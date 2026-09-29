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Estonia acuză Rusia că a ordonat un atac incendiar asupra unei firme din domeniul apărării. Reacția Kremlinului

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Tancuri ale firmei Milrem Robotics
Tancuri ale firmei Milrem Robotics. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
Trei suspecți au fost reținuți în Letonia Estonia îl va convoca pe reprezentantul diplomatic al Rusiei Ce spune Kremlinul

Estonia acuză serviciile de informații ruse că s-au aflat în spatele unui atac incendiar, comis în luna august, asupra unei clădiri a companiei de apărare Milrem Robotics, din Tallinn. Guvernul estonian spune că are certitudinea că incendiul a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ruse, relatează Kyiv Independent.

„Guvernul estonian poate spune «cu certitudine» că atacul din noaptea de 15 august «a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse»”, a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, potrivit sursei citate.

Declarația vine în contextul în care oficialii occidentali își exprimă îngrijorarea cu privire la intensificarea operațiunilor hibride ale Moscovei pe teritoriul NATO, în special în țările de pe flancul estic al alianței și în statele care sprijină Ucraina.

Trei suspecți au fost reținuți în Letonia

Incendiul a izbucnit în noaptea de 15 august la clădirea Milrem Robotics din cartierul Lasnamäe din Tallinn. Serviciile de urgență au reușit să controleze rapid focul, iar nicio persoană nu a fost în pericol, potrivit presei estoniene.

Trei suspecți au fost reținuți în Letonia câteva zile mai târziu și predați autorităților estoniene în perioada 17-18 septembrie.

„Estonia este o țintă dificilă pentru atacurile de acest tip ale Rusiei. Instituțiile noastre de securitate lucrează eficient; mai multe acte de sabotaj similare au fost prevenite, iar autorii atacului incendiar asupra Milrem Robotics au fost arestați și nu mai reprezintă o amenințare pentru Estonia”, a declarat Tsahkna.

Milrem Robotics este o companie estoniană de apărare specializată în robotică și sisteme automatizate. Compania furnizează Ucrainei vehicule terestre fără pilot THeMIS.

Estonia îl va convoca pe reprezentantul diplomatic al Rusiei

Estonia, membră NATO și a Uniunii Europene și țară vecină cu Rusia, a fost unul dintre cei mai fermi aliați ai Kievului în timpul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

Ministerul estonian de Externe a anunțat că îl va convoca pe reprezentantul diplomatic al Rusiei pe 29 septembrie. Tallinnul și aliații săi vor continua să pună presiune asupra Rusiei prin sancțiuni și noi restricții de călătorie pentru cetățenii ruși în Europa, a transmis ministerul.

„Estonia și aliații săi își păstrează pe deplin dreptul de a răspunde acestui tip de activitate ostilă, iresponsabilă și periculoasă”, a adăugat Tsahkna.

Informația vine la aproape o lună după ce Germania a acuzat Moscova că a orchestrat o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea lansa un atac cu drone „accidental” asupra teritoriului NATO pentru a testa unitatea aliaților.

Ce spune Kremlinul

Kremlinul a respins marţi orice responsabilitate în incendiul de la fabricantul de drone din Estonia, denunţând acuzaţii „nefondate” ale autorităţilor de la Tallinn.

„Astfel de declaraţii sunt nefondate, necugetate, nu reflectă deloc realitatea şi nu se bazează pe niciun argument. În consecinţă, nu putem şi nu vom lua astfel de declaraţii în serios”, le-a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Editor : C.S.

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