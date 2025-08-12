Live TV

Europa, criticată în raportul Departamentului de Stat al SUA. Pentru ce trag americanii semnalul de alarmă

Data publicării:
departamentul de stat
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia Images
Din articol
Vor să discute cu partenerii Intervenție în politica europeană

Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra "deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit şi Franţa "situaţia drepturilor omului s-a deteriorat în ultimul an", conform raportului său pe 2024 cu privire respectarea drepturilor omului la nivel global, care reflecte noile priorităţi de politică externă ale preşedintelui american Donald Trump.

În ceea ce priveşte Franţa, raportul vizează în mod specific "informaţii credibile referitoare la restricţii grave privind libertatea de exprimare" şi denunţă, de asemenea, o reapariţie a actelor de antisemitism.

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranţa online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea reţelei sociale X a lui Elon Musk. 

Vor să discute cu partenerii

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiţia anonimatului, că guvernul SUA intenţionează să poarte "discuţii sincere cu partenerii şi aliaţii noştri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase".

Vicepreşedintele american JD Vance a provocat consternare în Germania, dar şi în Europa, când în timpul unui discurs în februarie la München a declarat că libertatea de expresie este "în regres" în Europa, şi a susţinut opiniile unor partide precum AfD, recent clasificată drept organizaţie "extremistă de dreapta" de către serviciile interne de informaţii germane.

Prezentând o imagine de ansamblu asupra situaţiei drepturilor omului în întreaga lume, raportul anual al Departamentului de Stat este publicat în general primăvara. Mandat de Congresul SUA, acesta este considerat de experţi ca fiind unul de referinţă.

Raportul pe 2024 a fost însă parţial redactat în timpul administraţiei democratului Joe Biden, ceea ce a determinat Departamentul de Stat să îl modifice şi să îl restructureze pentru a încorpora priorităţile administraţiei Trump, cum ar fi opoziţia faţă de politicile care favorizează programele privind diversitatea sau avortul.

"Rapoartele din acest an au fost simplificate pentru a fi mai utile şi mai accesibile pe teren şi de către parteneri, şi pentru a răspunde mai bine mandatului legislativ subiacent şi pentru a se alinia ordinelor executive ale administraţiei", se arată în document.

Intervenție în politica europeană

Administraţia Trump s-a îndepărtat de promovarea tradiţională a democraţiei şi a drepturilor omului de către Statele Unite, considerând-o o ingerinţă în problemele altui stat, chiar dacă a criticat selectiv ţări, în conformitate cu politica sa mai largă faţă de o anumită ţară, notează Reuters.

Un exemplu este Europa, unde oficialii administraţiei Trump au intervenit în mod repetat în politica europeană pentru a denunţa ceea ce ei consideră a fi suprimarea vocilor liderilor de extremă-dreapta, inclusiv în România, Germania şi Franţa, şi au acuzat autorităţile europene că cenzurează opinii precum critica la adresa imigraţiei.

Aleşi democraţi şi ONG şi-au exprimat îngrijorarea că raportul din acest an al Departamentului de Stat se aliniază cu politicile lui Donald Trump şi nu prezintă o imagine veridică a încălcărilor drepturilor omului în lume.

Astfel, în ceea ce priveşte El Salvador, un aliat apropiat al administraţiei Trump, Departamentul de Stat dă asigurări că nu deţine "nicio informaţie credibilă care să indice încălcări semnificative ale drepturilor omului".

El Salvador este însă ţinta criticilor a numeroase ONG-uri pentru războiul său nemilos împotriva "maras", bandele care terorizează populaţia, precum şi pentru Centrul de Izolare a Terorismului (Cecot).

La începutul acestui an, Statele Unite au expulzat în El Salvador sute de venezueleni, reţinuţi în această închisoare de maximă securitate, care au raportat abuzuri acolo.

În schimb, guvernul SUA critică dur două ţări cu care are relaţii foarte tensionate: Africa de Sud şi Brazilia.

"Situaţia drepturilor omului în Africa de Sud s-a deteriorat considerabil în cursul anului", a remarcat Washingtonul, adăugând că Pretoria "a făcut un pas extrem de îngrijorător către exproprierea fermierilor albi şi noi încălcari ale drepturilor minorităţilor din ţară".

În ceea ce priveşte Brazilia, Departamentul de Stat al SUA denunţă faptul că instanţele "au luat măsuri excesive şi disproporţionate pentru a submina libertatea de exprimare (...) şi dezbaterea democratică prin restricţionarea accesului la conţinutul online considerat 'dăunător democraţiei' ", conform raportului. Judecătorul Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă a Braziliei este ţinta mai multor sancţiuni americane.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care alearga pe langa fantani
1
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
2
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
3
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
4
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Jandarmi bun
5
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
volodimir zelenski la birou
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump...
incendii romania
România, mistuită de incendii de vegetație. Imagini impresionante din...
Balastiera
Apele Române neagă întârzierile cu aplicația „Radarul Balastierelor”...
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Ultimele știri
Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară. Cât a sărit „Mondo” la Budapesta
Panică în Germania din cauza a „două puncte strălucitoare de pe cer”, confundate cu OZN-uri. Explicația fenomenului astronomic inedit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Sfidarea lui Viktor Orban înainte de întâlnirea Trump - Putin: Ucraina a pierdut războiul, iar „UE pare ridicolă și patetică”
donald trump vladimir putin
Londra îi atenționează pe liderii europeni să nu-l irite pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin
șeful diplomației germane
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită”
soldati pe front
Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani
Explozie la uzina siderurgică din SUA. Foto: captură video
Explozie la o uzină siderurgică din SUA: un mort, doi dispăruți, zeci de răniți
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
Adevărul
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului de pensii. „O...
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri”
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...