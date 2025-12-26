Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră”

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că „omuleții verzi” ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinați cu forță letală.

Potrivit Kyiv Post, Tsahkna a transmis un avertisment tăios în presa poloneză, afirmând că așa-numiții „omuleți verzi” ai Rusiei, soldați neidentificați oficial, fără însemne militare, vor fi opriți prin forță letală dacă vor trece granița.

Termenul „omuleți verzi” desemnează militari ruși fără însemne militare, observați pentru prima dată în 2014, în timpul anexării Crimeei, când purtau uniforme verzi fără însemne, pentru a ascunde implicarea oficială a Moscovei.

Referindu-se la incidente recente de la frontieră, inclusiv în octombrie, când militari fără însemne au fost observați la graniță, ministrul a declarat pentru o2.pl: „Spun direct: dacă omuleții verzi vor trece vreodată granița noastră, îi vom împușca. Acestea vor fi consecințele, fără nicio discuție. Dacă Rusia nu este sigură că vom reacționa, ne-ar putea testa”.

Tsahkna a adăugat că situații similare au fost raportate și în zona Narva, oraș de frontieră estonian, situat lângă Rusia.

„Nu era prima dată când îi vedeam. Îi observăm constant. Avem numeroase rapoarte din Narva, un oraș de graniță,” a spus acesta.

Râul Narva delimitează o fâșie îngustă de teren unde au avut loc aceste apariții, extinzându-se până pe malul estic, pe teritoriul estonian. De-a lungul timpului, Estonia și Rusia nu au reușit să ratifice un tratat oficial de frontieră, în ciuda anilor de negocieri.

Pe 17 decembrie, agenția estoniană de protecție a frontierei a anunțat că trei grăniceri ruși au intrat temporar pe teritoriul Estoniei, în apropierea Râului Narva, unde au rămas circa 20 de minute. La momentul respectiv, ministrul estonian de Interne, Igor Taro, a declarat că este prea devreme pentru a se stabili dacă trecerea a fost accidentală sau o provocare deliberată.

În luna noiembrie, o navă militară rusească, arborând drapelul grupului de mercenari Wagner, a fost observată patrulând pe Râul Narva.

La începutul anului 2025, Tallinn a anunțat intenția de a construi o bază militară în orașul Narva, iar în primele luni ale anului, capitala estoniană a confirmat planurile de înființare a acestei unități militare.

Tot în 2025, Estonia a anunțat planuri de consolidare militară în regiunea Narva.

