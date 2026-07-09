Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie

Luna iunie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest, anunță institutul european Copernicus. De asemenea, aceasta este a doua cea mai caldă lună la nivel mondial. Temperatura medie înregistrată a atins 20,74 °C, cu 3,05 °C mai mult decât media lunii iunie din perioada 1991-2020. Aceste valori depășesc recordul anterior, stabilit în iunie 2025, relatează France Inter.

„Valul de căldură din iunie a doborât recorduri de temperatură lunare și absolute în mai multe țări europene”, subliniază programul Uniunii Europene. „Aceasta a contribuit la consecințe grave asupra sănătății, în special decese legate de căldură.”

Acest val a avut loc în a doua jumătate a lunii iunie, „la doar câteva săptămâni după un val de căldură deosebit de intens din luna mai”. „Luna iunie 2026 a evidențiat amploarea schimbărilor climatice”, a declarat Samantha Brugess, responsabil strategic pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

Succesiunea valurilor de căldură „ilustrează provocarea tot mai mare reprezentată de episoadele de căldură extremă, din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa și în lume”, adaugă institutul Copernicus, în timp ce un nou val de căldură se profilează la începutul lunii iulie.

Editor : M.C