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Europa ia în calcul introducerea unor taxe de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Ce ar presupune planul analizat

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strâmtoarea ormuz
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Trump: „1.000 de rachete sunt pregătite” Oman propune un model inspirat din Strâmtoarea Malacca Tensiuni în creștere

State europene analizează propuneri care ar putea permite introducerea unor taxe pentru serviciile de navigație în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume. Potrivit discuțiilor aflate în desfășurare, taxele nu ar urma să fie obligatorii și ar trebui să aibă sprijinul Organizației Maritime Internaționale (IMO), agenția ONU care reglementează transportul maritim, relatează The Guardian.

Vicepremierul britanic David Lammy a avertizat că impunerea unor taxe obligatorii pentru tranzit ar avea consecințe grave asupra comerțului internațional. Oficialii europeni subliniază însă că există precedente pentru plata unor servicii de navigație în anumite căi maritime naturale, precum Strâmtoarea Malacca sau Canalul Mânecii.

În paralel, Statele Unite au cerut Iranului să ofere garanții publice că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă și că navele comerciale care tranzitează zona nu vor fi atacate. Oficialii americani susțin că tensiunile și rivalitățile din interiorul conducerii de la Teheran îngreunează ajungerea la un acord și respectarea acestuia.

Autoritățile iraniene resping aceste acuzații și insistă că există unitate la nivelul conducerii țării, inclusiv în ceea ce privește politica referitoare la Strâmtoarea Ormuz.

Trump: „1.000 de rachete sunt pregătite”

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că acordul de încetare temporară a focului dintre Washington și Teheran este, în opinia sa, „încheiat”, deși negocierile pentru un acord permanent continuă.

La câteva ore după această declarație, Trump a lansat noi avertismente la adresa Iranului, afirmând că Statele Unite ar răspunde dur în cazul unui eventual complot pentru asasinarea sa.

„1.000 de rachete sunt pregătite și țintesc Republica Islamică Iran”, a scris liderul de la Casa Albă pe rețelele sociale.

Trump a adăugat că armata americană ar „distruge complet și ar devasta toate regiunile Iranului” în cazul unui astfel de atac.

Declarațiile liderului american au venit după funeraliile fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în cadrul cărora au existat apeluri la uciderea președintelui SUA.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că Iranul va răzbuna moartea tatălui său, afirmând că răzbunarea reprezintă „voința națiunii iraniene”.

Oman propune un model inspirat din Strâmtoarea Malacca

Omanul a elaborat deja o propunere privind administrarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, inspirată din modelul utilizat în Strâmtoarea Malacca, ruta maritimă dintre Oceanul Indian și Oceanul Pacific.

Potrivit presei iraniene, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, urmează să efectueze o vizită în Oman pentru discuții privind securitatea navigației și viitorul regim al strâmtorii.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și-a exprimat speranța că Iranul și Omanul vor ajunge la un acord în următoarele zile.

Omanul, care controlează cea mai mare parte a apelor navigabile din Strâmtoarea Ormuz, se opune introducerii unor taxe obligatorii pentru navele comerciale.

Reprezentanții Qatarului au avertizat că acordarea Iranului a unui control extins asupra tranzitului prin strâmtoare ar putea transforma comunitatea internațională în „ostaticul” unor decizii politice luate la Teheran.

În același timp, diplomații susțin că există diviziuni în interiorul conducerii iraniene și al Gărzilor Revoluționare privind modul în care ar trebui administrată ruta maritimă.

Tensiuni în creștere

La reuniunea Consiliului Organizației Maritime Internaționale de la Londra, mai multe state europene și din Golf au încercat să promoveze o rezoluție prin care Iranul să fie condamnat pentru atacurile asupra navelor comerciale și pentru încercările de a controla traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Rusia și China s-au opus însă inițiativei. Moscova a susținut că documentul ignoră cauzele profunde ale crizei, în timp ce Beijingul l-a calificat drept unilateral și dincolo de atribuțiile organizației.

Tensiunile au crescut după ce Statele Unite au atacat în această săptămână peste 150 de ținte din sudul Iranului, susținând că operațiunea a avut ca scop reducerea capacității Teheranului de a amenința transportul maritim cu drone, rachete și ambarcațiuni rapide. Iranul a răspuns prin atacuri asupra unor baze americane din Kuweit și Bahrain.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale.

Statele Unite susțin că, din luna mai și până în prezent, au facilitat tranzitul în siguranță a peste 800 de nave comerciale și a aproximativ 380 de milioane de barili de petrol prin acest coridor strategic.

Diplomații încearcă acum să stabilească dacă Iranul dorește doar să gestioneze mai strict traficul pentru a reduce aglomerația din zonă sau dacă urmărește să impună navelor comerciale obligația de a solicita permisiunea Teheranului pentru a traversa anumite rute din Strâmtoarea Ormuz.

Editor : C.S.

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