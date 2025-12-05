Live TV

Europa îl avertizează pe Zelenski să nu facă concesii Rusiei fără garanții ferme de securitate din partea SUA (Wall Street Journal)

Donald Trump
președintele Trump, alături de lideri europeni, în Biroul Oval. Foto: Profimedia

The Wall Street Journal, citând mai mulți diplomați, a informat că, în ultimele zile, liderii europeni au adresat un avertisment sever președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: să nu facă concesii Rusiei fără garanții solide de securitate din partea Statelor Unite.

Liderii europeni i-au recomandat președintelui Zelenski să obțină garanții pentru Kiev din partea Washingtonului înainte de a accepta orice cereri din partea Rusiei, potrivit a doi diplomați europeni familiarizați cu negocierile.

Acest mesaj a fost transmis în timpul unei convorbiri telefonice luni, 1 decembrie, între Zelenski și mai mulți lideri europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, au spus diplomații.

Liderii europeni au subliniat că SUA trebuie să joace un rol principal în orice garanții de securitate oferite Ucrainei ca parte a unui viitor acord.

La Kiev și în alte capitale europene există o îngrijorare crescândă cu privire la faptul că Washingtonul nu a clarificat ce ar face dacă Rusia ar încălca un eventual acord de pace și ar ataca din nou Ucraina.

Aceste avertismente, emise în ultimele zile, sunt încă un exemplu al încercărilor liderilor europeni de a interveni în negocierile de pace pe care SUA le poartă cu Kremlinul și Kievul, în mare parte fără a implica Europa.

