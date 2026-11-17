Pe măsură ce ministerele apărării din Europa încearcă să-și reducă dependența de tehnologia americană și de marele producător de software Palantir Technologies pentru funcții militare critice, un număr tot mai mare de companii din regiune se află în competiție pentru a le câștiga de clienți, scrie Reuters.

Săptămâna trecută, compania germană Helsing a prezentat un software de informații militare numit Clarity. Acesta face parte dintr-o piață mai largă a sistemelor bazate pe inteligență artificială (IA), concepute pentru a accelera procesul de luare a deciziilor militare, ajutând la filtrarea unor cantități uriașe de date pentru a identifica amenințările și a recomanda acțiuni, inclusiv țintirea și atacurile.

Totuși, Europa nu dispune în prezent de un echivalent exact care să se ridice la nivelul Palantir în ceea ce privește amploarea, aria de acoperire și experiența operațională, afirmă unii oficiali guvernamentali și militari.

Aceasta pune forțele armate europene în fața unei dileme: să opteze pentru sisteme dezvoltate la nivel local, care promit o autonomie mai mare, dar pot fi mai puțin mature, sau să se bazeze pe o platformă verificată, în ciuda preocupărilor legate de dependența strategică pe termen lung.

Administrația Trump a presat Europa să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria securitate, pe măsură ce Washingtonul își reduce prezența militară în regiune, și a exercitat presiuni asupra alianței transatlantice NATO.

Oficialii europeni se confruntă cu compromisuri similare între autonomie și capacitate într-o serie de domenii militare, inclusiv în domeniul comunicațiilor prin satelit, care este dominat de compania americană SpaceX a lui Elon Musk.

Săptămâna trecută, Ucraina a raportat noi întreruperi semnificative ale accesului la serviciile SpaceX, care au afectat întreaga linie de front și zonele din Ucraina ocupate de Rusia.

Franța, un susținător fervent al autonomiei europene, dezvoltă o platformă militară suverană bazată pe inteligență artificială, numită Arcadia. Alexandre Lahousse, directorul adjunct al agenției franceze de achiziții în domeniul apărării, a declarat pentru Reuters că aceasta va include mai mulți furnizori. Agenția intenționează să atribuie cel puțin câteva contracte până la sfârșitul anului și să dispună de o versiune operațională gata de desfășurare pe teren până la jumătatea anului 2027, a spus el.

Germania, care își propune, de asemenea, să pună în funcțiune o platformă militară de integrare a datelor bazată pe IA începând de anul viitor, analizează opțiunile naționale și alte opțiuni europene.

Berlinul a redus lista de candidați la câteva soluții, printre care nu se numără Palantir, a declarat o persoană familiarizată cu acest subiect. Aceasta a precizat că soluțiile luate în considerare nu vor egala capacitățile Palantir, dar vor fi suficient de bune, vor asigura suveranitatea națională asupra datelor și ar trebui să poată îndeplini aproximativ 80% din cerințe în decurs de un an.

Olanda utilizează în prezent unele programe Palantir, dar afirmă că dorește o alternativă europeană în termen de doi ani. Armata olandeză se întâlnește cu potențiali furnizori și va solicita probabil o combinație de furnizori olandezi și alți furnizori europeni, a declarat pentru Reuters ministrul olandez responsabil cu achizițiile de armament, Derk Boswijk.

„Avem multe cunoștințe în Europa în ceea ce privește IA și procesul decizional. Dar acestea sunt foarte fragmentate, și aceasta este problema”, a spus Boswijk.

Lansarea sistemului Maven al NATO

Sistemul inteligent Maven al Palantir a fost utilizat pe scară largă de Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei, în timp ce Pentagonul l-a adoptat ca software militar principal și l-a folosit în războiul cu Iranul din acest an.

„Încă nu am găsit nimic care să poată reuni un set atât de divers de date și să ne ofere posibilitatea de a interpreta aceste date cu atâta flexibilitate”, a declarat pentru Reuters în această vară comandantul suprem al NATO, generalul Forțelor Aeriene ale SUA Alexus Grynkewich.

Cartierul general militar al NATO a adoptat anul trecut sistemul inteligent Maven al companiei Palantir și a anunțat în iunie că acesta este pregătit pentru utilizare operațională de rutină la nivelul întregii alianțe.

Forțele armate se confruntă cu numeroase întrebări, inclusiv în ceea ce privește securitatea datelor, cine antrenează sistemele de IA și asigurarea faptului că diferite platforme funcționează fără probleme împreună, a declarat vineri, la o conferință de la Berlin, generalul-locotenent Christian Freuding, șeful armatei germane.

„Există problema interoperabilității atunci când luptăm în cadrul alianțelor — și noi luptăm întotdeauna în cadrul alianțelor.”

Oficialii NATO au avertizat anterior cu privire la o amenințare crescută din partea Rusiei, care, potrivit acestora, ar putea lansa un atac la scară largă asupra teritoriului aliaților încă din 2029. Moscova neagă orice intenții agresive.

Helsing a declarat că ar putea furniza o versiune inițială a software-ului său Clarity în câteva luni brigăzii lituaniene a armatei germane, considerată pe scară largă ca fiind unitatea Bundeswehr cu cele mai mari șanse de a lupta pe linia frontului în cazul unui conflict cu Rusia.

Printre alți producători europeni de software militar se numără compania daneză Systematic, al cărei produs SitaWare este utilizat de Bundeswehr și de anumite unități ale NATO, precum și companii tradiționale din domeniul apărării, cum ar fi Thales și Safran din Franța, dar și startup-uri precum Comand AI, cu sediul la Paris.

La rândul său, Palantir a încercat să-i asigure pe europeni că sistemul său militar de inteligență artificială utilizat de NATO nu are un „comutator de oprire”. Louis Mosley, directorul internațional al Palantir, a declarat pentru Reuters că există în continuare cerere în Europa pentru produsele sale, inclusiv în Marea Britanie, unde Ministerul Apărării a semnat anul trecut un acord de colaborare pe trei ani cu compania americană.

Mosley a adăugat că încă speră să convingă Germania să adopte software-ul Palantir, argumentând că acesta are capacități testate pe câmpul de luptă și funcționează în prezent.

Editor : B.E.