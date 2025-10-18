Live TV

Estonia construiește rute ocolitoare după închiderea drumurilor care traversează teritoriul rus

Data actualizării: Data publicării:
Estonian army reservists build a fence on a border with Russia near Meremae
Frontiera ruso-estoniană. Foto: REUTERS/Ints Kalnins
Din articol
„Activitatea rusă a crescut”

Estonia a închis definitiv două drumuri din sud-estul țării care traversează teritoriul rus, din motive de securitate, și a început construirea de ocolitoare în jurul zonelor afectate, relatează TVPWorld.

Pe 10 octombrie, poliția și poliția de frontieră din Estonia au închis temporar un drum care traversează aproximativ un kilometru de teritoriu rus, cunoscut sub numele de Saatse Boot, după ce o unitate armată formată din șapte persoane în uniforme fără însemne a fost văzută pe traseu.

Estonia, la fel ca alte țări NATO din flancul estic al Alianței, este în alertă de când Rusia vecină a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în 2022.

În conformitate cu un acord semnat între Rusia și Estonia în 2003, șoferii au permisiunea de a traversa zona Saatse Boot fără a opri. Drumul este utilizat în principal de localnici și turiști curioși.

Serviciile de securitate și oficialii estonieni nu utilizează ruta și nu au autoritate în zonă.

Joi, guvernul estonian a decis să închidă definitiv drumul care traversează Saatse Boot și o a doua secțiune mai mică, cunoscută sub numele de Little Boot, care traversează teritoriul rus pe o distanță de aproximativ 30 de metri.

„Având în vedere evaluarea amenințării, aceste drumuri vor rămâne închise”, a declarat prim-ministrul Kristen Michal în cadrul conferinței de presă săptămânale a guvernului.

„Activitatea rusă a crescut”

„Activitatea rusă a crescut, iar vechiul acord potrivit căruia se putea trece fără oprire nu mai este viabil dacă sunt prezente persoane înarmate”, a declarat el presei.

Michal a spus că va fi construită o ocolire în jurul zonei și că procesul va fi accelerat din motive de securitate națională.

La începutul săptămânii, ministrul de Interne Igor Taro a declarat pentru postul public de televiziune ERR din Estonia că situația din Saatse este „calmă”, dar că nu se mai poate conta pe vechiul acord privind drumul.

„Este dificil – și, în anumite situații, imposibil – să asigurăm siguranța persoanelor care trebuie să o folosească zilnic”, a spus el.

Deși încă nu se știe de ce unitatea rusă se afla pe drum săptămâna trecută, autoritățile locale estoniene cred că Rusia ar fi putut desfășura exerciții militare peste graniță în acel moment. Au existat, de asemenea, zvonuri că un oficial de rang înalt vizita zona.

Vineri, mass-media locale au raportat că au început lucrările la ruta temporară din jurul Little Boot. Fotografiile și videoclipurile au arătat blocuri de beton care erau fixate cu troliul pentru a împiedica vehiculele să utilizeze drumul.

Lucrările la ocolirea secțiunii mai mari vor începe săptămâna viitoare și vor prelungi călătoriile localnicilor cu aproximativ 20 de kilometri, a declarat guvernul într-un comunicat.

Se estimează că drumurile vor fi finalizate până în toamna anului 2026 și vor costa 2,7 milioane de euro.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
pompieri explozie rahova 1
4
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Digi Sport
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Primul raport al ISC legat de blocul din Rahova afectat de explozie...
diana sosoaca putin
Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un...
casa alba press secretary Karoline Leavitt holds a briefing in Washington
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la...
radu miruta praid
Miruță, după concluziile privind dezastrul de la Praid: Am cerut...
Ultimele știri
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
Secretele filosofului care a fondat Stoicismul au fost descifrate după ce un papirus recuperat din cenușă a fost citit de cercetători
SUA interzice companiei israeliene NSO, care deține programul de spionaj Pegasus, să mai acceseze WhatsApp
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cars drive near headquarters of the Federal Security Service in Moscow
Kremlinul apelează la „spioni ocazionali”, după ce Europa a expulzat sute de agenți ruși. Din România au plecat 52
Kim Jong Un
După Putin, Trump mai vrea să se vadă cu un dictator: Kim Jong un
Russian conscripts called up for military service depart for their garrisons, in St Petersburg
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie câți soldați ruși au dezertat în 2024. Unii soldați au fugit cu tot cu arme și echipament
Posibilul traseu al avionului lui Putin, „Kremlinul zburător”. Foto- AIRLIVE
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta, fără probleme privind sancțiunile
Bombardier Tu-95 aterizând la baza Engels
Rusia vorbește de pace, dar extinde baza aeriană Engels-2, centrul strategic de aviație pentru atacuri asupra Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Fanatik.ro
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă...
Adevărul
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea...
Playtech
Cine are prioritate în rampă? Regula dă bătăi de cap şoferilor
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc...
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu