonstop prin camera video a telefonului Conturi deschise pe numele altor persoane erau folosite de escroci pentru spălare de bani

O femeie din India a pierdut echivalentul a 660.000 de dolari după ce a căzut pradă unei înșelătorii cunoscute sub denumirea de „arestare digitală”, în care escrocii pretind că sunt polițiști și judecători și amenință victima în mod repetat pentru a obține bani. Cazul ei nu este unul rar: peste 100.000 de persoane din India au pierdut în total milioane de dolari în urma acestui tip de escrocherie în perioada 2022-2024, potrivit datelor oficiale.

Coșmarul lui Anjali a început cu un apel telefonic ce avea să o coste 58,5 milioane de rupii. Apelantul a pretins că lucrează pentru o companie de curierat și i-a spus că vameșii au confiscat un colet cu droguri pe care femeia ar fi vrut să îl trimită în Beijing.

În următoarele cinci zile de chin, escrocii au monitorizat constant victima pe Skype, au amenințat-o că își va petrece restul vieții la închisoare și că îi vor face rău fiului ei dacă nu se supune și au forțat-o să le transfere toți banii pe care i-a economisit.

„După aceea, creierul meu nu a mai funcționat. Mintea mi s-a oprit”, a spus Anjali. Când apelurile din partea escrocilor s-au oprit, Anjali era devastată, iar averea ei complet epuizată.

Înșelătoria de tip „arestare digitală” s-a răspândit atât de mult încât guvernul a început să publice mesaje de avertizare în ziare, la radio și la TV. Oficialii au spus că au blocat aproape 4.000 de ID-uri de Skype și peste 83.000 de conturi de Whatsapp asociate cu acest tip de fraudă, potrivit BBC.

Navi Mumbai Police Bust Global Digital Arrest Racket, MUM, India - 29 May 2025
Fraudele cibernetice au luat amploare în India, unde cel puțin 123.000 de persoane au căzut pradă în ultimii ani escrocheriei de tip „arestare digitală”. Foto: Profimedia Images

Escrocii monitorizează victimele nonstop prin camera video a telefonului

În această schemă, escrocii pretind că sunt polițiști sau judecători și anunță victima că se află sub „arest digital”, ceea ce necesită monitorizarea constantă a persoanei vizate prin camera video a telefonului sau a laptopului. Aceștia o amenință că ar putea fi arestată fizic dacă nu cooperează și îi cer să transfere o sumă mare de bani pentru a fi verificată de autorități, întrucât ar exista suspiciuni legate de folosirea banilor în activități ilegale.

Polițiștii falși promit că vor transfera banii înapoi în contul victimei după verificare. Odată ce este realizat transferul, escrocii rup orice legătură cu victima și banii dispar.

Anjali se chinuie de un an de zile să își recupereze banii. Victimele spun că băncile din India nu au luat măsurile adecvate ca să combată aceste escrocherii din ce în ce mai numeroase.

După ce escrocii au amenințat-o, Anjali s-a panicat și a transferat 28 de milioane de rupii (peste 300.000 de dolari) într-o singură zi și alte 30 de milioane a doua zi.

Anjali susține că banca ar fi trebuit să detecteze faptul că ceva nu este în regulă întrucât cele două transferuri au fost de 200 de ori mai mari decât sumele pe care femeia le scotea de obicei din cont.

Femeia spune că suma mare de bani transferată în mai puțin de trei zile ar fi trebuit să ridice suspiciuni din partea băncii și se întreabă de ce clienții primesc apeluri de verificare din partea băncii în cazul plăților cu cardul mai mari de 50.000 de rupii (570 de dolari), dar nu și atunci când aceștia retrag sume de milioane de rupii din conturile de economii.

Delhi Police Organizes Play To Raise Awareness Against Cyber Fraud At Lotus Temple
Poliția din New Delhi a organizat chiar și piese de teatru pentru a avertiza publicul în legătură cu fraudele cibernetice care au produs pagube de milioane de dolari. Foto: Profimedia Images

Conturi deschise pe numele altor persoane erau folosite de escroci pentru spălare de bani

Banca a declarat că a blocat contul victimei imediat după ce aceasta a raportat frauda și că a ajutat-o să facă plângere la poliție și să îl găsească pe Piyush, titularul contului în care au fost transferați banii.

Piyush a fost arestat pentru scurt timp, însă a fost eliberat apoi pe cauțiune. Poliția a descoperit că la doar patru minute după ce banii femeii au ajuns în contul escrocului, aceștia au fost transferați în alte 11 conturi din Banca Cooperatistă Sree Padmavathi.

Adresele a opt dintre cele 11 conturi erau false, iar titularii conturilor nu au putut fi găsiți. Ceilalți trei erau un șofer de ricșă, o văduvă care lucra la o croitorie și un tâmplar. În afară de una dintre aceste persoane, deținătorii conturilor nu știau că sume mari de bani au trecut prin conturile lor.

Poliția l-a arestat pe fostul director al băncii cooperatiste, Samudrala Venkateshwaralu, care a rămas la închisoare după ce cererea de eliberare pe cauțiune i-a fost respinsă de instanță de trei ori din cauza „gravității și impactului de amploare al fraudelor cibernetice” comise.

Poliția a raportat că multe dintre conturile în care au fost transferați banii au fost deschise la cererea lui Venkateshwaralu pe numele altor persoane și au fost vândute unor infractori care le folosesc pentru spălare de bani.

„Băncile au o obligație de diligență față de clienți. Dacă o bancă observă orice activitate într-un cont care diferă de tiparul său general de tranzacții, trebuie să oprească tranzacția respectivă”, a spus Mahendra Limaye, un avocat care apără mai multe victime ale escrocheriilor de tip „arestare digitală”, inclusiv pe Anjali.

Anjali nu a reușit să recupereze decât 10 milioane de rupii din cele 58 de milioane pierdute în urma fraudei.

Mai mult, Anjali a trebuit să plătească impozit pentru banii care i-au fost furați. Investițiile răscumpărate sunt impozitate pe câștigurile de capital, chiar dacă acestea au fost furate de escroci.

