Estonia vrea să interzică „pe viață” accesul soldaților ruși în spațiul Schengen: „Vreți acești oameni lângă casa voastră?”

Majoritatea soldaților ruși sunt „criminali” și ar trebui ținuți definitiv în afara spațiului Schengen, a declarat pentru Euronews premierul Estoniei, Kristen Michal. „Vreți acești oameni lângă casa voastră? Nu, nu vreți”, a afirmat el.

Soldaților ruși care au participat la invazia pe scară largă a Ucrainei ar trebui să li se interzică pe viață accesul în spațiul Schengen, fără controale la frontieră, a declarat premierul Estoniei, Kristen Michal, în timp ce încearcă să transforme această propunere într-o politică la nivelul întregii UE, potrivit sursei citate.

Guvernul estonian susține că mobilizarea extinsă a Kremlinului — menită să susțină ofensiva împotriva Ucrainei și să compenseze pierderile de pe câmpul de luptă — crește probabilitatea ca, chiar și după încheierea ostilităților, foștii combatanți să reprezinte un risc pentru UE.

„Ce vor face acești oameni? Majoritatea sunt criminali, dar în Rusia trebuie să fie tratați ca eroi”, a spus Michal într-un interviu pentru Europe Today, acordat în marja unei reuniuni a UE din Cipru.

„Vor fi organizați (ca) Wagner II, Wagner III, armate private, și vor opera în Europa, Asia, Africa, pe toate continentele”, a adăugat el.

„Întreb din nou pe toată lumea: vreți acești oameni lângă casa voastră? Nu, nu vreți. De aceea trebuie să fie interziși pe viață în Schengen.”

Citește și: Rusia ar putea ataca NATO în „câteva luni”, avertizează Donald Tusk. El pune sub semnul întrebării dacă SUA vor apăra Europa (FT)

„Putem face mai mult”

Estonia a început să promoveze această interdicție în Schengen la începutul acestui an și a obținut treptat sprijinul altor state membre, până când Consiliul European a inclus proiectul în concluziile sale oficiale la summitul din martie.

Liderii au însărcinat Comisia Europeană să ofere „o evaluare a modalităților posibile de abordare a acestei chestiuni, fără a aduce atingere competențelor statelor membre în acest domeniu”.

Fiecare țară din UE decide cine primește viză de intrare și în ce condiții. Comisia stabilește reguli comune pentru a asigura coerența, deoarece odată emisă viza, titularul are dreptul de a circula liber în spațiul Schengen.

Având în vedere numărul mare de foști și actuali soldați ruși, responsabilitatea trebuie împărțită între toate statele membre, a spus Michal.

„Estonia a interzis deja accesul pentru aproximativ 1.300 de combatanți ruși”, a declarat el.

„Putem face mai mult, putem face de 10 ori mai mult, dar nu putem gestiona singuri un milion (de soldați). Avem nevoie de ajutorul tuturor”, a mai adăugat acesta.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care coordonează aceste eforturi, a spus că propunerea privind interdicția în Schengen va fi pregătită până la summitul liderilor din iunie.

