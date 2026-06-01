Live TV

Europa, în pericol să devină zonă de risc pentru un virus transmis de țânțari: „Sistemele de sănătate trebuie să se pregătească”

Data publicării:
Țânțar aedes aegipty
Foto: Getty Images
Din articol
Cum schimbă clima comportamentul ţânţarilor Virusul chikungunya, o ameninţare globală pentru sănătate „Sistemele de sănătate trebuie să se pregătească din timp”

Europa ar putea deveni una dintre principalele zone de risc pentru virusul chikungunya, transmis de țânțari, pe măsură ce temperaturile tot mai ridicate favorizează extinderea habitatelor acestor insecte spre nord, avertizează un nou studiu realizat de cercetători din China. Potrivit analizei, schimbările climatice ar putea transforma mai multe regiuni din Europa Centrală în viitoare focare ale bolii tropicale, scrie Euronews.

Studiul arată că 139 de ţări sau regiuni sunt deja considerate zone de risc pentru chikungunya, o boală virală transmisă de ţânţari. Aceste teritorii reprezintă aproximativ 21,3% din suprafaţa terestră a lumii.

„Arătăm însă că, potrivit modelelor climatice, virusul se va extinde şi mai mult spre nord, în regiunile temperate, în special în nord-estul Americii de Nord, Europa Centrală şi Asia de Est”, a declarat doctorul Ye Xu, coautor al studiului.

Cum schimbă clima comportamentul ţânţarilor

Virusul chikungunya este transmis în principal de ţânţarul Aedes aegypti, cunoscut şi ca ţânţarul febrei galbene, specie care prosperă în zonele tropicale şi în apropierea aşezărilor umane.

În ultimii ani însă, schimbările climatice şi mobilitatea crescută a populaţiei au favorizat extinderea ţânţarilor purtători de boli şi apariţia unor variante virale adaptate la noi condiţii.

În timpul unui focar de chikungunya din Oceanul Indian, în perioada 2005-2006, oamenii de ştiinţă au identificat o mutaţie a virusului care i-a crescut capacitatea de adaptare la ţânţarul-tigru asiatic.

„Pentru că acest ţânţar tolerează mai bine temperaturile mai scăzute decât ţânţarul febrei galbene, încălzirea globală îi poate permite să se stabilească în regiuni care înainte erau prea reci”, a explicat doctorul Yang Wu, coautor al studiului.

„Odată ce ţânţarii compatibili se stabilesc într-o regiune, creşte şi riscul transmiterii locale a virusului chikungunya”, a adăugat el.

Cercetătorii au descoperit şi că temperaturile mai ridicate accelerează dezvoltarea virusului în interiorul ţânţarilor. La temperaturi între 18 şi 28 de grade Celsius, virusul devine capabil să fie transmis de aproximativ patru-cinci ori mai repede, ceea ce creşte riscul apariţiei focarelor.

Virusul chikungunya, o ameninţare globală pentru sănătate

Cercetătorii avertizează că chikungunya a devenit o ameninţare globală pentru sănătate. Transmiterea locală a virusului a fost raportată în 114 ţări, iar peste trei sferturi din populaţia lumii este considerată expusă riscului.

Rata mortalităţii este estimată la aproximativ 1,3 cazuri la mia de îmbolnăviri, iar boala provoacă anual pierderea a circa 284.000 de ani de viaţă sănătoasă ajustaţi pentru dizabilitate, indicator care măsoară impactul bolilor şi al dizabilităţilor asupra populaţiei.

Pentru a estima extinderea viitoare a virusului, cercetătorii au analizat zeci de mii de date geografice privind prezenţa virusului şi a celor două specii de ţânţari care îl transmit.

Ei au modelat modul în care distribuţia actuală a acestora s-ar putea schimba până în anul 2100, pe baza a 16 scenarii climatice elaborate de Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) al ONU.

Aceste scenarii simulează modul în care emisiile de gaze cu efect de seră şi schimbările sociale ar putea influenţa clima până la finalul secolului.

Deşi amploarea exactă a răspândirii depinde de scenariul climatic analizat, Europa central-nordică, nord-estul Americii de Nord şi Asia de Est apar constant ca viitoare focare majore.

În prezent, virusul nu este endemic în Europa sau America de Nord, iar cazurile identificate în aceste regiuni sunt asociate în principal cu persoane care au călătorit în zone tropicale sau subtropicale.

„Sistemele de sănătate trebuie să se pregătească din timp”

Potrivit Organizaţiei Panamericane a Sănătăţii, în 2025 au fost raportate la nivel global 502.264 de cazuri de chikungunya şi 186 de decese în 41 de ţări şi teritorii.

Cercetătorii avertizează că impactul bolii ar putea creşte odată cu schimbările climatice, care modifică profund distribuţia bolilor infecţioase.

„Publicul nu trebuie să intre în panică, dar sistemele de sănătate trebuie să se pregătească din timp”, a avertizat doctorul Ye Xu.

Printre măsurile recomandate se numără monitorizarea populaţiilor de ţânţari, pregătirea personalului medical pentru recunoaşterea rapidă a virusului, consolidarea măsurilor de combatere a ţânţarilor şi elaborarea unor planuri rapide de intervenţie înainte de apariţia focarelor.

„Aceste măsuri sunt deosebit de importante în regiunile temperate, unde boala nu a fost până acum o problemă obişnuită de sănătate publică”, a adăugat cercetătorul.

Autorii studiului spun că state aflate în zonele de risc identificate, precum Marea Britanie, Germania, Statele Unite, China şi Japonia, ar trebui să prioritizeze supravegherea ţânţarilor şi pregătirea sistemelor medicale înainte de 2040.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
O fată se răcorește într-o fântână arteziană.
„Este o nebunie”. „Noua realitate” climatică în Europa: valurile de căldură fac mai multe victime decât accidentele rutiere
California Adopts Sweeping Plan To Combat Greenhouse Gas Emissions
ONU avertizează că urmează cinci ani „de foc”: Fereastra pentru limitarea încălzirii globale la 1,5°C „se închide rapid”
profimedia-1072190746
OMS avertizează că tot mai mulți șerpi veninoși s-ar putea apropia de marile orașe din cauza temperaturilor ridicate
pamantul vazut din spatiu
Cel mai grav scenariu climatic a fost respins de experți: temperatura medie globală va crește cu maximum 3,5°C până în 2100
The Five French Passengers of the MV Hondius Landed in France - Le Bourget
Macron cere o coordonare europeană puternică împotriva hantavirusului. Care este situația din Franța
Recomandările redacţiei
Iceland flag reykjavik
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un...
Ultimele știri
Se spală sau nu rufe în a doua zi de Rusalii 2026. Când pot fi reluate treburile casnice, potrivit tradiției ortodoxe
Iranul, la limita unei crize majore a apei: experții cer schimbări structurale urgente. „Situația se va prăbuși”
O companie obscură, care are legături cu Trump, este pe punctul de a câștiga contracte de peste un miliard de dolari în Balcani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Biserica-minune a lui Gigi Becali e aproape gata! Când va avea loc sfinţirea: “O să fie mii de oameni!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. S-au stabilit toţi posibilii adversari...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cele mai ieftine locuri din Europa unde poți ieși la pensie în 2026. Trăiești decent cu 1.000 de dolari pe...
Newsweek
Avocat: 5 erori făcute de Casa de Pensie care lasă pensionarii cu mai puțini bani. Cum știi că ai fost păcălit
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”