Estonia, gata să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său, dacă va fi nevoie, spune șeful diplomației. „Doar în cooperare cu NATO”

Russia Ukraine War Estonia
Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei. Foto: Profimedia

Estonia nu exclude posibilitatea de a găzdui arme nucleare pe teritoriul său, ca parte a strategiei de apărare a NATO, au declarat doi miniștri estonieni, potrivit ERR.

Ministrul de Externe estonian, Margus Tsahkna, a declarat că țara sa analizează toate opțiunile disponibile în cadrul planurilor de apărare NATO și că nu exclud găzduirea armelor nucleare aliate, dacă situația strategică o va impune.

În aceeași linie, în septembrie 2025, ministrul Apărării Hanno Pevkur a anunțat disponibilitatea Estoniei de a primi avioane britanice de luptă capabile să transporte focoase nucleare, ca parte a consolidării flancului estic al Alianței.

„Deciziile privind prezența armelor nucleare pe teritoriul Estoniei ar fi luate doar în strânsă coordonare cu NATO și aliații săi, în funcție de evaluările strategice și amenințările regionale”, a precizat Tsahkna, citat de postul național estonian de radio, ERR.

El a afirmat că obiectivul politicii externe a Estoniei este de a exercita presiuni asupra Rusiei și de a sprijini Ucraina. Prioritatea, a spus Tsahkna, este integritatea teritorială a Ucrainei, iar aceasta este piatra de temelie.
Ministrul consideră că președintele țării, Alar Karis, ar trebui să pună în aplicare politica externă în conformitate cu linia convenită, care este de obicei stabilită de Ministerul Afacerilor Externe.

„Nu ne opunem aducerii unei arme nucleare pe teritoriul nostru. Nu avem o doctrină care să excludă în vreun fel, dacă NATO consideră necesar în conformitate cu planurile noastre de apărare, amplasarea unei arme nucleare, de exemplu, pe teritoriul nostru”, a declarat ministrul.

 

 

