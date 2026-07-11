Estonia construiește o nouă bază militară la granița cu Rusia. Până la 1.000 de soldați vor fi desfășurați la Narva

Autoritățile estoniene au confirmat că au început pregătirile pentru construirea unei noi baze militare în orașul Narva, situat chiar la frontiera cu Rusia. După aprobarea unui acord de schimb de terenuri între stat și Consiliul Local Narva, o tabără modulară provizorie va putea găzdui până la 150 de militari până la începutul anului 2027, iar complexul permanent ar urma să fie finalizat în vara anului 2028. Facilitatea va avea capacitatea de a găzdui până la 1.000 de militari și va avea staționați permanent aproximativ 200 de soldați din Brigada 1 Infanterie, scrie Kyiv Post.

Potrivit postului public estonian ERR, proiectul a avansat după ce Consiliul Local Narva a aprobat un acord de schimb de terenuri cu statul. În baza acestuia, municipalitatea va primi aproximativ 400.000 de euro (circa 456.800 de dolari) drept compensație, precum și un teren situat în apropierea centrului istoric al orașului.

Primarul orașului Narva, Katri Raik, a declarat că terenul primit de municipalitate ar putea fi utilizat pentru dezvoltări rezidențiale, însă nu există încă acorduri concrete în acest sens.

Proiectul militar va fi implementat în mai multe etape. În următoarele luni va începe construirea unei tabere temporare formate din module containerizate, destinată găzduirii unui prim contingent de până la 150 de militari ai Forțelor de Apărare Estoniene până la începutul anului 2027.

Construcția complexului militar permanent este programată să înceapă mai târziu în acest an, iar finalizarea sa este estimată pentru vara anului 2028.

Potrivit Statului Major al Forțelor de Apărare Estoniene, baza va putea găzdui până la 1.000 de persoane. Cu toate acestea, aproximativ 200 de militari, în principal din cadrul Brigăzii 1 Infanterie, vor fi staționați permanent la Narva.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a subliniat anterior că sporirea prezenței militare a statului în Narva, un oraș cu o populație majoritar vorbitoare de limbă rusă, reprezintă o decizie esențială de politică de apărare, menită să asigure protejarea teritoriului național „încă de la primul metru”.

Inițiative mai ample de apărare în statele baltice

Militarizarea orașului Narva face parte dintr-o strategie defensivă mult mai amplă adoptată în prezent de statele baltice pentru a răspunde amenințării percepute din partea Rusiei.

În capitala Tallinn, autoritățile au instalat recent primul adăpost public modular din beton din Estonia. Amplasată în centrul orașului de compania de construcții Citysec Industry, structura din beton armat se bazează pe modele standardizate utilizate în prezent în Ucraina pentru protejarea civililor împotriva undelor de șoc și a fragmentelor rezultate în urma exploziilor.

Instalația are rolul unui proiect-pilot destinat testării eficienței unor astfel de adăposturi în mediul urban și creșterii gradului de conștientizare a populației privind procedurile de urgență.

În paralel, Estonia și vecinii săi investesc masiv în fortificarea frontierelor. În luna mai, Estonia a instalat primele sisteme fixe de detectare și monitorizare a dronelor de-a lungul frontierei din sud-estul țării.

De asemenea, armata estoniană lucrează activ la dezvoltarea Liniei de Apărare Baltice, un amplu proiect de infrastructură militară care presupune săparea a kilometri de șanțuri antitanc și instalarea unor obstacole de tip „dinți de dragon” de-a lungul graniței cu Rusia.

Planul pe termen lung prevede construirea a aproximativ 600 de buncăre din beton în estul Estoniei până la sfârșitul anului 2027, acestea urmând să formeze un sistem complex de fortificații de campanie destinat să întârzie sau să descurajeze orice posibilă ofensivă blindată.

Editor : Ș.A.