Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate

Funcțiile de inteligență artificială de pe dispozitivele utilizate în Parlamentul European au transmis date către cloud, lucru care a determinat serviciile IT ale instituției să le dezactiveze, scrie Politico.

Parlamentul European a dezactivat funcțiile AI de pe dispozitivele de serviciu ale eurodeputaților și ale personalului acestora, din motive legate de securitate cibernetică și protecția datelor, potrivit unui e-mail intern consultat de publicația citată.

Forul legislativ și-a informat membrii, luni, că a dezactivat „funcțiile de inteligență artificială integrate” de pe tabletele de serviciu, după ce departamentul IT a evaluat că nu poate garanta securitatea datelor utilizate de aceste instrumente.

„Unele dintre aceste funcții folosesc servicii cloud pentru a realiza sarcini care ar putea fi gestionate local, trimițând date în afara dispozitivului”, a transmis biroul tehnic e-MEP în e-mail. „Pe măsură ce aceste funcții continuă să evolueze și devin disponibile pe tot mai multe dispozitive, amploarea completă a datelor partajate cu furnizorii de servicii este încă în curs de evaluare. Până când această situație va fi pe deplin clarificată, se consideră mai sigur ca astfel de funcții să rămână dezactivate.”

Îngrijorări privind furnizorii străini de tehnologie

Uniunea Europeană și-a consolidat în ultimii ani politicile de securitate a datelor, parțial din cauza preocupărilor legate de furnizorii străini de tehnologie. În noiembrie, un grup de eurodeputați a cerut Parlamentului să renunțe la utilizarea internă a software-ului Microsoft în favoarea unei alternative europene, relata Politico.

Instituția a interzis, de asemenea, în 2023, utilizarea aplicației de social media TikTok pe dispozitivele personalului și a recomandat eurodeputaților să o șteargă de pe telefoane.

Ce funcții AI au fost dezactivate

Cea mai recentă decizie vizează funcții integrate precum asistenți pentru redactare și rezumare, asistenți virtuali îmbunătățiți și instrumente de rezumare a paginilor web, disponibile atât pe tablete, cât și pe telefoane, a declarat un oficial european, sub protecția anonimatului.

Aplicațiile, e-mailul, calendarul, documentele și alte instrumente utilizate zilnic nu sunt afectate, se mai arată în mesajul transmis eurodeputaților.

Într-o declarație scrisă pentru Politico, serviciul de presă al Parlamentului European a precizat că „monitorizează constant amenințările de securitate cibernetică și implementează rapid măsurile necesare pentru a le preveni”, însă a refuzat să comenteze detalii specifice privind securitatea, invocând „natura sensibilă” a acestora.

Parlamentul nu a precizat exact care funcții AI integrate au fost dezactivate sau ce sisteme de operare folosesc dispozitivele de serviciu.

E-mailul le-a recomandat, totodată, eurodeputaților să „ia în considerare aplicarea unor măsuri similare de precauție” și pe dispozitivele personale, în special pe cele utilizate în scop profesional.

Membrii sunt sfătuiți să evite expunerea e-mailurilor de serviciu, a documentelor sau a informațiilor interne „către funcții AI care scanează sau analizează conținut”, să fie „prudenți” în utilizarea aplicațiilor AI terțe și să „evite acordarea unui acces extins la date”, precizează mesajul.

Editor : Ana Petrescu