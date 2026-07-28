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Euro digital prinde contur. De ce testul practic al BCE din 2027 poate schimba modul în care plătim în Europa

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Image of processing circle with rotating euro over blue and black digital space
Euro digital intră în faza pilot. Foto: Profimedia
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Din articol
Europa dorește să devină mai independentă de furnizorii americani

Euro-ul digital începe să prindă contur: Banca Centrală Europeană (BCE) a selectat 36 de companii pentru un test practic la scară largă. Astfel, unul dintre cele mai importante proiecte financiare ale Europei face un pas înainte, scrie finanzen100.de.

Banca Centrală Europeană își continuă proiectul privind euro-ul digital. După cum relatează Bloomberg, 36 de furnizori de servicii de plăți participă la un test practic cu durata de douăsprezece luni. Printre companiile selectate se numără Revolut Bank UAB, UniCredit SpA și Deutsche Bank AG.

BCE a selectat participanții din rândul a peste 50 de candidați. Faza pilot urmează să înceapă în a doua jumătate a anului 2027. Companiile participante provin din 16 dintre cele 21 de țări din zona euro. Potrivit BCE, interesul puternic manifestat arată că sectorul privat dorește să promoveze activ acest proiect.

Cele mai importante informații pe scurt:

  • Lansarea fazei pilot de douăsprezece luni în a doua jumătate a anului 2027
  • 36 de furnizori au fost selectați dintre peste 50 de candidați
  • Companiile provin din 16 dintre cele 21 de țări din zona euro
  • Testarea se va realiza cu o versiune beta apropiată de proiectul de lege
  • Nu este mijloc legal de plată în cadrul testului pilot
  • Posibila introducere este planificată pentru 2029

Europa dorește să devină mai independentă de furnizorii americani

Conform Bloomberg, la test participă angajați ai BCE și ai aproape tuturor băncilor centrale naționale din zona euro. Excepție fac Malta și Bulgaria. Euro-ul digital urmează să fie utilizat, printre altele, la comercianții online, precum și în cantine și restaurante din cadrul instituțiilor participante.

Versiunea de testare ar trebui să corespundă, din punct de vedere tehnic și funcțional, în mare măsură modelului prevăzut în proiectele de lege actuale. Totuși, în faza pilot, aceasta nu are statutul de mijloc legal de plată. Testul reprezintă un pas suplimentar pentru a face tranzacțiile de plăți din Europa mai independente de Visa și Mastercard și pentru a crea o alternativă la stablecoin-urile bazate pe dolar.

Editor : M.C

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