Estimări privind refendumul din Elveția: un „nu” clar față de limitarea populației. „Politica păcatului și-a atins limitele”

Elveţienii au fost chemaţi duminică să se pronunţe cu privire la o iniţiativă antiimigraţie care propune limitarea populaţiei ţării, şi cu privire la o propunere guvernamentală de înăsprire a criteriilor de acces la serviciul civil pentru a păstra prioritatea serviciului militar. În urma referendumului elvețian privind limitarea migrației, primele estimări indică un „nu” clar.



În Elveţia, marea majoritate a alegătorilor îşi exprimă votul în avans prin corespondenţă. Secţiile de votare fiind deschise doar câteva ore, ultima urmând să se închidă la prânz (10:00 GMT), iar primele rezultate fiind aşteptate după-amiază.

În urma referendumului elvețian privind limitarea migrației, primele estimări indică un „nu” clar. Conform acestora, doar 45% dintre voturi ar fi fost „da”, iar 55% „nu”, după cum a declarat Lukas Golder de la institutul de sondaje gfs.bern la televiziunea elvețiană SRF.

Partidul Popular Elvețian (SVP), de dreapta conservatoare, dorea să limiteze populația la zece milioane până în 2050. Pentru aceasta, pe măsură ce se apropia limita, ar fi trebuit să fie restricționate mai întâi dreptul la azil și reunificarea familiei, iar în ultimă instanță și libera circulație a cetățenilor UE. În prezent, Elveția are 9,1 milioane de locuitori.

După mai multe tentative de a combate migrația și străinii, SVP și-a declarat de data aceasta cauza ca fiind o „inițiativă de sustenabilitate”.

La prima vedere, se spunea că proiectul vrea să economisească resurse, să garanteze peisaje nealterate, să reducă aglomerația, să descongestioneze mijloacele de transport public supraaglomerate și să scadă criminalitatea. Cu toate acestea, SVP nu a ascuns faptul că, în esență, obiectivul său era limitarea migrației, scrie focus.de.

Deşi nu este membră a UE, Elveţia are legături economice strânse cu aceasta.



Promovată de Partidul Popular Elveţian (SVP, dreapta radicală), cel mai mare din Elveţia, această iniţiativă, într-o ţară în care străinii reprezintă peste un sfert din populaţie, îşi propunea să limiteze imigraţia pentru ca populaţia rezidentă permanentă să nu depăşească 10 milioane de locuitori până în 2050. Populaţia actuală este de 9,5 milioane.



Dacă această limită ar fi fost depăşită, Elveţia ar fi denunţat acordul de liberă circulaţie cu UE în termen de doi ani, iar alte acorduri bilaterale privind azilul şi securitatea ar fi fost, de asemenea, reziliate.



Lipsa locuinţelor, creşterea chiriilor, extinderea urbană, ambuteiajele, trenurile supraaglomerate, creşterea infracţionalităţii, un sistem de sănătate aflat sub presiune şi scăderea calităţii educaţiei sunt principalele argumente ale susţinătorilor iniţiativei.



Respinsă de guvern şi de principalele partide politice, Parlament, sindicate şi angajatori, iniţiativa avea nevoie să obţină dubla majoritate a alegătorilor şi a celor 26 de cantoane pentru a fi adoptată.

Probabila respingere a inițiativei populare „Nr. 10 milioane Elvețiene” este o ușurare pentru politicianul Cédric Wermuth. „În timpul campaniei, am simțit că mulți oameni s-au săturat de această dezbinare constantă, care îi învinovățește pe migranți pentru tot.”

Această politică a păcatului și-a atins – din fericire – limitele, potrivit acestuia. În același timp, populația a votat pentru a nu știu câta oară pentru abordarea bilaterală cu UE. „În vremurile lui Putin și Trump”, este de neconceput să ezităm în această privință, a adăugat acesta.

Editor : M.C