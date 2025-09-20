Estonia ia măsuri pentru închiderea frontierei de est după încălcarea spațiului aerian de către avioanele rusești MiG-31

Estonia ia în considerare închiderea frontierei de est după ce avioanele de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al țării, relatează ERR.

„Consider că este oportun să răspundem la această activitate provocatoare din ce în ce mai intensă a Rusiei prin închiderea frontierei de est. Situația de securitate devine în mod evident tensionată, inclusiv la frontiera de est, și consider că aceasta este o reacție adecvată la comportamentul Rusiei”, a declarat liderul opoziției și președintele partidului Isamaa (Patria), Urmas Reinsalu.

Cu toate acestea, ministrul estonian de Interne, Igor Taro, a menționat că în prezent nu se discută despre restricționarea frontierei terestre, deoarece incidentul a implicat spațiul aerian. Taro a adăugat că închiderea frontierei ar necesita o provocare pe uscat.

În plus, liderul opoziției Reinsalu consideră că Estonia ar trebui să analizeze instrumentele disponibile pentru a răspunde acțiunilor Moscovei. În opinia sa, consultările cu vecinii din sud sunt, de asemenea, necesare pentru a lua astfel de decizii în comun.

Avioane MiG rusești în Estonia

Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute.

Rusia a încălcat deja spațiul aerian estonian de patru ori în acest an.

În urma acestui incident, guvernul estonian a solicitat NATO să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord.

În plus, Polonia a raportat că, pe 19 septembrie, două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de securitate a platformei petroliere și gaziere Petrobaltic din Marea Baltică.

Editor : M.C