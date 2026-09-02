Europa reacționează după tentativa de atac cu dronă de la Leipzig: UE și mai multe țări convoacă oficialii ruși

Tentativa de atac de la Leipzig a prezentat toate caracteristicile terorismului sponsorizat de stat, a declarat miercuri șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, care a adăugat că Europa trebuie să se coordoneze pentru a stabili ce măsuri suplimentare pot fi luate, având în vedere escaladarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, scrie Reuters.

Guvernul german a declarat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu drone de luna trecută.

Vorbind înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor de externe europeni din Irlanda, Kallas a mai spus că se lucrează în prezent la 1.600 de liste de sancțiuni legate de complexul militar al Rusiei și că „poate vor mai fi adăugate și altele”.

Miniștrii sosiți la reuniune au afirmat că Uniunea Europeană trebuie să caute mai multe modalități de a exercita presiune asupra Moscovei.

„Cred că acum trebuie să explorăm cu adevărat toate opțiunile disponibile în ceea ce privește înăsprirea sancțiunilor”, a declarat reporterilor ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen.

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a afirmat că europenii trebuie să ia în considerare opțiunile pe care le au la dispoziție și să reacționeze.

„Este evident că Rusia nu conștientizează costul politic al activităților sale hibride îndreptate împotriva noastră. Așadar, pentru ei, aceasta este o modalitate ieftină de a crea tensiuni în societatea noastră”, a afirmat el, adăugând că „scopul nostru este să demonstrăm că aceste activități nu ne vor intimida și nici nu ne vor împiedica să sprijinim Ucraina și să menținem presiunea asupra Rusiei”.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că UE va lucra la impunerea unor sancțiuni suplimentare împotriva unor persoane fizice din Rusia în următoarele săptămâni.

„Presiunea asupra Rusiei este intensificată, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne, de asemenea, la un nivel ridicat. Aceasta este unitatea pe care o demonstrăm în acest moment”, a spus el.

„Închideți spațiul aerian ucrainean”

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat reporterilor că ucrainenii sunt supuși unor atacuri zilnice și că Kievul colaborează cu țările europene care dispun de rachete interceptoare în stoc.

„Sper că vom lua decizii ferme suplimentare pentru a închide spațiul aerian ucrainean”, a spus el.

Unii miniștri europeni au subliniat riscurile generate de activitățile Rusiei în urma incidentului de la Leipzig.

„Avem noroc că nu s-a întâmplat nimic, dar vedem ce s-a întâmplat în România, ce s-a întâmplat în atâtea țări”, a declarat ministrul de externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, la sosirea sa pentru discuții.

„Vedem că nu există nicio voință din partea Rusiei de a reduce tensiunile. Este țara mea vecină, așa că pericolul se apropie”, a adăugat el.

România a semnalat încălcări repetate ale spațiului său aerian de către drone rusești în ultimii patru ani, precum și prezența unor mine plutitoare în Marea Neagră, pe rute comerciale și energetice cheie.

Olanda, Polonia, Spania și Suedia au solicitat săptămâna trecută ca UE să redeschidă discuțiile privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei, o idee pe care unii miniștri au reiterat-o miercuri.

Totuși, nu a fost clar dacă Europa va lua din nou în considerare în mod serios utilizarea activelor înghețate.

Țările UE au blocat active ale băncii centrale ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro după ce Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. Aproximativ 185 de miliarde de euro din această sumă sunt deținute la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

Editor : Ana Petrescu