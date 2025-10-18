Estonia construiește rute ocolitoare după închiderea drumurilor care traversează teritoriul rus

Estonia a închis definitiv două drumuri din sud-estul țării care traversează teritoriul rus, din motive de securitate, și a început construirea de ocolitoare în jurul zonelor afectate, relatează TVPWorld.

Pe 10 octombrie, poliția și poliția de frontieră din Estonia au închis temporar un drum care traversează aproximativ un kilometru de teritoriu rus, cunoscut sub numele de Saatse Boot, după ce o unitate armată formată din șapte persoane în uniforme fără însemne a fost văzută pe traseu.

Estonia, la fel ca alte țări NATO din flancul estic al Alianței, este în alertă de când Rusia vecină a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în 2022.

În conformitate cu un acord semnat între Rusia și Estonia în 2003, șoferii au permisiunea de a traversa zona Saatse Boot fără a opri. Drumul este utilizat în principal de localnici și turiști curioși.

Serviciile de securitate și oficialii estonieni nu utilizează ruta și nu au autoritate în zonă.

Joi, guvernul estonian a decis să închidă definitiv drumul care traversează Saatse Boot și o a doua secțiune mai mică, cunoscută sub numele de Little Boot, care traversează teritoriul rus pe o distanță de aproximativ 30 de metri.

„Având în vedere evaluarea amenințării, aceste drumuri vor rămâne închise”, a declarat prim-ministrul Kristen Michal în cadrul conferinței de presă săptămânale a guvernului.

„Activitatea rusă a crescut”

„Activitatea rusă a crescut, iar vechiul acord potrivit căruia se putea trece fără oprire nu mai este viabil dacă sunt prezente persoane înarmate”, a declarat el presei.

Michal a spus că va fi construită o ocolire în jurul zonei și că procesul va fi accelerat din motive de securitate națională.

La începutul săptămânii, ministrul de Interne Igor Taro a declarat pentru postul public de televiziune ERR din Estonia că situația din Saatse este „calmă”, dar că nu se mai poate conta pe vechiul acord privind drumul.

„Este dificil – și, în anumite situații, imposibil – să asigurăm siguranța persoanelor care trebuie să o folosească zilnic”, a spus el.

Deși încă nu se știe de ce unitatea rusă se afla pe drum săptămâna trecută, autoritățile locale estoniene cred că Rusia ar fi putut desfășura exerciții militare peste graniță în acel moment. Au existat, de asemenea, zvonuri că un oficial de rang înalt vizita zona.

Vineri, mass-media locale au raportat că au început lucrările la ruta temporară din jurul Little Boot. Fotografiile și videoclipurile au arătat blocuri de beton care erau fixate cu troliul pentru a împiedica vehiculele să utilizeze drumul.

Lucrările la ocolirea secțiunii mai mari vor începe săptămâna viitoare și vor prelungi călătoriile localnicilor cu aproximativ 20 de kilometri, a declarat guvernul într-un comunicat.

Se estimează că drumurile vor fi finalizate până în toamna anului 2026 și vor costa 2,7 milioane de euro.

Editor : M.C