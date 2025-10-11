Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un comportament diferit al grănicerilor ruși

Serviciul de frontieră al Estoniei a decis, vineri seara, să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei, potrivit site-ul televiziunii publice ERR.

Potrivit lui Künter Pedoski, şeful operaţional al Prefecturii Sudice, grănicerii au observat vineri în zonă o prezenţă rusă mai mare decât de obicei.

„Grănicerii ruşi patrulează regulat pe la punctul de trecere a frontierei Saatse, pe teritoriul lor. Astăzi, traficul a fost mai intens decât de obicei. Am decis să închidem drumul pentru a preveni posibile provocări şi incidente, deoarece obiectivul nostru este să asigurăm siguranţa poporului estonian”, a explicat Pedoski.

El a menţionat că, iniţial, poliţiştii de frontieră au amplasat patrule de ambele părţi ale drumului, care au comunicat cu şoferii care treceau şi le-au recomandat să evite această zonă, din cauza prezenţei sporite a unităţilor ruseşti.

„În ciuda acestei recomandări, au existat persoane care au dorit totuşi să-şi continue călătoria prin această zonă. Deoarece drumul traversează teritoriul rus, situaţia de securitate impune prudenţă atunci când se trece prin Saatse, dar în situaţia actuală, Poliţia de Frontieră consideră că trecerea este mai riscantă decât de obicei. Am decis să închidem temporar trecerea pentru a evita escaladarea”, a declarat Pedosk, potrivit News.ro.

Estonia se așteaptă la noi provocări din partea Rusiei

Poliţia de frontieră din Estonia a mobilizat în prezent în zonă resurse sporite şi a indicat rute ocolitoare.

Saatse şi câteva sate învecinate sunt într-o parte a Estoniei care, deşi nu constituie o enclavă, înainte de 2008 nu era accesibilă pe şosea fără a trece prin teritoriul rusesc pe o distanţă de câteva sute de metri, printr-o zonă cunoscută sub numele de „cizma Saatse”. În 2008 a fost deschis un nou drum care a făcut posibilă ajungerea în zonă fără a trece neapărat prin cizma Saatse. Cu toate acestea, este vorba de un ocol de 15-20 km.

Într-un interviu acordat agenţiei germane dpa, ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că se aşteaptă la noi provocări din partea Rusiei, după ce, la 19 septembrie, în zona insulei Vaindloo, trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul aerian estonian şi au rămas acolo aproximativ 12 minute. Pentru a le escorta, au fost trimise avioane de vânătoare finlandeze şi suedeze.

Tsahkna a declarat că este foarte mulţumit de reacţia fermă a NATO la încălcarea spaţiului aerian al ţării sale, însă cu toate acestea, el se aşteaptă la noi acţiuni din partea Moscovei, menite să testeze NATO. „Sunt convins că Rusia va continua aceste provocări. Nu este vorba despre Estonia, ci despre unitatea NATO şi testarea capacităţilor noastre şi a unităţii transatlantice”, a spus el.

Prin urmare, el a cerut transformarea misiunii NATO de monitorizare a spaţiului aerian baltic într-o misiune de apărare propriu-zisă, modernizată prin îmbunătăţirea capacităţilor de apărare antiaeriană.

De asemenea, el a lăudat hotărârea guvernului german în materie de politică de securitate. „Vedem că noul guvern german a schimbat într-adevăr dinamica în Europa”, a spus el.

La 9 octombrie, Parlamentul European a aprobat o rezoluţie în care a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene să doboare ţintele aeriene care le încalcă ilegal graniţele.

Editor : C.L.B.