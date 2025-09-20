Live TV

Estonia ia măsuri pentru închiderea frontierei de est după încălcarea spațiului aerian de către avioanele rusești MiG-31

Data publicării:
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
Estonia, zonă de frontieră. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Avioane MiG rusești în Estonia

Estonia ia în considerare închiderea frontierei de est după ce avioanele de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al țării, relatează ERR.

„Consider că este oportun să răspundem la această activitate provocatoare din ce în ce mai intensă a Rusiei prin închiderea frontierei de est. Situația de securitate devine în mod evident tensionată, inclusiv la frontiera de est, și consider că aceasta este o reacție adecvată la comportamentul Rusiei”, a declarat liderul opoziției și președintele partidului Isamaa (Patria), Urmas Reinsalu.

Cu toate acestea, ministrul estonian de Interne, Igor Taro, a menționat că în prezent nu se discută despre restricționarea frontierei terestre, deoarece incidentul a implicat spațiul aerian. Taro a adăugat că închiderea frontierei ar necesita o provocare pe uscat.

În plus, liderul opoziției Reinsalu consideră că Estonia ar trebui să analizeze instrumentele disponibile pentru a răspunde acțiunilor Moscovei. În opinia sa, consultările cu vecinii din sud sunt, de asemenea, necesare pentru a lua astfel de decizii în comun.

Avioane MiG rusești în Estonia

Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute.

Rusia a încălcat deja spațiul aerian estonian de patru ori în acest an.

În urma acestui incident, guvernul estonian a solicitat NATO să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord.

În plus, Polonia a raportat că, pe 19 septembrie, două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de securitate a platformei petroliere și gaziere Petrobaltic din Marea Baltică.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
bolojan retaileri original_govr2957
5
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor plafonare la adaosul...
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Digi Sport
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem Patriot
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme...
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF...
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă...
Ultimele știri
Cum și-a schimbat viața un profesor de arte american personalizând păpuși Labubu: De la hobby, la mii de dolari pe lună
Libertatea presei, sub presiune în SUA. Decizie de ultimă oră a Pentagonului. Ce li se va impune jurnaliștilor americani
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
US, Washington, DC, Capitol Building with the Senate side of the building on the right, and the House side at the far left
Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegeri. „Dovezi clare și copleșitoare”
Aleksandr Tiunin. Foto- X:United24 Media
Încă un magnat rus găsit mort în condiții misterioase, al 20-lea pe listă. Compania sa furniza materiale pentru dronele Shahed
Joint press conference of President of Ukraine and President of European Parliament, Kyiv - 17 Sep 2025
Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu Trump la ONU
drona atac
Ucraina a atacat din nou cu drone rafinării de pe teritoriul Rusiei
Pavlohrad attack
Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei de la începutul războiului. 3 morți, 30 de răniți
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
Top cei mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Ce avere are, de fapt, Michael Schumacher la 12 ani de la...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme