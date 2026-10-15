Europa furnizează „cea mai mare parte a sprijinului pentru Ucraina”, spune ministrul francez de Externe

Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a făcut joi un apel să nu se cedeze în fața „propagandei lui Putin”, afirmând că Uniunea Europeană asigură acum cea mai mare parte a sprijinului acordat Ucrainei, relatează Anadolu.

„Să nu ne lăsăm contaminați de propaganda lui Putin. De douăzeci de ori ni s-a anunțat că Ucraina va cădea”, a declarat el, în cadrul unui interviu acordat postului de radio francez France Inter.

Șeful diplomației franceze a subliniat în special contribuția europeană în domeniul informațiilor. „Două treimi din informațiile furnizate Ucrainei provin de la Uniunea Europeană, în special din Franța”, a afirmat el, relativizând totodată dependența Ucrainei de rețeaua satelitară Starlink.

„Kremlinul și trolii săi de pe rețelele sociale încearcă să amplifice aceste zvonuri pentru a ne descuraja”, a adăugat el.

Întrebat despre acordul privind livrarea de petrol încheiat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, Barrot a minimizat importanța acestuia.

„Nu câteva zeci de mii de barili vor schimba situația. Veniturile Rusiei din petrol s-au prăbușit de la începutul războiului”, a susținut el.

Potrivit acestuia, atacurile ucrainene și sancțiunile internaționale au slăbit durabil sectorul petrolier rus.

Autoritățile ruse nu au reacționat, deocamdată, la declarațiile șefului diplomației franceze.

Ucrainenii şi europenii sunt îngrijoraţi de o nouă schimbare de atitudine a preşedintelui american Donald Trump faţă de Moscova.

Trump tocmai a negociat un acord cu preşedintele rus Vladimir Putin prin care Rusia va furniza motorină Statelor Unite, care sunt afectate de o criză energetică cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Editor : M.C