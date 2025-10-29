Live TV

„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?

Data publicării:
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
În primul său mandat de președinte, Trump i-a făcut mai multe „cadouri politice” lui Netanyahu, inclusiv recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Acum, nu mai este cazul. Foto: Reuters
Din articol
Kushner: Trump „a simțit că israelienii scăpau puțin de sub control” Trump „nu poate continua să fie 'Bibi-sitter'” Statele Unite par să își fi asumat un rol mult mai direct în păstrarea păcii în Gaza

Parada de oficiali americani trimiși de Donald Trump la Ierusalim săptămâna trecută pentru a se asigura că premierul israelian Benjamin Netanyahu respectă acordul de încetare a focului în Gaza a creat o nouă expresie în presa locală: „Bibi-sitting”, în loc de „babysitting”. Dar, în afară de presupusa dădăcire a unui aliat suveran al Statelor Unite, a existat și o schimbare mai dramatică: se conturează o nouă fază în relația SUA-Israel, în special în ceea ce privește relația dintre Trump și Netanyahu.

În primul mandat al lui Trump, președintele american i-a oferit lui Netanyahu mai multe cadouri politice, inclusiv recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului și recunoașterea suveranității israeliene asupra Înălțimilor Golan.

Chiar și la începutul celui de-al doilea mandat al său, Trump a susținut pentru un timp fanteziile israelienilor de extremă dreapta privind depopularea Fâșiei Gaza și transformarea ei în „Riviera Orientului Mijlociu”.

Trump l-a susținut pe Netanyahu în luna martie când a încălcat acordul de încetare a focului cu Hamas și a contribuit la campania de bombardamente israeliene din luna iunie asupra instalațiilor nucleare ale Iranului.

„Expresia folosită în Israel era că el lucrează pentru noi”, a spus Reuven Hazan, profesor de științe politice la Universitatea Ebraică din Ierusalim, despre Trump. „Toată lumea a crezut că Trump pronunța cuvintele pe care Bibi le scrisese pentru el.”

President Donald Trump leads a trilateral phone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani discussing the U.S. peace plan for Gaza, Monday, September 29, 2025, in the Oval Off
După operațiunea eșuată a Israelului, în care a bombardat o clădire din Qatar unde s-ar fi aflat negociatori ai grupării Hamas, Trump l-a forțat pe Netanyahu să îl sune pe premierul qatarez și să își ceară scuze. Foto: Profimedia Images

Kushner: Trump „a simțit că israelienii scăpau puțin de sub control”

Nu mai este cazul. În ultimul timp, Trump nu a ezitat să își arate frustrarea față de Netanyahu. Un exemplu mai vechi este ieșirea nervoasă a lui Trump ca reacție la un bombardament lansat de Israel asupra Iranului după anunțarea încetării focului care a pus capăt războiului de 12 zile.

După operațiunea eșuată a Israelului, în care a bombardat o clădire din Qatar unde s-ar fi aflat negociatori ai grupării Hamas, Trump l-a forțat pe Netanyahu să îl sune pe premierul qatarez și să își ceară scuze, în timpul unei întâlniri la Casa Albă.

„Cred că el (Trump) a simțit că israelienii scăpau puțin de sub control cu ceea ce făceau și era timpul să fie foarte puternic și să îi oprească din a face lucruri despre care el considera că nu erau în interesul lor pe termen lung”, a explicat Jared Kushner, ginerele lui Trump, într-un interviu în emisiunea „60 de minute” de pe CBS.

Kushner a făcut o dezvăluire extraordinară întrucât a indicat faptul că Trump credea că, spre deosebire de acțiunile lui Netanyahu, deciziile sale erau în interesul Israelului. Trump a spus mai apoi că liderul israelian „trebuie” să fie de acord cu planul de pace propus de el, precizând că Netanyahu „nu are de ales”.

Trump „nu poate continua să fie 'Bibi-sitter'”

Israelienii au început să se întrebe cât de mult va mai putea dura campania de presiune pe care Statele Unite o exercită asupra guvernului israelian dacă Trump va începe să dea semne că își pierde interesul față de conflictul Israel-Hamas.

„Nu poate continua să fie 'Bibi-sitter'. Și nu poate continua să își trimită oamenii” în Israel, a spus Hazan pentru New York Times. „Întrebarea este: cine va ceda primul?”

U.S President Donald Trump Dinner With Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Washington, Dc, United States of America - 07 Jul 2025
Cine va ceva primul în relația tot mai tensionată dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu? Foto: Profimedia Images

Când a fost întrebat despre soarta lui Marwan Barghouti, un lider important din comunitatea palestiniană care a fost capturat de israelieni și condamnat la închisoare pentru rolul pe care l-a jucat într-un atac în care au fost uciși cinci oameni, Trump a spus: „Voi lua o decizie.”

Trump a respins și ideea ca Israelul să anexeze Cisiordania – un vechi obiectiv al partenerilor de coaliție ai lui Netanyahu, care a revenit pe agenda de zi după ce o serie de țări au recunoscut statul palestinian luna trecută.

„Nu se va întâmpla”, a spus Trump într-un interviu pentru revista Time. „Israelul va pierde tot sprijinul Statelor Unite dacă asta se va întâmpla.”

Statele Unite par să își fi asumat un rol mult mai direct în păstrarea păcii în Gaza

Eforturile Statelor Unite de a ține în viață armistițiul din Gaza par să îl fi constrâns și mai mult pe Netanyahu. Oficialii israelieni încearcă să se obișnuiască cu ideea că omologii lor din SUA par să își fi asumat un rol mult mai direct în păstrarea păcii în regiune.

Când Israelul a amenințat că va opri toate ajutoarele umanitare care intră în Gaza după ce doi soldați israelieni au fost uciși la mijlocul lunii octombrie, ordinul a fost anulat în doar câteva ore, iar camioanele au putut intra din nou în Gaza a doua zi.

Presa din Israel a scris că schimbarea bruscă de situație se datorează din nou intervenției Statelor Unite.

