Live TV

Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. Care este situația statelor din Orientul Mijlociu (raport)

Data publicării:
armata ucraineană, explozii, arme
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Din articol
Orientul Mijlociu

Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume în ultimii cinci ani, pe fondul reacţiei guvernelor la ameninţarea Rusiei şi al scăderii încrederii în angajamentele de securitate ale SUA, potrivit datelor publicate luni de Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), relatează Reuters.

Ţările europene şi-au triplat importurile de arme în perioada 2021-2025 faţă de 2016-2020 pentru a aproviziona Ucraina în apărarea sa împotriva invaziei ruse şi pentru a-şi reconstrui propriile forţe armate după decenii de investiţii insuficiente.

„Creşterea bruscă a fluxurilor de arme către statele europene a determinat o creştere de aproape 10% a transferurilor globale de arme”, a declarat Mathew ⁠George, directorul Programului de transferuri de arme al SIPRI.

Europa are 33% din importurile globale de arme, în creştere faţă de 12% în perioada precedentă de cinci ani, arată raportul.

În ciuda creşterii producţiei interne, ţările europene au continuat să crească achiziţiile de arme din SUA, în special avioane de luptă şi sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acţiune.

Orientul Mijlociu

Importurile de arme ale statelor din Orientul Mijlociu au scăzut cu 13%, deşi Arabia Saudită şi Qatarul s-au numărat printre primii patru cumpărători individuali.

Scăderea a reflectat în principal comenzile mari ale Arabiei Saudite din perioada anterioară, care încă trebuiau integrate, a declarat Pieter Wezeman, cercetător senior la SIPRI.

Chiar înainte de ultimele atacuri ale SUA şi Israelului asupra Iranului, statele din regiune plasaseră noi comenzi semnificative, care încă nu au apărut în cifre.

Conflictul actual va duce probabil la o creştere suplimentară a achiziţiilor, în special de sisteme antirachetă şi de apărare aeriană. „În primul rând, vor înlocui echipamentele pe care le-au folosit, dar vor căuta să cumpere şi mai multe echipamente pentru a se proteja şi mai bine decât o pot face în prezent”, a declarat Wezeman.

În ceea ce priveşte furnizorii, SUA şi-au mărit cota globală pe piaţa exporturilor de arme de la 36% la 42%, consolidându-şi poziţia dominantă. Franţa a fost al doilea furnizor ca mărime, cu 9,8% din exporturile globale, în timp ce cota Rusiei a scăzut de la 21% la 6,8% după invadarea Ucrainei în 2022.

Cota combinată a exporturilor Europei a fost de 28% - de patru ori mai mare decât cea a Rusiei şi de cinci ori mai mare decât cea a Chinei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Digi Sport
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Stoparea ambițiilor nucleare ale Iranului, obiectivul SUA. Opțiunile Washingtonului: de la trupe terestre la schimbarea regimului
Mojtaba Khamenei, Son Of Iran's Supreme Leader, Tehran - 31 May 2019
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Putin ridică paharul de șampanie
Cum încearcă Putin să obțină mai mulți soldați pentru războiul din Ucraina. „Interzicerea extrădării străinilor care luptă pe front”
rusia iran
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după războiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
Mojtaba Khamenei
Numirea noului lider, cea mai mică dintre problemele Iranului. Reformiștii: alegerea fiului lui Khamenei distrage atenția de la apărare
Recomandările redacţiei
camera deputatilor in sedinta
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR...
Depozit petrolier din Teheran, atacat. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Iranul acuză SUA că încearcă să...
potra georgescu
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt...
BUCURESTI - DECLARATII - CONGRESUL PES - 28 FEB 2026
Bugetul, mărul discordiei: ședințe și discuții la PSD și PNL, înainte...
Ultimele știri
Primarul Istanbulului, principalul adversar politic al lui Erdogan, judecat într-un dosar de corupție, alături de alte 400 de persoane
Primarul din Crans Montana și mai mulți responsabili ai comunei, puși sub acuzare în dosarul incendiului din noaptea de Anul Nou
Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene un mecanism de sprijin pentru fermieri, pe fondul scumpirii carburanților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care strălucește și atrage noroc până la finalul lui aprilie 2026. Trăiește realitatea pe care cândva...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Regula celor trei mișcări în caz de cutremur, explicată de medicul Tudor Ciuhodaru. Cum reacționezi corect
Digi FM
Florin Negruțiu: „PSD are cel mai puternic aparat de propagandă din ultimii 30 de ani"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în "telenovela" Rădoi la FCSB
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre lecția pe care a învățat-o la 60 de ani: „Nu am timp de irosit în relații toxice sau...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Filmul care adună tot mai multe trofee. Un nou premiu cheie care îi cimentează statutul de favorit la Oscaruri
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...