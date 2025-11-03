Live TV

vas cu steagul wagner
Paza de Coastă a Rusiei a arborat steagul Wagner. Sursă foto: X

O navă aparţinând Pazei de Coastă a Rusiei, care naviga cu un pavilion aparţinând grupării paramilitare ruse Wagner, în weekend, pe râul Narva - care desparte Estonia şi Rusia -, a devenit ținta ironiilor autorităților de la Tallinn.

„Wagner mărşăluieşte din nou către Moscova sau începe, de data asta, la Sankt Petersburg? Greu de spus”, a scris Ministerul de Externe eston pe rețeaua X, cu trimitere la rebeliunea armată a grupului Wagner, în iunie 2023, împotriva regimului Putin.

„De la noi pare că au anexat deja Paza de Coastă rusă”, continuă mesajul ironic.

„S-ar spune că Putin a rămas fără idei. Cheamă din nou Wagner?”, a reacţionat și premierul eston Kristen Michal.

Ministerul eston de Externe a publicat o declaraţie oficială pe site.

„Informaţiile noastre, dar şi imagini şi înregistrări video arată că un vas al Pazei de Coastă ruse sub pavillionul grupului militar provat Wagner a trecut azi (duminică) pe râul Narva”, se arată în document.

„Nu putem decât să ne întrebăm dacă spiritul şefului (Evgheni) Prigojin trăieşte în continuare în Rusia, dacă echipa Wagner încearcă să recucerească Moscova sau dacă vizează de această dată Sankt Petersburgul”, a scris diplomaţia estonă, potrivit News.ro, citând Euronews.

„Cu toate acestea, acest spectacol nu face decât să confirme faptul că sistemul «uns cu toate alifiile» al Rusiei se prăbuşeşte din cauza războiului de agresiune pe care l-a lansat şi a presiunilor constante exercitate de Occident. Putem, de asemenea, să confirmăm că tot ceea ce încearcă ruşii să facă pe râul Narva se desfăşoară sub supravegherea noastră atentă”, a mai arătat sursa citată.

Grupul Wagner a participat în mod activ la agresiunea militară rusă în Ucraina, în 2022, în pofida faptului că Kremlinul a negat iniţial acest lucru.

Însă, în iunie 2023, mercenarii Wagner au organizat o revoltă care a început cu declaraţii ale şefului grupării, Evgheni Prigojin, împotriva ministerului rus al apărării.

Această rebeliune armată a fost înăbuşită, iar Evgheni Prigojin a murit ulterior după ce avionul cu care zbura a fost doborât.

