„Europa nu joacă rolul de mediator”: Ministrul de externe al Estoniei avertizează împotriva încercărilor Moscovei de a-i impune un rol

„Europa nu joacă rolul de mediator și nu va face acest lucru. Noi susținem Ucraina”, a declarat ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, avertizând că Moscova încearcă să atragă guvernele europene într-un rol neutru în cadrul unor posibile negocieri privind încetarea războiului purtat de Rusia, scrie TVP World.

Tsahkna a declarat în cadrul emisiunii „On The Record” de la TVP World că Europa trebuie să participe la orice negocieri viitoare alături de Kiev, nu să acționeze ca intermediar între Kiev și Moscova.

El a afirmat că președintele rus Vladimir Putin încearcă „disperat” să atragă Europa în negocieri, nu ca partener al Ucrainei, ci ca mediator neutru, întrucât negocierile conduse de SUA au ajuns într-un impas.

Se pune din nou problema NATO

Ministrul estonian a afirmat că Rusia pare mai slabă decât înainte și că o presiune crescută ar putea crea un „impuls” pentru negocieri serioase în viitor.

El a adăugat că orice încetare a focului sau proces de „Europa nu joacă rolul de mediator și nu va face acest lucru. Noi susținem Ucraina”, a declarat ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, avertizând că Moscova încearcă să atragă guvernele europene într-un rol neutru în cadrul unor posibile negocieri privind încetarea războiului purtat de Rusia, scrie TVP World.pace trebuie să includă garanții de securitate durabile, nu doar pentru Ucraina, ci pentru Europa în ansamblu.

Tsahkna a susținut în repetate rânduri că viitoarea aderare a Ucrainei la NATO rămâne cea mai puternică garanție de securitate pe termen lung, chiar dacă încă nu există un consens aliat cu privire la admiterea Kievului.

„Aspirațiile de aderare la NATO nu pot fi eliminate de pe masa discuțiilor pentru viitor”, a spus el.

Problema a revenit în centrul dezbaterii europene, întrucât Ucraina și mai multe guverne europene insistă că orice acord cu Rusia nu trebuie să limiteze dreptul suveran al Kievului de a-și alege alianțele. Aceasta include dreptul Ucrainei de a urmări atât aderarea la NATO, cât și la UE.

Presiune asupra Moscovei

Tsahkna a menționat, de asemenea, cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni propus de UE împotriva Rusiei, solicitând adoptarea rapidă a acestuia.

Pachetul include măsuri propuse care vizează veniturile energetice ale Rusiei, navele din flota fantomă, băncile, companiile și persoanele fizice implicate în efortul de război.

În ceea ce privește extinderea UE, el a afirmat că Ucraina și Moldova ar trebui să avanseze rapid, negocierile de aderare urmând să progreseze în toate domeniile de negociere, odată ce politica statelor membre o va permite.

El a respins ideea că Ucrainei ar trebui să i se ofere o formă de aderare de rang inferior, de nivel secundar, fără o cale clară către drepturi depline, argumentând că o astfel de abordare ar submina atât credibilitatea Ucrainei, cât și a UE.

„Mingea este acum în terenul Uniunii Europene”, a spus Tsahkna, adăugând că Ucraina a demonstrat deja că îi este locul în Europa prin lupta pentru independența sa.

Editor : M.C