Estonia: anchetă privind un posibil sabotaj rusesc în urma unui incendiu la o firmă din domeniul apărării

Estonia anchetează o posibilă implicare a Rusiei într-un presupus atac prin incendiere asupra unui furnizor din domeniul apărării, ale cărui sisteme militare fără pilot sunt utilizate în Ucraina, a declarat marți prim-ministrul Kristen Michal, scrie Kyiv Post.

O clădire utilizată de Milrem Robotics pe strada Betooni din Tallinn a luat foc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Dovezile preliminare sugerează că incendiul ar fi putut fi provocat în mod deliberat, potrivit postului public de televiziune estonian ERR.

„Suspecții au fost identificați”, a scris Michal pe X, adăugând că una dintre liniile de anchetă vizează „un posibil act de sabotaj și implicarea Rusiei”.

Procurorul general al Estoniei, Astrid Asi, a declarat că anchetatorii au identificat suspecții pe baza probelor adunate de Serviciul de Securitate Internă și de Prefectura de Nord. Procurorii au solicitat instanței arestarea acestora, în timp ce autoritățile examinează posibile motive, inclusiv sabotajul.

Ancheta se află încă într-un stadiu incipient, iar autoritățile estoniene nu au stabilit încă responsabilitatea Rusiei.

Ambasada Rusiei la Tallinn nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii adresată de Reuters. Moscova a negat în repetate rânduri acuzațiile occidentale conform cărora ar fi organizat acte de sabotaj și alte atacuri sub acoperire în Europa.

Michal a afirmat că Estonia tratează incidentul cu o seriozitate deosebită, deoarece acesta a vizat industria de apărare a țării.

„Încercările de a ne intimida sau de a ne submina securitatea nu vor avea succes”, a declarat el, potrivit Reuters. „Ne vom proteja poporul și companiile cu orice mijloace necesare.”

Milrem Robotics dezvoltă robotică militară și sisteme autonome, inclusiv vehiculul terestru fără pilot THeMIS. Compania afirmă că platforma funcționează în Ucraina încă din 2022 pentru misiuni care includ logistică, evacuarea răniților și degajarea traseelor.

În luna iunie, Milrem și compania olandeză VDL Defentec au început livrarea primelor vehicule de pe o nouă linie de producție înființată pentru a sprijini o livrare finanțată de Țările de Jos a peste 100 de sisteme THeMIS către Ucraina.

Presupusul incendiu provocat survine pe fondul îngrijorării crescute pe flancul estic al NATO cu privire la sabotajele și operațiunile hibride rusești. Polonia și statele baltice au întărit recent protecția în jurul infrastructurii critice, în timp ce oficialii au avertizat că Moscova ar putea încerca să organizeze atacuri menite să submineze sprijinul acordat Ucrainei.

Editor : M.C