Emisarul american Jared Kushner a avertizat miercuri asupra riscului unei „escaladări” a conflictului din Ucraina, care a devenit, potrivit acestuia, „un război prin interpuși în care Europa finanțează și înarmează Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei”. Ginerele președintelui american Donald Trump a recunoscut, totodată, existența unui impas în negocierile de pace privind chestiunea teritorială și a criticat achizițiile europene de energie din Rusia, relatează AFP și Agerpres.

„Nu este nevoie de mult pentru ca situația să se agraveze serios”, a avertizat, într-un interviu acordat podcastului german MD Meets, Jared Kushner, însărcinat, alături de Steve Witkoff, să negocieze în numele președintelui american Donald Trump cu Kievul și Moscova pentru a ajunge la pace în Ucraina.

Referindu-se la dificultățile întâmpinate în negocierile dintre Rusia și Ucraina, ginerele președintelui Donald Trump a recunoscut existența unui „impas teritorial” în prezent.

El a declarat că a ajuns la această concluzie împreună cu Steve Witkoff, după ce au petrecut „mai multe ore cu Putin”, președintele rus.

Jared Kushner a subliniat, de asemenea, o anumită ambivalență a europenilor față de Rusia.

„În timpul acestui război, Europa a cumpărat energie din Rusia în valoare de peste 250 de miliarde de dolari. Cred că, în realitate, Europa a plătit mai mulți bani Rusiei în acest război decât a oferit Ucrainei”, a declarat el.

Editor : Ș.A.