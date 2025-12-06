„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA

Prim-ministrul Poloniei a declarat Statelor Unite că Europa este cel mai apropiat aliat al lor, nu problema acestora, după ce o nouă strategie americană de securitate a provocat indignare prin denunțarea UE ca fiind antidemocratică. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată joi de președintele Donald Trump, susține că UE înăbușă libertatea de exprimare și zdrobește suveranitatea națională, „creând conflicte” prin politicile sale de migrație.

Afirmația care a făcut senzație, potrivit căreia continentul se confruntă cu „dispariția civilizației”, reflectă retorica folosită adesea de partidele naționaliste și de extremă dreapta din întreaga Europă.

Într-un mesaj adresat „dragilor prieteni americani”, premierul polonez Donald Tusk a scris într-o postare pe X: „Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră. Și avem dușmani comuni.

„Cel puțin așa a fost în ultimii 80 de ani. Trebuie să rămânem fideli acestui principiu, aceasta este singura strategie rezonabilă pentru securitatea noastră comună. Asta dacă nu s-a schimbat ceva.”

Rar se întâmplă ca un lider politic polonez să critice SUA

Este rar ca un lider politic polonez să critice SUA, Varșovia lăudând adesea relația sa strânsă cu Washingtonul.

La începutul acestui an, Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA, a declarat că Polonia este un „aliat model”, subliniind nivelul ridicat al cheltuielilor sale pentru securitate.

Tusk, fost președinte al Consiliului European, este, de asemenea, un apărător fervent al UE cu 27 de țări, care a fost criticată dur de noua strategie a Washingtonului.

Documentul prezintă o viziune a politicii americane în concordanță cu o mare parte din retorica mișcării MAGA a lui Trump, precum și cu cea a partidelor eurosceptice și anti-migrație aliate din Europa.

O parte din criticile americane sunt în concordanță cu discursul vicepreședintelui american J.D. Vance la Conferința de securitate de la München din februarie, unde a șocat guvernele europene acuzându-le că zdrobesc opoziția politică.

Cu toate acestea, în ciuda unui început dificil al celui de-al doilea mandat al lui Trump, Europa a acceptat în mare măsură una dintre cerințele sale cheie, și anume creșterea cheltuielilor militare.

Cu toate acestea, există în continuare diferențe semnificative, în special în ceea ce privește atitudinea față de războiul din Ucraina.

„Intensificăm eforturile”

În timp ce Tusk și alți politicieni au ripostat în diferite grade la noua strategie a SUA, Kaja Kallas, șefa afacerilor externe a UE, a adoptat o atitudine mai conciliantă, acceptând unele dintre criticile din document.

„Există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt și adevărate. Dacă ne uităm la Europa, vedem că aceasta și-a subestimat propria putere față de Rusia”, a declarat Kallas la o conferință în Qatar.

Într-o declarație pentru TVP World, Comisia Europeană a subliniat unele dintre punctele comune între UE și SUA, afirmând că „salutăm prioritatea puternică acordată de strategie încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

„De mult timp, Europa s-a bazat pe SUA în ceea ce privește apărarea”, a afirmat aceasta. „În ultimii ani, ne-am intensificat eforturile și vom continua să o facem. Ne consolidăm capacitățile de apărare și ne întărim baza industrială de apărare”.

Deși nu se referă direct la afirmațiile SUA privind libertatea de exprimare, suveranitatea și migrația, declarația apără dreptul blocului de a lua propriile decizii.

„Când vine vorba de decizii referitoare la Uniunea Europeană, acestea sunt luate de Uniunea Europeană, pentru Uniunea Europeană, inclusiv cele referitoare la autonomia noastră în materie de reglementare, protecția libertății de exprimare și ordinea internațională bazată pe norme”, se arată în declarație.

Elon Musk râde de Tusk

Foarte activ pe propria platformă de comunicare, X, miliardarul Elon Musk s-a grăbit să reacționeze la postarea lui Tusk. Râzând de acesta.

„Dacă combini Donald Trump cu Elon Musk, obții...”, a scris Musk, repostând, în continuare, mesajul lui Tusk.

Și, pentru că n-a fost de ajuns, a completat cu alt mesaj: „Iubesc Europa, dar nu monstrul birocratic care este UE”.

