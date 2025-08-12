Live TV

Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani

Data actualizării: Data publicării:
soldati pe front
Foto: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Europa a continuat să-şi sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai şi iunie, contrar Statelor Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă pe industria sa de apărare decât pe stocurile de arme existente şi care au fost diminuate de asistenţa oferită anterior Ucrainei, a semnalat marţi Institutul german Kiel.

Statele europene, inclusiv Regatul Unit, au oferit Ucrainei ajutoare militare ce însumează 80,5 miliarde de euro de când a început războiul cu Rusia în urmă cu aproape trei ani şi jumătate, faţă de ajutoarele de circa 64,6 miliarde de euro oferite de SUA.

În primăvara acestui an ajutorul militar european l-a egalat pe cel american, iar între timp l-a depăşit şi "o proporţie semnificativă a armelor furnizate nu mai provin din stocuri, ci direct din industria de apărare", notează Institutul Kiel. Stocurile de arme şi muniţii ale ţărilor europene sunt diminuate semnificativ ca urmare a transferurilor de echipamente militare către Ucraina pe parcursul acestui război, potrivit agenţiilor AFP şi EFE, transmite Agerpres.

Ajutorul militar european pentru Ucraina în mai şi iunie a însumat circa 10,5 miliarde de euro, din care 4,6 miliarde de euro, echivalentul a 44% din totalul acestor două luni, ia forma unor contracte de achiziţii publice atribuite în principal companiilor de apărare europene, inclusiv ucrainene.

Germania a oferit un pachet de ajutor de 5 miliarde de euro, urmată de Norvegia cu 1,5 miliarde de euro şi Belgia cu 1,2 miliarde de euro. Olanda, Regatul Unit şi Danemarca au oferit fiecare între 500 şi 600 de milioane de euro. Acestea trei din urmă sunt finanţări incluse într-un nou mecanism prin care statele europene membre ale NATO finanţează achiziţii de arme şi muniţii din SUA pentru a le oferi apoi Kievului, cum a cerut preşedintele american Donald Trump, care nu mai doreşte ca SUA să doneze Ucrainei echipamente militare, ci doar să le vândă.

Washingtonul a aprobat astfel exporturi semnificative de arme către Ucraina în luna mai, dar nu sub formă de ajutor militar, acestea fiind achiziţii pe care Kievul trebuie să le plătească din fonduri proprii sau din cele oferite de susţinătorii săi europeni.

Statele Unite au fost principalul furnizor de ajutor militar pentru Ucraina înainte ca republicanul Donald Trump să revină în ianuarie la Casa Albă, acesta schimbând radical politica predecesorului său democrat Joe Biden. Totuşi, Statele Unite au continuat în acest timp să furnizeze arme Kievului din pachetele de ajutor militar deja aprobate de administraţia Biden.

Dar acum "cred că (...) am terminat cu finanţarea acestui război în Ucraina", a declarat vicepreşedintele american J.D. Vance într-un interviu difuzat duminică la postul Fox News. "Dacă europenii doresc să preia ştafeta şi să cumpere arme de la producătorii americani, nu avem nicio problemă cu asta", a adăugat el.

Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri în Alaska pentru a discuta, potrivit preşedintelui american, un posibil acord care ar putea include "schimburi teritoriale" pentru a pune capăt războiului în Ucraina.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
avion prabusit arad planor
4
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Digi Sport
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: patru pacienți izolați...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald...
emblema romsilva
Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de...
viza sua
Reguli noi pentru vizele SUA, din 2 septembrie. Ce trebuie să știe...
Ultimele știri
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat. PSD, lider la alocări
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexandr Ovecikin
Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin
Închisoare
Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022
Volodimir Zelenski
Avertismentul lui Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului”
putin criminal de razboi
„Împotriva criminalului de război”. Locuitorii din Alaska îl vor întâmpina pe Putin cu proteste
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de toate statele membre, cu excepția Ungariei
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...