Europa pregătește „plasa de siguranță” pentru Zelenski la Casa Albă. Doi lideri apropiați de Trump l-ar putea însoți la Washington

Europa se teme că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos pe care Donald Trump i l-a rezervat lui Vladimir Putin, și ia măsuri pentru a-i întări poziția. Potrivit Politico, Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a împiedica un eventual eșec diplomatic.

Atitudinea președintelui american Donald Trump față de Vladimir Putin i-a făcut pe liderii europeni să se teamă că Volodimir Zelenski nu va primi același tratament favorabil. Ca urmare, aceștia acționează pentru a întări șansele Kievului.

Potrivit Politico, Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a împiedica un eventual eșec diplomatic.

Europa pregătește trimiterea la Washington, alături de Volodimir Zelenski, a unuia dintre interlocutorii favoriți ai președintelui american Donald Trump, președintele Finlandei Alexander Stubb, potrivit a doi diplomați europeni și unei persoane familiare cu situația. Rolul acestuia ar fi să prevină apariția unor tensiuni între Trump și Zelenski și să încurajeze includerea Europei în eventualele negocieri ulterioare.

Întâlnirea lui Trump cu Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska, nu a adus progrese concrete și a lăsat deschise multe semne de întrebare. Liderul american a anunțat că se va vedea luni la Washington cu Zelenski, iar ulterior va încerca să îi aducă la aceeași masă pe liderul ucrainean și pe cel rus pentru discuții privind un posibil acord de pace.

Pentru Europa și Ucraina, summitul de luni este esențial pentru a se asigura că Trump nu va accepta cereri considerate inacceptabile, precum cedarea de teritorii către Rusia, asupra cărora Moscova are doar un control parțial.

Aliații europeni ai Kievului încearcă, de asemenea, să evite o nouă situație tensionată care ar putea afecta relațiile cu Washingtonul, după ce o întâlnire dificilă între Trump și Zelenski, în februarie, a complicat relațiile bilaterale timp de mai multe luni.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a cultivat o relație apropiată cu Trump, ar putea, la rândul său, să facă deplasarea la Washington, potrivit unei alte surse.

Diplomați și oficiali europeni au vorbit sub protecția anonimatului despre aceste demersuri, în contextul tensiunilor care preced întâlnirea de luni dintre Zelenski și Trump la Casa Albă.

Donald Trump a declarat că se va întâlni mai întâi cu președintele ucrainean, iar apoi va încerca să organizeze o sesiune trilaterală cu Vladimir Putin. Până acum, liderul de la Kremlin a refuzat întâlnirile directe cu Zelenski și nu a dat niciun semn vineri că și-ar fi schimbat poziția.

„Este clar că rezultatul summitului din Alaska a stârnit îngrijorare în Europa, întrucât Trump pare să fi îmbrățișat o mare parte din argumentele lui Putin”, a declarat Camille Grand, fost oficial de rang înalt al NATO, aflat în contact cu responsabili europeni implicați.

